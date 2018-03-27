中国不再允许这条黑色产业链存在 美却来说三道四

原标题：[岛读]中国不再允许这条黑色产业链存在，美国却来说三道四

不得不说，美国这隔段时间就对中国说三道四的秉性，还真是改不了了。

这段时间大火的中美贸易摩擦就不说了，3月23日，针对中国全面禁止洋垃圾这件事，美国一个官员又出来“找存在感”了。他说，中国限制进口可再用商品严重干扰全球废旧物资的供应链，不利用废旧物资的再利用和处理。原因也很惊人：过快改变规则，使相关行业无法及时调整，“中国似乎正在违反WTO义务……”

Oh， my god。 这都什么逻辑？

对此，外交部发言人华春莹也做出了正面回应，称美方有关说法“上纲上线”，非常虚伪，所谓关切“于情不合，于理不通，于法无据”。

一番“怒怼”可谓十分提气。其实，关于洋垃圾，侠客岛早就做过调查，今天推荐一篇旧文，欢迎甩给对中国“说三道四”的人！

野蛮生长

很多人都知道，中国是贸易顺差大国，向世界源源不断供应了“中国制造”。但实际上，中国还是世界最大的垃圾进口国家，每年进口的垃圾约占全球贸易量的56%。

英国的《每日电讯报》曾在一篇报道中这样描述：从中国到英国的集装箱货船通常载满各种生活消费品，但许多船只在返回时则装满英国的废旧物品和回收垃圾。

2016年，仅中国进口的废弃塑料就高达730万吨，总值达37亿美元（约合250亿元人民币）。全球每年产生5亿多吨电子垃圾，其中70%以上进入中国。

中国的垃圾进口说来话长。

20世纪80年代，为缓解原料不足，我国从境外进口具有较高回收利用价值的固体废物，并逐步建立了进口管理制度。进口废塑料可以节约石油，进口废纸可以节约纸浆，进口废旧金属可以节约矿石。在原料与产能均不足的发展阶段，进口洋垃圾不失为一种可取的经济行为。

举例来说，根据《中国造纸工业年度报告》，即使2016年进口废纸量较2015年下降，但我国依然有24%的纸浆由进口废纸制浆。这些再生纸浆多用于生产我们生活中随处可见的商品与物流包装，而那些进口废纸的造纸企业也获益匪浅。

“里应外合”

但是，经济利益会催生各种逐利行为，洋垃圾的价值也被“聪明人”逐渐深入“开发”。

比如，废弃针筒、输液管以普通废旧塑料的名义进口后，通过重新清洗包装上市销售；含有各类有色金属的矿渣进口后，可以重新冶炼提取高纯度产品获利……

举个例子，电子垃圾是其中的进口大项。根据央视报道，在某些洋垃圾产生国，在其本国处理电子垃圾每吨要花300元，但走私到中国仅需100元。对于国内的“进口商”来说，他们不但不用花钱购买电子垃圾，反而得到对方给的100元，稍加处理后还能再卖一笔钱。

于是，“里应外合”下，一条黑色经济链条就这么形成了。随之而来的是假冒伪劣产品、卫生健康风险；土壤、水体、空气等长期的不可逆的破坏。

当然，中国也曾采取了一些治理措施。

2001年、2002年，商务部（时为对外贸易经济合作部）、海关总署、环保部（时为国家环境保护总局）先后公布第三批、第四批、第五批《禁止进口货物目录》，明确禁止了各类金属灰渣、医疗废物、有机化工废物、旧衣物、废旧电池、废轮胎和各类废旧电子产品的进口。

然而，在巨大的利益面前，一纸目录又算得了什么呢？“废旧灰渣”不让过，可以以“二手产品”的名义申报啊！海关不让“二手产品”过，还可以走私啊！

即使在今天，新闻中还时常爆出走私旧服装后翻新倒卖、某些地区洋垃圾违法倾倒、“进口”的电子垃圾土法拆解冶炼造成污染……

从这个意义上来说，这次出台的《方案》既是对固有进口政策的强调与重申，亦是在此基础上的全面深入改革。

长效机制

凡事都有利弊。洋垃圾非法入境的直接危害是环境污染和公共卫生隐患，直接收益是低价获得部分生产原料。

从《方案》中可以看到，政策制定者还是充分考虑了危害与收益的轻重缓急，制定了一个循序渐进的“时间表”。

第一步是全面禁止进口环境危害大、群众反映强烈的固体废物；到2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物；最终，大幅减少固体废物进口种类和数量。

