祭扫高峰日7时起“开堵” 京藏高速将分流辅路

原标题：清明期间京藏高速遇拥堵将分流辅路

新京报讯 （记者裴剑飞）3月31日至4月8日是今年清明祭扫高峰日，记者昨日从市交通部门获悉，受高速免费（4月5日至7日）及郊游踏青高峰叠加影响，祭扫高峰日8时至11时，各墓地陵园周边易发生拥堵。市交管局表示，部分墓地周边道路将采取临时交通管制，市民可根据提示信息选择绕行方案。

据市交通委预测，今年“清明”期间市域内收费公路日均交通量将突破去年五一假期所创免通假期历史最高值（253.32万），达到255万左右，比去年同期（238.77万）增长约7%。单日交通量峰值有望创历史新高，达到260万以上。

祭扫高峰日7时起高速“开堵”

据了解，今年清明祭扫服务集中接待日为3月17日至4月8日，祭扫高峰日为3月31日、4月1、5、6、7、8日，共6天。

其中，祭扫高峰日的8时至11时，石景山八宝山公墓、福田公墓，朝阳东郊殡仪馆，海淀金山陵园、万安公墓，丰台太子峪陵园，昌平佛山陵园，通州通惠陵园，门头沟万佛华侨陵园，顺义潮白陵园等重点墓地周边，易出现时段性交通拥堵；京藏、京承、京新、通燕、京开、京港澳等6条高速公路7时起将现拥堵。

为确保祭扫期间交通安全有序，北京交管部门在全市221处墓地周边道路安排岗位563处，提前治理各墓地周边易出现的违法停车、禁限车种上路等交通违法行为。当遇车流量大行驶缓慢时，交管部门将对部分墓地周边道路采取临时交通管制措施。

目前，全市已开通多条扫墓专线以保障清明祭扫出行，建议市民尽量乘坐公交车、临时扫墓专线、地铁（城铁）等公共交通工具前往墓区，自驾车朋友请避开车流高峰时段和路段。

4月5日至7日高速路免费

记者从北京市交通委获悉，清明假期期间，北京市域内所有收费公路对7座以下（含7座）载客车辆免收通行费，免费通行时间为4月5日0时至4月7日24时，以车辆驶离出口收费站时间为准。

免费通行期间，主收费站将设置不少于车道数（不含ETC）40%的小型客车免费专用通道，并实行不发卡抬杆放行；ETC车道维持现行不停车方式通行，免费小型客车通行费收费额为零，缴费车辆正常收费；其余普通车道维持现行领卡、交费通行模式，对小型客车免费放行。车流高峰时段收费站将保证100%开道率。

据交管部门预测，高速公路主要拥堵节点集中在京港澳高速杜家坎收费站，京藏高速健翔桥、清河收费站、回龙观出口，京承高速来广营桥、主收费站。京藏高速出京方向马甸桥至北沙滩桥车流集中行驶缓慢时，可绕行北辰西路、奥林西路，再经北五环回到京藏高速行驶。京藏高速出京方向西关路段车行缓慢时，去往十三陵地区的过往车辆可由北六环楼梓庄桥走京新高速。

此外，4月5日至7日每天3时至15时，京藏高速公路百葛桥六环路出口至营城子收费站出京方向，禁止4吨（不含）以上载货汽车通行，禁止通行的车辆可绕行六环路、京新高速公路、110国道。

交管部门提示，市民出行前可通过电台、室外显示屏、导航及“北京交警”官方微博等渠道及时了解最新交通出行信息，合理安排出行计划，选择好绕行路线，错峰出行。

部分陵园绕行提示

天山陵园

避堵方案：由莲石路去往天山陵园的车辆，可从石门营收费站驶入西六环，向北经广宁收费站，至军庄收费站驶出西六环，再向东经军温路到达天山陵园。

由阜石路去往天山陵园的车辆，可从广宁收费站驶入西六环，向北经军庄收费站驶出西六环，再向东经军温路到达天山陵园；经莲石路去往门头沟城镇方向的车辆，可在卧龙岗桥下右转弯，经西苑路向北行驶。

金山陵园、万安公墓

避堵方案：前往万安公墓的车辆，可由西四环四季青桥或西五环杏石口桥，进入杏石口路，再经旱河路向北到达万安公墓。前往金山陵园的车辆，可由京藏高速北安河出口驶出，经北清路、永丰路、黑龙潭路到达；也可经西北六环、温阳路、北清路前往。

八宝山人民公墓、福田公墓

避堵方案：八宝山周边石景山路和雕塑园中街易拥堵，预计本周末至4月8日上午9：00-12：00期间车流量增大。祭扫高峰日，社会车辆应尽量避开石景山路、鲁谷路及阜石路，绕行其他道路。

车位信息：八宝山人民公墓及八宝山革命公墓周边共有停车场13处，可停放机动车2千余辆。福田公墓有2处停车场，可停放车辆400辆。

交通管制：清明期间，上庄东街北段至梁公庵路口全线禁止停车，将适时实行南向北单向管制措施，禁止由北向南行驶。革命公墓南门只允许驶入，西门、西北门允许进出。古玩城停车场东南门只允许驶入，西门允许进出。

太子峪陵园

避堵方案：去往太子峪陵园可走京港澳高速，由赵辛店出口上京周公路，再经张家坟路、辛庄南路至太子峪陵园，这样可避开交通节点杜家坎环岛。

车位信息：太子峪陵园南门外停车场共300个泊位，作为公交车辆和中、大型客车集中停车；陵园内部停车场共430个泊位，作为小型车辆停放使用；太子峪陵园北门外停车场可停放约100辆车。停车场饱和后，可将车辆停放在长兴路。

交通管制：清明期间，太子峪陵园南门外中、大型车场“东进西出”，停车场东南开口作为社会车辆进口、西南开口作为社会车辆出口；陵园内小型车场车辆“南进西出”，经陵园东南门进入，由西南门驶出。上述驶出车场车辆至太子峪陵园南侧路只准右转至辛庄南路驶回云岗、长兴路。

十三陵地区公墓

避堵方案：十三陵附近公墓较多，有佛山陵园、九里山墓地、龙泉墓地、炎黄陵园、华夏陵园、凤凰山陵园、景仰园骨灰林等14处公墓。前往德陵盘龙台公墓及德陵公墓的市民较多，预计京银路、昌赤路、水库北路车流增大，市民可提前绕行。

交通管制：清明期间，六环外环百葛桥京藏高速出口、京藏高速出京百葛六环出口、京新线出京京藏高速出口，邓庄高速进口、南口高速进口设置分流岗（3时至15时），将货运机动车向京新高速、110国道分流。

如京藏高速公路出京方向发生拥堵，将在辛庄桥出口或小汤山出口设分流岗，向京藏高速右辅路分流并适时关闭出京高速进口。

如怀昌路发生拥堵，将在安四路支线与昌金路交叉口、兴寿三角地、怀昌路与南丰路交叉口向昌金路、安四路支线、南丰路分流。

如佛山陵园发生拥堵，将向沙阳路、南阳路分流。如长定陵路发生交通拥堵，将在胡庄路口向110国道及环湖路分流。

责任编辑：张岩