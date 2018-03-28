北京发布今年首个沙尘蓝色预警 PM10浓度已超1000

今晨朝阳区红领巾公园附近能见度差。（拍摄：老鬼帅哥）

中国天气网讯 据北京市预警中心消息，北京市气象台今天（28日）05时35分发布沙尘蓝色预警信号，受上游沙尘天气影响，预计28日本市将出现浮尘天气，能见度较低，请注意防范。同时这也是今年的首个沙尘预警。

据国家环保部数据，目前北京空气质量为严重污染，首要污染物为PM10，浓度达1181微克/立方米。

北京市气象台6时发布预报：今天白天轻度到中度霾，伴有浮尘，北转东风二三级，最高气温25℃；夜间晴间多云，东北风二三级，最低气温9℃。空气重污染橙色及沙尘蓝色预警中，出行请做好健康防护；春季花卉开放，易敏人群请注意适当防护；天气干燥，注意补水润燥及用火安全；昼夜温差大，请及时调整着装。

责任编辑：张建利