同时，从洋垃圾进口到利用的各个环节，《方案》均有详细的规范和整治措施，比如，从严制定标准，完善法律制度，严厉处罚、持续打击走私行为，全程监管进口利用，清理整顿固体废物集散地等。

但是更治本的还是像《方案》中提到的，要“提升国内固体废物回收利用水平”。

这是有更长远的考虑。

国内情况

洋垃圾为什么屡犯走私的法律底线？因为相比国产垃圾，洋垃圾性价比高。

洋垃圾出口国多为发达国家。例如美国为全球最大的废纸出口国，年出口量近两千万吨，其中一大部分来到了中国。在日渐扩大的国内需求背景下，大量的废旧资源出口意味着其国内较高的资源回收率，比如美国、德国、日本等国的废纸回收率均在60%以上，而中国不到40%。

更高的回收率也意味着更完善的资源分类回收体系，从而带来更低的单位回收成本。即使在相近价格下，部分洋垃圾的分类、切割、包装也要比国产垃圾有序得多。

中国虽然是全球最大的资源消费国和固体废弃物生产国之一，但国内的垃圾分类回收体系还没有高度产业化，呈现“小、散、乱”的特点，既无规模效益，甚至还会导致黑灰色利益链条相互保护。

岛妹几年前曾走访过一家持有《危险废物经营许可证》、规范处理废旧铅蓄电池的企业，经营者就面临原料不足的问题。非法经营的回收者通过逃避工商税务监管来降低成本，以更高价格同合法经营的回收机构竞争性收购原料，再向同样逃避监管的违规小作坊销售。这样，对于一部分合法企业而言，那些漂洋过海而来的洋垃圾显得更加可得而具有性价比。

洋垃圾走私屡禁不止，与国内环境保护与经济发展的整体管理思路也有关。

垃圾的非规范化利用通常会严重污染环境，但是当其成为地方支柱产业时，环境问题就会被“经济发展”和“民生问题”拖延下去。

广东省贵屿镇就是典型。

贵屿镇从上世纪九十年代开始拆解国内外电子垃圾、土法冶炼贵金属，牺牲环境质量和居民健康换取经济增长，媒体早在十几年前就曝光过，但直到近几年，才真正开始全面规范化整治。类似的垃圾再生利用集散地如果不进行产业转型，洋垃圾走私的土壤将始终存在。

因此，对部分洋垃圾说no的前提是要先修炼自己的内功。

绿色可期

很明显，《方案》的出台，意味着对垃圾非法利用产业链条的全面打击。那些以此为业的个人、企业、“专业”村、“专业”镇免不了首当其冲，大概要经历一段“失业潮”、“关门潮”、“转型潮”。

但这种“”阵痛“是值得的。

如果我们换一种思维，禁止非法洋垃圾进口是为国产垃圾打开了市场，是对国内垃圾回收利用产业的保护和激励。

最直接的影响将体现在国产垃圾价格上。

国内市场对纸、金属、橡胶、塑料等原材料的巨大需求依然存在，洋垃圾少了以后，国产垃圾价格会上涨，随之而来的将是国产垃圾回收率提升和行业平均收益率增长。

以废纸为例。

2015年国内消费了1亿吨纸制品，但2016年消耗的纸浆中只有4000万吨为国内废纸制浆，还有2400万吨的纸浆为进口废纸制浆。如果进口废纸全部由国产废纸替代，最乐观的市场需求预测将直接增加60%。为了满足这一需求，必然会驱使更多的人才、资金、技术将投入到废纸回收利用产业，从被白白丢弃的那6000万吨废纸中淘宝。还会有更多职业垃圾回收人员、专业回收机构、专门回收运输物流体系和自动化程度更高的垃圾分类处理工厂。

现在，各地政府正在试点推进生活垃圾分类回收“两网融合”等工作。相信在断了“洋奶”后，中国的垃圾回收产业会有更好的发展。这个同样可以套用在工业固废与危险固废的循环利用上。

让更多的垃圾变废为宝，点石成金，进一步减少污染物排放，更好地保护绿水青山。发达国家做得到，中国也能做得到。

责任编辑：张岩