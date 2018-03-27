原标题：基因检测毛利率超70% 有代理商可拿90%利润

2017年6月，云南一家基因检测医学检验服务机构开业运营。图/视觉中国

3月份，美国基因检测公司23andMe获得了FDA（美国食品药品监督管理局）的批准，可以在没有医生处方的情况下，向消费者提供特定的癌症基因检测产品。这意味着美国基因检测行业监管进一步放宽。同一天，立足消费级基因检测的国内公司23魔方宣布完成新一轮融资，总额1亿元人民币。

前瞻产业研究院预计，未来五年我国基因检测复合增速在35%左右，2020年有望突破300亿，更长远的潜在市场过千亿。不过，对大多数消费者而言，基因检测仍然是一个新鲜事物。目前市场上的基因检测产品，费用从几百到上万，还有不少检测公司号称可以检测出儿童未来的歌舞绘画“天赋潜能”。

“由于基因检测对大部分中国人来说还是未知的领域，造成了有些检测公司赚信息不对称的钱。而对于宣称可以测出绘画跳舞等‘艺术天赋’的基因检测产品，更多是一种噱头，并没有足够多的科学依据来证明这些天赋和基因有绝对的关系。”微基因CEO郑强告诉新京报记者。

记者调查发现，一些基因检测公司招揽代理商，代理商利润可以到70%-80%，甚至更高。达安达瑞一位招商经理称，公司单个儿童天赋基因检测的市场价在3000元左右，给代理商的价格只要两三百元。工商信息显示，达安达瑞由新三板公司达瑞生物100%控股，达瑞生物的大股东是A股上市公司达安基因。

基因检测价格悬殊，定价脱离成本

基因检测产品价格从几百到上万皆有，业内人士表示，部分产品定价明显脱离实际成本。

“把唾液放进一根试管内，寄给基因检测公司，之后你可以得到关于自己基因的一份详细报告，包括祖源分析，是否携带遗传性致病基因等。”2017年，在北京工作的张女士做了一个799元的基因检测，内容包括祖源、情绪、社交等十项分析。“给出的结果包括我容易眩晕、乳糖不耐、酒瘾一般等”。

“这种属于消费级检测。”微基因CEO郑强告诉记者，目前基因检测市场包括疾病、产前孕前、司法领域和面向消费者的消费级检测。其中疾病检测特别是肿瘤探测应用最为广泛，而消费级检测还在培养市场的阶段，因此也出现很多良莠不齐的企业。

新京报记者调查发现，目前市场上可以进行消费级基因检测的公司数量极多，据不完全统计，仅深圳就有华大基因、微基因、康昕瑞等近30家公司，检测产品和检测价格也五花八门。

例如，记者在某网购平台上以“基因检测”为关键词进行检索，价格最低的基因检测产品为“酒精代谢能力检测”，标价298元；价格最高的产品是标价69800元的“全面儿童DNA唾液基因检测套餐”。

一名基因检测从业者告诉新京报记者，单纯从成本看，这样的定价并不合理。“无论你检测的是酒精代谢、乳腺癌还是其他相关的基因位点，采用相同的检测方法检测哪个位点的成本都是一样的。所以，相对合理的价格比较方法是比较这些产品平均检测一个基因点位用了多少钱。”

据了解，目前市场上主流的基因检测分低通量和高通量两种检测方法，其成本计算也不一样。“低通量检测就是一个基因位点一个基因位点去检测，检测的基因位点越多，成本就越高；而高通量检测一般是采用基因芯片，检测多少位点都是一个价，但需要消耗基因芯片。”投资了一家基因检测公司的朱清（化名）告诉新京报记者。

“以单个基因位点的价格计算，低通量基因检测的成本一般要十元到二十元；但如果使用PCR方法、基因芯片和二代测序，可能一个位点平摊下来只有几毛钱、几分钱甚至更低。”郑强表示，“当然，不能单独拿位点数来定义检测成本，因为做一个位点，也是一个实验，做一千万个位点，也是一个实验。主要的成本还是在于技术方面，一张基因芯片的成本就远高于PCR。还要再加上人力、设备、对应的耗材以及时间和管理成本。”

