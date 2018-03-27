延迟退休如何推进哪些人能提前退休？答案来了

原标题：哪些人可以提前退休？延迟退休如何推进？答案来了！

今年全国两会期间，部分全国政协委员联名呼吁：尽早启动特殊工种提前退休制度改革。

我国现行法定退休年龄为，男年满60周岁，女工人年满50周岁，女干部年满55周岁。

按照法律规定，部分特殊工种职工、符合特殊条件的职工可以依法提前办理退休。

那么，职工、公务员符合什么条件才能提前退休，具体程序如何？未来退休政策可能发生什么变化？

全国政协委员呼吁：尽早启动特殊工种提前退休制度改革

今年全国两会期间，来自海南的全国政协委员联名呼吁：尽早启动特殊工种提前退休制度改革。据该提案的第一提案人，全国政协委员、海南省政协主席毛万春介绍，现行特殊工种可提前退休名录大部分形成于上世纪90年代以前，国家至今未能与时俱进开展清理调整，各地在实际执行中制定的具体政策规定、审批条件差别很大，亟待改革和规范。为此，他与其他委员联名建议：

国家有关部门应尽早启动对特殊工种提前退休制度的清理、调整工作，着力解决不同行业特殊工种设置不平衡、劳动条件标准不统一及各地实际执行政策五花八门等问题，叫停各地长期以来放宽范围和条件的审批做法。

结合退休年龄延迟政策的出台实施，改革特殊工种提前退休审批工作，由人社、卫生等部门及工会组织牵头，以劳动检测为依据，在充分调研的基础上，对部分因科技进步、劳动条件和环境明显改善的行业工种，分批予以暂停审批或退出提前退休范围；对清理后保留的特殊工种名录规定可操作的具体劳动条件标准，规范各地的审批行为。

在合理适度保留老职工权益的前提下，将企业应承担的责任交还企业，通过劳动保护和医疗来防控职工健康受损害问题，减少养老保险基金的不合理负担。如可规定离开特殊工种岗位一定年限后身体健康仍能正常工作的人员，不再享受特殊工种提前退休政策。

法定退休年龄

所谓退休，是指根据国家有关规定，劳动者因年老或因工、因病致残完全丧失劳动能力而退出工作岗位。

退休年龄是国家法定的准许就业人员不再继续履行工作职责并终止劳动（聘用或人事）关系、同时开始依法领取养老金的年龄标准。

国家法定的企业职工退休年龄是：男年满60周岁，女工人年满50周岁，女干部年满55周岁。

工人提前退休

根据1978年6月国务院颁发的《关于工人退休、退职的暂行办法》和《关于安置老弱病残干部的暂行办法》（国发[1978]104号）规定，下列几种情况可以办理提前退休：

1、从事井下、高空、高温、繁重体力劳动和其他有害健康工种的职工，男年满55周岁，女年满45周岁，连续工龄或工作年限满10年。

2、男年满50周岁，女年满45周岁，连续工龄或工作年限满10年的，经医院证明，并经劳动鉴定委员会确认，完全丧失劳动能力的职工。

3、因工致残，经医院证明（工人并经劳动鉴定委员会确认）完全丧失工作能力的。

公务员提前退休

《公务员法》第八十八条明确，公务员符合下列条件之一的，本人自愿提出申请，经任免机关批准，可以提前退休：

1、工作年限满三十年的；

2、距国家规定的退休年龄不足五年，且工作年限满二十年的；

3、符合国家规定的可以提前退休的其他情形的。

公务员退休后，享受国家规定的退休金和其他待遇，国家为其生活和健康提供必要的服务和帮助，鼓励发挥个人专长，参与社会发展。

按照我国公务员法的规定，公务员提前退休的程序有：

首先，符合条件的公务员自愿提出申请。公务员自愿提出申请是提前退休的启动程序，只有符合条件的公务员自愿提出了退休申请才能够让其提前退休。否则，就算公务员符合提前退休的条件，任何个人、单位都不得令其退休。

其次，任免机关批准其提前退休。任免机关在接到公务员提出提前退休的申请后，应当审查该公务员是否符合提前退休的条件，不符合提前退休的条件的，不予批准；如果该公务员符合提前退休的条件，就应当批准。

新闻多一点：延迟退休是大势所趋

3月12日，全国政协总工会界别小组会议上，人社部副部长汤涛在回应委员呼声时表示，延迟退休是大势所趋。

“不仅是60岁，从长远来看恐怕还要有所延迟。”汤涛表示，无论是从养老金方面，还是从人力资源的合理配置来说，延迟退休都是大势所趋。2017年，俄罗斯就已经做出了延迟退休的规定。

不过，汤涛也表示，不少职工对于延迟退休有着不同的意见，例如一些女职工，长期在急难险重的岗位工作，从体力劳动和危险性的角度考虑，她们不愿意延迟退休。

对此，有委员建议，企业干部可以参照政府部门的规定予以优先解决，而对于职工，则允许其自我选择是否愿意延迟退休。对此，汤涛说道，“我赞同你的观点。”

在2016年3月29日举行的国新办新闻发布会上，人力资源社会保障部有关负责人表示，制定渐进式延迟退休年龄的政策需要遵循多项原则。

一是小步慢走，渐进到位。每年推迟几个月的时间，经过一个相当长的时间再达到法定退休的目标年龄。“我举个例子，比如5年以后，你是60岁退休，这个政策施行以后，可能你是60岁零3个月退休，这样大家便于接受。” 时任人力资源社会保障部部长尹蔚民举例称，第二个人可能是第二年退休，他可能是60岁零6个月退休。

“二是区别对待，分步实施。”尹蔚民表示，根据国家现在不同群体的退休年龄，人力资源社会保障部会从实际出发，区分不同群体的情况，分步实施。并提前公示，做好预告。

责任编辑：张建利