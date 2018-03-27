据新华社电 我国首个目标飞行器天宫一号将再入大气层烧毁。

据中国载人航天工程办公室介绍，截至3月25日，天宫一号目标飞行器运行在平均高度约216.2公里的轨道上（近地点高度208.1公里、远地点高度224.3公里），整器结构完整，即将再入大气层烧毁。

天宫一号于2011年9月29日发射升空，先后与神舟八号、九号、十号飞船进行6次交会对接，完成了各项既定任务，为中国载人航天发展作出了重大贡献。2016年3月16日，天宫一号正式终止数据服务，全面完成了历史使命，进入轨道衰减期。

经北京航天飞控中心和专业机构分析，预计天宫一号再入大气层的时间在2018年3月31日至4月4日之间。后续，中国载人航天工程官方网站将每日发布有关监测预报信息。

■ 释疑

天宫一号会坠落到地面吗？

剩余残骸将落入指定海域，不会危害地面

航天科技集团五院空间实验室系统总设计师朱枞鹏近日接受媒体采访时表示，天宫一号坠入大气层后就会烧毁，剩余残骸将落入指定海域，不会危害地面。

据航天专家介绍，目前飞在低到中高轨的航天器失效后，会一直环绕地球飞行。对于包括天宫一号在内的位于200～600千米高度的航天器，则会受到地球稀薄大气的影响而缓慢坠回地球。

新京报记者 倪伟

责任编辑：张岩