新京报记者根据市面上一些基因检测产品来计算单个位点的价格。如京东合康谱官方旗舰店销售的“儿童记忆基因检测”售价599元，其在宣传页中明确表示检测包括BNDF、DRD3和KIBRA三个基因位点；而天猫博奥颐和旗舰店销售的“肥胖基因检测”售价1780元，宣传页中表示检测位点有FTO、ADRB2、APOA5、PPARG四个基因位点。照此计算，前者检测每一基因位点的销售价格约为200元，后者检测每一基因位点的销售价格为445元。

如果不计算物流成本和研发成本等，按照一个位点二十元的检测成本计算，上述两项基因检测产品的毛利率高达90%和95.5%。

高通量的检测产品单一位点的价格则非常便宜。如微基因的WeGene检测套件在宣传页中表示，其可以提供超过1000万的基因位点数据下载，价格为499元。微基因采用的测序技术为基因芯片，采取类似技术的还有23魔方和国外公司23andMe，前者价格也为499元，后者价格则为99美元，折合人民币约为627元。照此计算，高通量检测产品每一基因位点的销售价格只有0.00005元，几乎可以忽略不计。

“目前，一张基因芯片的实验成本在200元左右，但还要加上研发、推广以及寄送唾液样本的物流成本，499元的价格基本上不赚钱。”朱清表示。

郑强表示，“目前我们出售的产品其实几乎是没有毛利的，更关注的是用户的价值以及DNA数据的收集。”

那么，高价格的基因检测产品有多暴利呢？3月18日，新京报记者联系到了一家名为“炎帝生物”公司的儿童天赋基因检测项目。该项目人员表示，一项儿童天赋基因检测价格为35500元，可以检测儿童的学习天赋、艺术天赋等，“还附赠价值6889元的基因报告解读和定向培养课程。”而对于这项检测究竟检测了哪些基因位点，该员工仅举例称，绘画天赋包括两个基因位点。

“目前市面上儿童天赋基因检测产品最多也就检测10个位点左右，这样他一个位点的销售价格就高达3550元，这个定价明显脱离基因检测技术的实际成本。”朱清表示，“只能说，对于不少老百姓，不知道什么叫基因检测，加上现在也没有行业标准和规范，基因检测公司可以自主定价，只要有人买单就可以。”

在郑强看来，实际上，基因检测的检测成本在行业内都比较透明，但对大众来说还很陌生，这也导致很多人借此赚信息不对称的钱。

儿童产品“一折”，代理商可得90%利润

据记者调查，目前不少基因检测公司采取“加盟代理”的模式，将基因检测产品包装销售，给代理人的利润空间可以达到售价的七八成甚至更多。

3月8日，新京报记者联系到了康昕瑞基因的一名李姓招商经理。据介绍，康昕瑞基因有九款系列产品，包括防癌系列、减肥美容系列等。“其中单项基因检测的价格是500元，比如我只检测肺部有没有可能患癌症，就是500，而全套检测的价格则在两万多。”

据其介绍，代理商的责任主要是找当地的医院等“谈合作”，销售产品。具体的基因检测工作只需要把基因采样盒寄到公司总部就可以了，“给代理商的利润可以到70%-80%。”

3月17日，记者通过一则“基因、生物、医药高新技术上市企业面向全国诚招代理”的广告联系到了达安达瑞医学检验有限公司的一位陈姓招商经理。陈经理向新京报记者提供的一份公司产品宣传资料显示，达安达瑞“由中山大学达安基因股份公司间接控股”。

根据工商资料，达安达瑞医学检验有限公司是新三板公司达瑞生物的全资子公司，而达瑞生物的大股东正是A股上市公司达安基因。在达安基因的2016年年报中，“公司合并财务报表范围内子公司”中包含泰州达安达瑞医学检验有限公司。

陈经理表示，目前其公司进行单个儿童天赋基因检测的市场价大概在3000元左右，给代理商的价格只要200到300元，“如果您有幼儿园或者早教机构的资源就很好做。”

陈经理还展示了一个名为“达安基因A+动力天赋基因检测”的产品样本，产品说明显示，全国统一零售价3650元/盒，对9个基因位点进行排序检测。照此计算，该产品检测单个基因位点的销售价格为405.56元。

