原标题：荒谬！美国会批准向西藏境内外藏人提供1700万美元

[观察者网综合报道]据美媒报道，日前美国国会通过了一项开支法案，在2018财年专门向藏人社区拨款1700万美元（约1亿元人民币），其中包括西藏境内的藏人和流亡印度的藏人等。

去年5月底，观察者网报道截图

报道称，这项法案包括用于西藏境内藏人的800万美元，在印度和尼泊尔藏人社区的600万美元，另外还有300万美元用于加强藏人机构和“流亡政府”的能力。

据悉，美国这一所谓的“拨款援助”由来已久。在2002年，时任美国总统小布什签署了有关资助“流亡藏人”的法案后，就一直延续至今。

该法案中声称“支持西藏人民保护其身份独立性”，不仅为在藏区的“反华”组织提供援助，还资助了一系列藏语电台和在南亚的“流亡藏人”。

据中国西藏网报道，2016年美国也拨出了600万美元，用来“援助‘流亡藏人’”。这一数额比2015年多了一倍，也大大超出了此前美联社曾披露的“近年美国会已批准每年给西藏‘流亡政府’200万美元的资金”。

此外，报道还援引了西藏“流亡政府”2007年—2008年度财政预算披露的数字，其财政预算总收入的90%以上来自外国援助。

不过在去年5月，美媒曾报道称，美国特朗普政府计划在2018年10月开始的新财年，取消对“西藏基金会”的拨款，并不再向“那旺曲培奖学金”提供资金。

这一消息引发了西藏“流亡政府”的担忧。据悉，“西藏基金会”是由达赖喇嘛成立于1981年，总部设在美国纽约，长期从事反华活动，为“流亡藏人”提供资金支持。

而在西藏问题上，我外交部早已有明确表态，“我们从来不承认所谓的西藏‘流亡政府’。我们也希望世界上任何国家、特别是希望与中国保持友好关系的国家，不要为任何“藏独”反华分裂活动提供任何便利和场所。”

责任编辑：张玉