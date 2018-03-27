原标题：中国推出原油期货与中美濒于贸易战有关？

昨天，以人民币结算的上海原油期货推出，首日交易开门红，主力合约盘前竞价阶段大涨5.8%。

▲3月26日9点，中国原油期货在上海期货交易所挂牌交易，并以人民币计价。

中国版原油期货的推出，虽然酝酿多时，但此次真的横空出世还是引发国际社会的普遍关注。甚至有人把此事和濒于贸易战的中美关系联系在一起，认为这是中美贸易争端的原因或是结果。但实事求是地说，他们想多了。石油期货的推出至少在短期内不会影响中美贸易，也不会对美国造成什么损失，而且美国不管出于什么目的也无法阻止中国石油期货的推出。对于中国而言，石油期货的推出顺应了中国经济的发展，是中国在世界石油贸易地位的自然反映。

在全球石油运输的版图中，从海湾和非洲东部经过印度洋到达中国沿海是全球石油运输量示意中最粗的那条线。作为世界第二大经济体，中国进口量排世界第一，对外依存度超过65%。虽然在市场中如此举足轻重，但目前全球范围内却没有能够反映这种需求的原油期货合约，没有形成能够反映亚太地区原油实际供需状况的定价基准。上海原油期货的推出，有助于形成反映中国乃至亚太地区市场供需关系的原油定价基准，进一步完善国际原油定价体系，增强中国对于原油价格的话语权。

上海原油期货真正引发人们浮想联翩的地方是以人民币计价。迄今为止全球的大宗商品，基本上都是用美元来定价。从原油市场角度来看，中国原油期货正式挂牌交易后，“美元石油”和“石油美元”几乎长期作为左右国际大宗货物和货币市场的唯一要素的时代从理论上宣告结束，“人民币石油”和“石油人民币”的应运而生，将是新国际秩序的重要组成部分。

产油国和交易商向中国出售原油，将用人民币交易结算。而且依照交易规则，能够直接将人民币兑换成黄金，这对众多石油输出国具有非常强的吸引力，在不少交易商看来是极大的诱惑。石油期货以人民币作为计价后，从长期看将推进人民币的国际化。作为世界最大的石油进口国，众多的石油出口国依赖中国的订单，尤其是海湾和非洲国家，它们一定会积极捧场。有石油交易这样的大宗交易平台存在，世界各商业机构接受人民币资产的积极性必将大大提高。

但中国的石油期货才刚刚建立，而且在相当长的时间里，中国石油期货的交易者不会太广泛，还是以国内企业为主。要想和另外两家原油期货机构那样成为全球参与的市场，从目前来看，各方面条件还远未成熟。

所以至少在十年内，上海原油期货仍然不会是全球性的，对国际原油价格的影响也主要在于理论上。如果我们不断完善，不断摸索，可以逐渐对全球石油价格有一定的影响力，在这个基础上，原油期货对人民币国际化的实质影响才能显现出来。

（作者是央视财经频道评论员）

责任编辑：张建利