如果按照售价3650元，代理商拿货成本300元计算，代理达安达瑞基因这款检测产品，毛利率高达91.78%。

陈经理表示，儿童检测产品给到代理商可以打一折，而其他产品可能要三折左右，其中成人易感基因检测还要加收50元的报告费。“资质方面，你也不需要担心，我们公司从2015年开始获得了国家颁发的证件，所以帮我们去做推广的代理商也不需要再申请资质了，不过需要先预存20万元的检测费用，以及2万元的保证金。”

华大基因、中源协和基因检测毛利率超70%

中源协和近年基因检测业务的毛利率超过70%。2017年上半年，华大基因的生育健康类业务毛利率为75.94%。按不同销售模式来看，代理的毛利率最高。

达瑞生物2016年财报显示，其主营业务为“二代测序”。二代测序正是基因检测采用的技术之一。2016年，该公司营业收入4.15亿元，同比增长106.59%，主要原因是“公司加强了销售渠道及产品线建设，主营业务收入大幅增长”。

达瑞生物在财报中称，公司已有十余年行业营销经验，长期采取代理、经销为主的混合销售模式，目前建立了覆盖全国主要省市的经销网络和技术支持网络，经销商数量近 300 家，终端客户超过 600 家，均建立了3-5 年长期合作关系。

达瑞生物控股公司达安基因的主营产品并非基因检测项目，而是“处于生物医药行业中的体外诊断试剂”。据了解，试剂是基因检测最主要的耗材之一，达安基因也是达瑞生物最主要的供货商。达瑞生物财报显示，2016年，达瑞生物向达安基因采购产品的金额为1.32亿元，占年度采购金额的41.16%。

达安基因此前发布的2017年业绩快报显示，公司净利润较上年同期减少比例为16.24%，主要原因是控股子公司达瑞生物、中山生物营业收入同比减少。

A股上市公司华大基因和中源协和的主营业务中包括基因检测业务。据公告，华大基因2016年生育健康基因检测业务的毛利率为76.41%，中源协和2016年基因检测业务的毛利率为70.91%。

华大基因招股书显示，该公司按销售渠道和客户类型的不同特点，实行直销、代理、政府合作的销售模式。其中，由于临床应用服务的国内终端客户主要为医院、体检机构等医疗机构，数量众多、需求各异，公司借助代理机构的现有渠道和资源快速开展业务。

2014年到2016年，华大基因最主要的生育健康类业务的毛利率分别为48.54%、69.97%、76.41%，呈现逐年上升的趋势。2017年上半年，华大基因的生育健康类业务毛利率为75.94%。按不同销售模式来看，直销、代理、政府合作中，代理的毛利率最高，为74.35%。

华大基因2017年业绩快报显示，报告期实现营业总收入20.95亿元，同比增长22.39%。净利润为3.95亿元，同比增长18.86%。

中源协和财报显示，2015年、2016年、2017年上半年基因检测业务的毛利率分别为78.52%、70.91%、73.21%。

根据前瞻研究院2017年11月的统计，国内已有超过230家从事基因检测相关业务的企业和机构，其中70%左右的企业主要提供第三方基因检测服务。前瞻产业研究院预计，未来五年我国基因检测复合增速在35%左右，2020年有望突破300亿，更长远的潜在市场过千亿。

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“天赋基因”无关天赋 商家涉嫌夸大宣传

“虽然不懂得有什么依据，但我觉得挺有趣的，就当科学算命了。”此前做了祖源分析的张女士表示。另一位曾花2000多元进行7项疾病检测的徐女士则表示，她被检查出有糖尿病、冠心病和老年痴呆症的高发风险，虽然冠心病方面她不了解，但家族里确实有糖尿病史，所以对基因检测的结果还比较相信。

一些用户则认为基因检测存在夸大宣传的嫌疑。

“去年我抱孩子上幼儿园，就有人向我推荐可以给孩子做天赋基因检测，但我觉得仅凭片面之词就相信孩子未来能当画家还是能当舞蹈家不是很靠谱。”武汉的陈先生告诉记者。

在陈先生向记者提供的这份宣传单中，一家名为“学霸真经”的天赋基因检测项目以“基因主宰着生命的基本特征，决定着人的天赋，而决定天赋潜能的基因被称为天赋基因”等用语宣传其基因检测项目。

