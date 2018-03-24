大连市委书记：大连作风建设形势依然严峻复杂

原标题：通报七起典型案例！今天大连全市领导干部开会了！

大会现场 “大观新闻”微信公众号 图

3月24日，大连全市领导干部警示教育大会在棒棰岛宾馆召开。会议贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的战略部署，贯彻落实习近平总书记关于加强作风建设的重要讲话和重要指示精神，通报大连市不担当、不作为、乱作为等典型问题，以案为鉴、警钟长鸣，进一步加大纠正“四风”力度，持之以恒推进干部作风转变。

省委常委、市委书记谭作钧出席会议并讲话，市委副书记、市长谭成旭主持，市人大常委会主任肖盛峰、市政协主席王启尧出席。市委常委、市纪委书记、市监委主任郝宏军通报了七起我市干部不担当不作为乱作为问题典型案例。与会同志观看了《背弃者——王卫严重违纪案件警示录》教育片。

谭作钧在讲话中指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视作风建设，特别是去年以来，习近平总书记多次对作风建设作出重要部署、提出明确要求，传递出党中央正风肃纪的新要求、新信号。

全市各级领导干部要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。

深刻领会习近平总书记“坚持以人民为中心”的重要论述，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨意识；

深刻领会习近平总书记关于“作风建设永远在路上”的重要论断，切实做到作风建设在坚持中深化、在深化中发展；

深刻领会习近平总书记关于“推进干部作风转变”的重要要求，持续净化和修复我市政治生态，切实增强持续推进作风建设的自觉性和坚定性。

谭作钧强调，当前，大连市作风建设面临的形势依然严峻复杂，全市各级党组织要认真查找自身存在的突出问题，着力纠正不担当、不负责、不作为的问题，着力纠正漠视群众诉求、侵占群众利益的问题，着力纠正表态多、调门高、纸上谈兵、光说不练的问题，着力纠正不懂规矩、无视规矩、肆意妄为的问题，着力纠正服务意识不强、政商关系不清、违背市场规则等影响营商环境的问题，着力纠正缺乏大局意识、只想保位置、不想谋发展的问题，着力纠正简单以会议贯彻会议、以文件落实文件的问题，紧抓不放、一抓到底，坚决把作风建设抓出新成效。

谭作钧强调，要以永远在路上的执着和更加科学、更加严密、更加有效的思路举措，不断把我市作风建设引向深入。

要加强党性教育，强化为民思想，坚持把人民利益放在第一位，坚持重心下移，深入基层群众，面对面、心贴心、实打实做好群众工作。

要严格落实主体责任，从党内政治生活管起严起，坚持“一把手抓一把手”，加强对党员干部日常的教育管理监督，把作风建设抓深抓细抓实。

要聚焦具体问题，扭住不放、寸步不让，加大查处力度，锲而不舍整改，确保逐条逐项改到位、改出成效。

要强化监督执纪问责，紧盯重要节点，加大明察暗访、专项整治、检查抽查力度，对典型问题持续通报曝光，保持震慑警示高压态势。

领导干部和领导机关要带头转变作风，严格自律、慎独慎微，身体力行、以上率下，当好作风建设的“领头雁”。

谭成旭在主持会议时要求，全市各地区各部门各单位要迅速传达贯彻本次警示教育大会精神，让广大党员干部从反面教材中汲取深刻教训，以案为鉴、警钟长鸣。

要紧密结合贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设的重要指示精神，紧密结合中央巡视组和省委巡视组巡视反馈意见的整改落实，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，把管党治党的政治责任扛在肩上、抓在手上、落实在行动上，全力打造风清气正的政治生态和从政环境。

要坚持把纪律和规矩挺在前面，全面加强纪律建设，强化纪律执行，坚决整治不担当、不作为、乱作为等突出问题，坚决纠正形式主义、官僚主义等不正之风，以作风建设的新成效，不断汇聚奋力开拓大连“两先区”建设新征程的强大力量。

郝宏军在通报时说，全市各级党组织和广大党员干部要从典型案例中汲取教训、引以为戒，提高政治站位，强化纪律执行，始终做到讲政治、懂规矩、守纪律。要正确行使权力，加强对权力的监督制约，坚决防止权力失控和滥用。要健全责任体系，强化责任落实，做到守土有责、守土负责、守土尽责。要严格监督执纪，加大对不担当、不作为、乱作为等突出问题的整治力度，对严重失职失责问题严肃追责，发现一起、查处一起，持续释放越往后越严的强烈信号。

市委常委，市人大常委会、市政府、市政协领导班子成员，市法院、市检察院主要负责同志，市纪委、市监委领导班子成员，各区市县、开放先导区党政主要负责同志及纪（工）委书记，市委各部委、市直各单位及群团机关主要负责同志等参加会议。

来源： “大观新闻”微信公众号

责任编辑：桂强