张又侠全国两会后首次亮相 聚焦强军备战

原标题：军委副主席的最新活动，聚焦强军备战

来源：长安街知事

中共中央政治局委员、中央军委副主席张又侠在全国两会后首次亮相。昨日，他出席了强军网上线开通仪式。

强军网是经中央军委批准，依托全军政工网整合军内网站资源创建的。网站主要面向部队发布权威信息、开展宣传教育、提供在线服务、进行工作指导。

张又侠在上线仪式中提出了四项建网要求，表示要认真贯彻落实习近平主席重要指示精神，努力把强军网建设成为姓党为军的红色平台、助力强军的信息平台、引领创新的实践平台、面向官兵的服务平台。

“强军网的特质在强军，优势在强军，目标指向和根本落点也在强军。要坚持强军为本，聚焦主责主业，立起备战打仗的鲜明导向。”张又侠这样给网站定义。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，在刚刚结束的全国两会上，张又侠也是紧紧围绕着“强军”二字作出多次表态。

张又侠参加解放军和武警部队代表团分组讨论。（国防部网站）

3月5日，在参加解放军和武警部队代表团审议政府工作报告时，张又侠就指出要聚焦主责主业全力以赴抓好备战打仗，下气力解决制约战斗力建设的重难点问题。要改进和创新思维理念、制度机制、工作方法，加快推进国防和军队现代化建设。

第二天，他又在参加军队特邀政协委员55组、56组联组讨论时说，今年是全面深入贯彻党的十九大精神，决胜实现国防和军队建设2020年目标任务的关键之年。要着力加强练兵备战，着力推进全面从严治军，着力深化国防和军队改革，着力加强军队党的建设，推动新年度军队建设开创新局面、实现新发展。

过去5年党、国家和军队各项事业取得历史性成就和变革，根本在于习主席这个党的核心、军队统帅、人民领袖的坚强领导，在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学引领。

今年两会，“强军”同样是习主席的发言主题。

他在出席十三届全国人大一次会议解放军和武警部队代表团全体会议时首先强调，实施军民融合发展战略是构建一体化国家战略体系和能力的必然选择，也是实现党在新时代的强军目标的必然选择。

此前，党的十九大也对强军工作做出了许多要求和部署。而如何做好抓落实这个“下篇文章”，是今后党领导下军队的主要任务。

可以看出，强军网的开通，是全军强化网络思维，推动工作运行模式、指导方式和组织形式创新转变的重要时机。强军网站为强军，是党对人民军队的重托，更是人民对日益强大的人民军队的崭新期待。

责任编辑：初晓慧