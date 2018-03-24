中国首个“虾航母”投用 鲜虾变成虾干只要28分钟

原标题：国内首个“虾航母”正式投用 鲜虾变成虾干只要28分钟

浙江在线3月24日讯（浙江在线记者 陈铖 徐子渊 通讯员 张荣 苏丹丹 摄影 沈凌翔）24日一早，船老大胡银宝就急匆匆赶到了玉环坎门国家渔港。胡银宝踮起脚伸长了脖子，看着披彩戴红的母船——“东海渔仓”浙玉渔加99999船缓缓起锚离岸，带着6艘子船向东海作业区疾驶而去。这意味着玉环市“海上加工中心”、我国首个海捕虾全产业链海上加工中心正式投用，为渔民增收开辟了新渠道。“有了这个加工中心，我们在海上可以直接把虾货卖给他们，减少了损耗，还不用回港卸货加油，成本节约不少啊！”海上加工中心的成立，让拖虾近二十年的胡银宝欣喜不已。

玉环作为渔业大市，2017年实现渔业总产出24.96亿。其中，拖虾作业是玉环捕捞业的支柱，全市共有151艘拖虾渔船，占捕捞渔船的41.2%，涉及虾类生产、加工、销售等产业链的相关从业人员达5000余人，年产值达6亿多元。

近年来，面对渔业去产能的新常态，玉环市委市政府在乡村振兴战略的指引下，积极探索渔业转型发展的新路子，围绕品质渔业，依托全省渔业“三位一体”服务试点平台，致力一二三产深度融合发展，组建集加工母船、过驳子船、生产船为一体的海捕虾全产业链海上加工中心，开创全国先河。

“东海渔仓”浙玉渔加99999船是全产业链里的加工母船，船体长98米、宽16.8米，总吨位4484吨，持航能力达5个月。过驳子船共有6艘，它们主要承担“桥梁”作用，也就是将拖虾渔船上捕获的虾过驳到浙玉渔加99999船上。这一母六子，犹如一个移动加工厂，与在海上作业的玉环150多艘拖虾渔船形成生产加工无缝对接，解决了加工链断档、食品安全、渔船增产货贱卖等问题。

走进浙玉渔加99999船的船仓，仿佛置身于一个偌大的加工车间，这里设有4条全自动水产精加工生产线、配备可容纳4000多吨鲜货的冷冻冰库，从鲜虾入仓到蒸煮、烘干、筛选、去壳脱肉再到出盒装成品，整个过程仅需28分钟。

“以往拖虾渔船作业返港都要五六天，必须要靠虾粉添加剂来保持虾货的品相。现在我们把加工厂移到海上，及时收购渔民刚捕捞的虾，再第一时间加工成成品，同时保证了虾干的卖相和品质，自然能卖好价钱。”玉环东海船仓现代有限公司董事长林招永说道。据介绍，海捕虾全产业链海上加工中心加工的虾干成品统一出口至美国、日本等国，预计年可加工深海虾2万吨以上，间接为当地拖虾渔民增收1亿多元。

在首航仪式现场，中国渔业协会有关负责人对玉环市“海上加工中心”给予高度肯定。“玉环市‘海上加工中心’非常好，没有污染，而且都是保鲜的，在安全生产、绿色食品方面特别是海洋环境保护及陆上环境保护方面都有积极的意义和作用，值得在全国推广。”

责任编辑：桂强