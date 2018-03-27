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最高检铁路运输检察厅原副厅长石小申去世

最高检铁路运输检察厅原副厅长石小申去世
2018年03月27日 09:50 澎湃新闻
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　　原标题：67岁最高检铁路运输检察厅原副厅长（正厅级）石小申逝世

　　中国共产党党员、最高人民检察院铁路运输检察厅原副厅长（正厅级）石小申同志，因病于2018年3月19日12时在北京逝世，享年67岁。

　　石小申同志1950年7月26日出生于上海市，1969年11月参加工作，1971年6月加入中国共产党。历任云南生产建设兵团副班长、云南思茅军分区作训科参谋。1978年9月到最高人民检察院工作，先后任民事行政检察厅业务处处长、西藏自治区人民检察院副检察长（挂职）、铁路运输检察厅副厅长（正厅级）。2010年11月退休。 

　　来源：检察日报

责任编辑：初晓慧

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