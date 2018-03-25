陈一新再进京履职 曾痛批“新衙门作风”备受关注

原标题：再次进京履职，陈一新调任中央政法委委员、秘书长

据24日晚《长江日报》公众号报道：前不久，中共中央决定，湖北省委副书记、武汉市委书记陈一新调任中央政法委委员、秘书长。

3月14日，全国政协十三届一次会议第四次全体会议上，原任中央政法委秘书长汪永清，已当选全国政协副主席。

据《长江日报》报道，3月20日，陈一新临别武汉时，召开了市级领导干部座谈会。

他寄语全市广大干部，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，自觉践行“以身许党、以身许国、以身许民”， 继续扛起“为老百姓谋幸福，为大武汉谋复兴”的使命担当，确立大格局，保持战略定力，继续发扬“敢为人先、追求卓越”的城市精神，实现“武汉，每天不一样”。

陈一新说，过去我是武汉和武汉人民的“一号打工仔”，今后我还要当武汉得力的“啦啦队员”，为大武汉的复兴呼吁，为武汉人民的创造喝彩。

“武汉是我的第二故乡，是我为之付出、辛勤耕耘的地方，是我创新实践、丰富经验的天地，是我增强党性、锤炼意志的熔炉。‘武汉’二字，对我来说，具有特殊的意义、特殊的感情，无论过去、现在还是将来，都是我心中最深的烙印。”

他表示，张之洞任湖广总督18年，留下了“昔贤整顿乾坤，缔造皆从江汉起；今日交通文轨，登临不觉欧亚遥”的豪迈。而自己，也是怀着“一万年太久，只争朝夕”的拼搏精神，带着“自信人生两百年，会当水击三千里”的奋斗激情，一天力争当两天用，一年力争干成几年事。

任职武汉期间，陈一新提出的打造“长江新城”“长江主轴”、盘活“校友经济”“新民营经济”等，过去一年让武汉成为舆论场上的“亮点城市”。

在座谈会上，他说，“现在有些布局已经见效，有些工作只是开了局、破了题，真正大见成效还需时日。”

陈一新说，还望同志们一以贯之、一抓到底。孙中山先生说，武汉要建成“略如纽约、伦敦之大”。朱德同志留下了经典名句：“东湖暂让西湖好，今后将比西湖强。”只要我们牢记革命先行者和老一辈无产阶级革命家的殷殷嘱托，树立雄心壮志，持续拼搏奋斗，宏伟的蓝图和奋斗目标一定会实现。

陈一新1959年9月出生于浙江泰顺。简历显示，陈一新早期是一位理论型干部，长期在浙江省委“智囊”机构任职，在省委前后有20年的工作经历，曾任省委办公厅调研写作处副处长、省委副秘书长、省委政策研究室主任等职。

2012年起，陈一新开启了地市“一把手”的实践型主政经历，先后任金华市委书记、温州市委书记，并在温州市委书记任上一年多后进入省委常委班子。2015年11月，陈一新赴中央任职，任中央全面深化改革领导小组办公室专职副主任。

2016年12月，陈一新“空降”湖北，任湖北省委副书记、武汉市委书记至此次职务调整。

“政事儿”注意到，陈一新在任职武汉期间，因痛批“只微笑不办事”、“不贪不占也不干”等“新衙门作风”而备受关注。

去年4月，他接受凤凰卫视《问答神州》采访，再次谈及“新衙门作风”，“为什么叫‘新衙门作风’？就是说：这几年出现了一些新的作风问题，主要是：不担责、不进取、不认真”。

那么怎么根治“新衙门作风”？陈一新谈到了利用互联网的模式，“我们利用现有的一些信息平台，比如手机客户端就有网络评议满意度等等。通过收集和平时的评议数据，来看大家对哪些单位评价比较高，到年底，我们再进行兑现。”

陈一新还谈到，他组建了三个微信办公群，“我组了（市委）常委群，第二个群就是市委常委加副市长加人大政协的，第三个群是各个区委书记、区长群。我有些好的经验，我就发上去，他们一看我发的，肯定都读，因为这是书记推荐的”。

陈一新简历

陈一新，男，1959年9月出生，汉族，浙江泰顺人，省委党校研究生学历，研究员，1982年6月加入中国共产党，1976年7月参加工作。

1976.07一1978.10浙江省云和县张村公社张村大队知青

1978.10一1981.07丽水师范专科学校物理系物理专业学习

1981.07一1984 。01丽水师范专科学校物理系干事、团总支书记

1984.01一1990.11浙江省丽水地委办公室秘书、副科长、科长

1990.11一1992.12浙江省丽水地委办公室副主任

1992.12一1994.12浙江省委办公厅调研写作处副处长

1994.12一1995.05 浙江省委办公厅调研写作处正处级副处长

1995。 05一2000.06浙江省委办公厅党群政法处处长、综合处处长

2000。 06一2003.07浙江省委办公厅副主任（1998。 09一2001.07浙江省委党校经济学专业在职研究生班学习）

2003.07一2006.06浙江省委副秘书长

2006.06一2011.12浙江省委副秘书长、省委政策研究室（省政府发展研究中心）主任，省委财经领导小组办公室副主任（其间：2009。？04一2009.06参加中组部组织的清华大学、美国哈佛大学公共管理高级培训班学习；2011.03一2011.07中央党校中青年干部培训班学习）

2011.12一2013.06 浙江省金华市委书记，金华军分区党委第一书记

2013.06一2014。 12 浙江省温州市委书记，温州军分区党委第一书记

2014.12一2015.11 浙江省委常委，温州市委书记，温州军分区党委第一书记

2015.11一2016.12 中央全面深化改革领导小组办公室专职副主任

2016.12一2017。 02湖北省委副书记，武汉市委书记，武汉警备区党委第一书记

2017。 02一2018.03 湖北省委副书记，武汉市委书记、市人大常委会主任，武汉警备区党委第一书记

2018.03—中央政法委委员、秘书长

责任编辑：霍宇昂