但当记者联系到该项目负责人询问科学依据时，其表示“没有哪个基因是专门管绘画基因，而是国家天赋基因检测中心通过对基因大数据的解读，将那些绘画大师、音乐大师、运动天才的基因进行一个排序，择优解读的结果。”

在中国科学院北京基因组研究所研究员孙英丽看来，并不存在真正的“天赋基因”，那些所谓的“天赋基因”是指和智商相关的一些基因，将其命名为“天赋基因”只是个噱头，它有一定的科学基础，但是夸大的成分过多。

她强调，智商是受多因素影响的，不仅只受单基因控制，并不是某一个基因就能决定智商高低，它是受多基因共同调控的。就算有了所谓的“天赋基因”，也只是具备了最基础的一个条件，只能说明没有智力障碍或某方面缺陷。

而在另一些商家的宣传语中，则直接给出了“天赋基因”的名称。有不少公司在宣传语中引用“哈佛教授”或者“剑桥教授”的言论称，SNAP25与空间构图能力有关，HTR5A与创新能力有关，可以测出孩子的绘画天赋。GATA2与音乐能力有关，可以测出孩子的音乐天赋。

3月19日，在某知名基因检测公司研究院工作的王宏（化名）告诉新京报记者，根据数据库资料，SNAP25关联疾病先天性肌无力综合征18型；RT-PCR分析表明HTR5A仅在大脑中表达，且成人水平高于婴儿，未检测到任何外周组织有该基因表达；GATA2则关联免疫缺陷21型等四种疾病。

“目前没有任何研究确凿地表明有哪些基因直接控制绘画、舞蹈等天赋能力，一些研究方法可能是将数百名具有绘画天赋的人的基因进行比对，然后将他们都具有的某些基因作为所谓的天赋基因，但这种方法很难说具有说服力。一是一段基因可能具有多种功能，例如根据文献资料，上述被宣传的基因实际上与疾病相关，至于是否还与空间构图、音乐等能力相关，我们尚未可知，而且即使存在与绘画能力相关的基因，也不能说只由单个基因控制，可能是多组基因共同影响的结果。”王宏表示。

在他看来，目前只有酒精耐受度等被证明和基因的联系较强，其他诸如天赋、潜能等即便和基因存在联系，关系也相对较弱。

“绘画和舞蹈能力无法量化，很难找到。我认为这些天赋潜能测试主要就是营销的噱头居多。”微基因CEO郑强说。

在投资了一家基因检测公司的朱清看来，作为新兴行业，无论是监管还是定价，基因检测在我国的发展都处于“摸着石头过河”的阶段。“2014年国家卫生计生委与国家食药监总局曾经联合叫停过基因检测服务，给出的理由是，这个技术的临床使用标准缺失，有待规范技术、价格、质量监管、伦理隐私保护等。但随后又公布了多轮试点机构，监管逐渐放开，目前总体来说国内基因检测市场的监管相比美国较松。”

据了解，国家卫生计生委的职责是审查和规范基因检测机构的资质，国家食药监总局则对基因检测链上的仪器、试剂、分析软件进行监管。基因检测涉及的伦理、隐私、遗传信息保护和生物安全等问题尚未得到明确和统一的监管。

郑强表示，如果从事疾病检测或者产前检测，卫计委、国家食药监总局等会要求一些许可和相应的证书。但对于消费者领域检测来说，目前的监管要求是基因样本和数据不能与境外的机构合作，其他的许可目前在国内暂时没有。

公开资料显示，我国传染病类的基因检测试剂有明确的监管政策，但对于涉及遗传类或肿瘤相关的高通量测序等技术尚未有明确的统一管理模式。“这也是目前市场上一些基因检测产品定价混乱，消费者不知内情的原因之一。”朱清说。

“不论是监管、定价还是对基因的了解，我们都还处在初创时期，基因检测行业还有很长的路要走。”王宏表示。

新京报记者 罗亦丹

责任编辑：张岩