4000亿元减税定了 这些人将受益你也在其中

原标题：4000亿减税定了！这些人受益前所未有，你也在其中！

国务院总理李克强3月28日主持召开国务院常务会议，确定深化增值税改革的措施，进一步减轻市场主体税负；决定设立国家融资担保基金，推动缓解小微企业和“三农”等融资难题；听取国务院机构改革进展情况汇报，确保机构重置、职能调整按时到位；讨论通过《国务院工作规则（修订草案）》。

讨论推出的3项举措，预计将会减轻企业全年税负超过4000亿元，内外资企业同等受益。同时，会议决定从2018年5月1日起开始实施。

举措一：增值税税率下降 国务院决定，将制造业等行业的增值税税率，从17%降低到16%； 而交通运输、建筑和基础电信服务等行业，以及农产品等货物的增值税税率，从11%降至10%。

举措二：小规模纳税人 “身板更强”

和“一般纳税人”相比，“小规模纳税人”享受到更多的税率优惠。最新的政策宣布：小规模纳税人的年销售额标准，从以往的50万到80万，上调到了500万元。 此外，在一定期限内还允许一般纳税人转为小规模纳税人。让小微企业减轻负担，激发更大活力。

举措三：部分新型行业 享受税收优惠

国务院的会议提出：将对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。 过去5年来，国家实施营改增政策，已经累计减税2.1万亿元。而这3项新措施，全年将再次减轻企业税负超过4000亿元，而且内外资企业同等受益。再次显示了党中央、国务院深入推进供给侧结构性改革、大力简政减税减费，不断优化营商环境的决心和信心。

按照《政府工作报告》关于扩展普惠金融业务、更好服务实体经济的部署，会议决定，由中央财政发起、联合有意愿的金融机构共同设立国家融资担保基金，首期募资不低于600亿元，采取股权投资、再担保等形式支持各省（区、市）开展融资担保业务，带动各方资金扶持小微企业、“三农”和创业创新。

同时，强化社会信用体系建设。基金按照“政府支持、市场运作、保本微利、管控风险”的原则，以市场化方式决策、经营。初步测算，今后三年基金累计可支持相关担保贷款5000亿元左右，约占现有全国融资担保业务的四分之一，着力缓解小微企业、“三农”等普惠领域融资难、融资贵，支持发展战略性新兴产业。

会议指出，国务院机构改革是国务院今年的一件大事。国务院已成立专项协调小组，有关工作正积极稳妥推进。会议要求，要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把深化机构改革同“放管服”结合起来，着力转变和优化政府职能。

坚持权责一致，做到日常管理尽责到位、应对突发事件相互补位，形成工作合力，决不允许出现管理“死角”，确保国务院机构改革与经济社会发展工作平稳有序、协同推进，确保完成全年发展主要目标任务。

责任编辑：霍宇昂