陈一新任中央政法委秘书长:武汉是我心中最深烙印

来源：长江日报

原标题：陈一新调任中央政法委委员、秘书长：武汉是我心中最深的烙印

武汉倾力改革、加强创新，为大武汉复兴注入强劲动力。图为航拍镜头下的现代大武汉 记者任勇 摄

前不久，中共中央决定，湖北省委副书记、武汉市委书记陈一新调任中央政法委委员、秘书长。

20日，在临别武汉的市级领导干部座谈会上，陈一新寄语全市广大干部，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，自觉践行“以身许党、以身许国、以身许民”， 继续扛起“为老百姓谋幸福，为大武汉谋复兴”的使命担当，确立大格局，保持战略定力，继续发扬“敢为人先、追求卓越”的城市精神，实现“武汉，每天不一样”。

陈一新说，过去我是武汉和武汉人民的“一号打工仔”，今后我还要当武汉得力的“啦啦队员”，为大武汉的复兴呼吁，为武汉人民的创造喝彩。

回首这一年多来

武汉是可干大事、能干成大事的地方

2017年，在以习近平同志为核心的党中央领导下，按照省委省政府要求，武汉全市上下聚力改革创新，奋力拼搏赶超。

座谈会上，市领导们纷纷表示，这是武汉人信心倍增的一年，更是复兴大武汉新征程开启之年。这一年多来武汉的变化，是前所未有的——市委市政府提出了系列大思路、大举措，城市有了发展大格局，创新发展有了大突破，形成了一批具有开创性、引领性的发展亮点。

“这一年干得很累，但大家很有干头、很有干劲。”有市领导直言，这一年所作的工作，得到了各级各方面的充分肯定，大家都非常自豪。也是近日召开的一次会议上，省委主要领导评价，这一年多来，武汉像装了12缸的汽车，劲头冲天，不用扬鞭自奋蹄，这种搞创新的闯劲、干工作的拼劲，值得学习。

自踏上“天元之城”武汉的热土，陈一新常说，武汉是可干大事、能干成大事的地方。去年的武汉，也正如他预言的那样，掀起了一浪又一浪的拼搏赶超发展热潮，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。一个全新的武汉，随同“长江新城”“长江主轴”“校友经济”“新民营经济”等新热词走进公众视野，成为舆论场上的“亮点城市”。

长江主轴资料图

实现伟大城市梦想

要一张蓝图干到底

以长江新城为抓手，努力打造国家中心城市和世界亮点城市，加快建设现代化、国际化、生态化大武汉，全面复兴大武汉，是武汉的伟大城市梦想。

围绕“长江”做文章，绝不是城市基础设施的建设任务，绝不是城市功能品质的单一提升，而是武汉发展战略空间的重大优化调整，是百年大计、武汉大业。

座谈会上，陈一新说，机遇已在，宏图已绘，思路已定，只要我们抓住机遇，持续发力，矢志奋斗，乘势而上，大武汉复兴指日可待。

他寄语全市各级领导干部：牢记初心使命，确立大格局，保持战略定力。坚持把武汉工作放在全国发展大格局中考量，肩负起国家战略使命，干在实处、走在前列，勇立潮头；坚持大都市发展战略布局不折腾，坚持改革创新的发展思路不动摇，坚持善挖用足独特的潜在的发展优势不迟疑，坚持激发干部拼搏奉献精神不懈怠，一年接着一年干，一张蓝图干到底，步步为营、久久为功，不断开辟新时代武汉发展的新境界。

第十一批武汉百万校友资智回汉·湖北大学专场举行 记者郭良朔 摄

武汉是第二故乡

更是心中最深烙印

自信人生两百年，会当水击三千里。如今，武汉已成为国内外高度关注的投资风口城市、科研机构落户的首选城市、科研成果转化的热点城市、最关爱大学生的友好城市。今年2月，在北京发布的《中国经济生活大调查（2017—2018）》显示：在104个城市样本的大数据调查中，武汉荣登“中国最具幸福感的省会城市和直辖市”榜首。

故园难别，故土难舍，故人难忘。陈一新说，武汉是我的第二故乡，是我为之付出、辛勤耕耘的地方，是我创新实践、丰富经验的天地，是我增强党性、锤炼意志的熔炉。“武汉”二字，对我来说，具有特殊的意义、特殊的感情，无论过去、现在还是将来，都是我心中最深的烙印。

来汉之初，他踌躇满志：从今天踏上武汉这片热土开始，我就是武汉人了，武汉就是我的家，我要把自己的全部精力和智慧奉献给白云黄鹤之乡。愿与武汉人民一道，共同开创更加美好的明天。

与武汉市级班子告别，陈一新深情讲述，张之洞任湖广总督18年，留下了“昔贤整顿乾坤，缔造皆从江汉起；今日交通文轨，登临不觉欧亚遥”的豪迈。而自己，也是怀着“一万年太久，只争朝夕”的拼搏精神，带着“自信人生两百年，会当水击三千里”的奋斗激情，一天力争当两天用，一年力争干成几年事。

“现在有些布局已经见效，有些工作只是开了局、破了题，真正大见成效还需时日。”陈一新说，还望同志们一以贯之、一抓到底。孙中山先生说，武汉要建成“略如纽约、伦敦之大”。朱德同志留下了经典名句：“东湖暂让西湖好，今后将比西湖强。”只要我们牢记革命先行者和老一辈无产阶级革命家的殷殷嘱托，树立雄心壮志，持续拼搏奋斗，宏伟的蓝图和奋斗目标一定会实现。

陈一新简历

陈一新，男，1959年9月出生，汉族，浙江泰顺人，1982年6月加入中国共产党，1976年7月参加工作，浙江省委党校经济学专业毕业，省委党校研究生学历，研究员。

1976.07 浙江省云和县张村公社张村大队知青

1978.10 丽水师范专科学校物理科物理专业学习

1981.07 丽水师范专科学校物理科干事、团总支书记

1984.01 浙江省丽水地委办公室秘书、副科长、科长

1990.12 浙江省丽水地委办公室副主任

1992.12 浙江省委办公厅调研写作处副处长（1994.12明确为正处级）

1995.06 浙江省委办公厅党群政法处处长、综合处处长

2000.06 浙江省委办公厅副主任

（1998.09-2001.07浙江省委党校经济学专业在职研究生班学习）

2003.07 浙江省委副秘书长

2006.06 浙江省委副秘书长、省委政策研究室（省政府发展研究中心）主任 （其间：2011.03-2011.07中央党校中青年干部培训班学习）

2011.12 浙江省金华市委书记，金华军分区党委第一书记

2013.06 浙江省温州市委书记，温州军分区党委第一书记

2014.12 浙江省委常委，温州市委书记，温州军分区党委第一书记

2015.11 中央全面深化改革领导小组办公室专职副主任

2016.12 湖北省委副书记、武汉市委书记

2017.02 湖北省委副书记，武汉市委书记、市人大常委会主任、武汉警备区党委第一书记

中共十八大代表。第十九届中央候补委员。

（简历来源：人民网）

责任编辑：桂强