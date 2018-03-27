这些落马老虎都曾干扰中央巡视 有人巡视后落马

原标题：干扰巡视就是对抗组织（红船观澜）

眼下，党的十九大后首轮中央巡视全面展开，15个巡视组正对30个地方、单位党组织“全面体检”。

党的十八大以来，巡视利剑作用彰显，实现了对中央和省级党委巡视全覆盖，常规巡视“全面体检”，专项巡视机动灵活，巡视“回头看”出其不意杀个“回马枪”。孙政才、苏荣、周本顺、王珉、白恩培……随着利剑出鞘，一批“老虎”被纷纷挑落，巡视对于坚定不移全面从严治党、净化政治生态起到了强有力的推动作用。

从前几轮巡视看，利剑横扫之处，还存在干扰巡视工作的现象。中宣部原副部长、中央网信办原主任鲁炜干扰中央巡视；原中国银行业监督管理委员会党委委员、主席助理杨家才打探巡视和纪律审查信息；甘肃省原省委常委、副省长虞海燕拉拢腐蚀纪检干部和巡视干部，打探巡视信息……面对巡视监督，这些高级干部非但不思悔改，仍负隅顽抗，种种对抗组织行为，令人不齿。

在中央巡视反馈情况中，最早出现“干扰巡视”表述的是：2015年东航集团“个别单位应付干扰巡视工作”。东航集团在随后的整改中查清问题，并进行了严肃问责处理。然而，从近年来落马的领导干部案件通报中，“干扰巡视”仍屡见不鲜。近年来，巡视坚持发现问题、形成震慑，成为管党治党的重要利器。在这样的大背景下，有的人特别是高级干部铤而走险，干扰巡视，值得深思。

从以往案例分析，一方面，有的领导干部理想信念泯灭，党性原则缺失，对党不忠诚不老实。这些人身处高位，手握重权，但欲望遮眼，目无法纪，嚣张跋扈，作风粗暴，认为自己可一手遮天，或是觉得自己只要没被巡视利剑斩落，就还有“施展”空间，仍想在自己的“地盘”耍手段、玩计谋，躲避巡视监督，让利剑“擦肩而过”，拉拢腐蚀巡视干部的把戏就这样上演了。

另一方面，巡视犹如“八府巡按”，是政治的“显微镜”和“探照灯”，有问题的干部自然会心神不安。有问题的领导干部面对巡视时既惶恐不安，又不想束手就擒，纵使如坐针毡，也要使出浑身解数干扰巡视。在他们看来，能少发现一点问题就能少一份罪责。如此一来，就有了打探巡视消息，隐匿问题线索，有针对性的谈话“排练”等最后的“挣扎”。殊不知，如此费尽心机干扰巡视，就是跟组织对抗，罪加一等！

巡视是对一个地方或部门党风廉政建设的“把脉问诊”、政治生态的“综合会诊”，也是对党员干部特别是党员领导干部的“全面体检”。被巡视组织和个人都必须全力配合巡视工作，决不能心存侥幸或有抵触心理，干扰巡视。新修订的《中国共产党巡视工作条例》明确规定，指使、强令有关单位或者人员干扰、阻挠巡视工作等干扰巡视工作的情形，将视情节轻重进行处理。中央纪委国家监委网站刊发署名钟纪晟的文章指出，巡视期间，打探巡视消息，提供虚假材料，甚至模拟巡视谈话等方式干扰巡视工作等行为，本质上就是对抗组织审查，性质十分恶劣。

现在，十九届中央第一轮巡视正深入开展，任何人都不要低估党中央加强党风廉政建设和反腐败斗争的决心，也不要心存侥幸，妄图干扰巡视工作，逃避监督。巡视将以全面从严治党的实效验证一个道理：任何对抗组织的行为不仅徒劳无益，而且必将受到严惩。

责任编辑：张岩