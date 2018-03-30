北京市领导5天21场会见外宾 每次都力荐这些事

原标题：密度“前所未有”！北京市领导 5天21场会见，每次都力荐这些事！

来源：微信公众号“识政”

撰文 | 范俊生 摄影 | 孙戉

开始正文前，请各位小伙伴先随识政君（微信ID：PoliticalInside）耐心看份长名单：

英国普华永道全球董事长罗浩智、瑞士再保险集团首席执行官缪汶乐、美国苹果公司全球首席执行官蒂姆·库克、法国施耐德电气有限公司董事长兼首席执行官赵国华、美国VISA公司首席执行官艾克礼、德国戴姆勒股份公司董事长蔡澈、瑞士诺华集团全球首席执行官万思翰、美国高通公司首席执行官史蒂夫·莫伦科夫、美国黑石集团董事长兼首席执行官苏世民、美国标准普尔全球集团总裁兼首席执行官道格拉斯·彼得森、美国贝莱德基金公司董事长兼首席执行官劳伦斯·芬克、世界银行首席执行官格奥尔基耶娃、世界银行营商环境咨询专家、谷歌公司全球首席执行官桑德尔·皮猜、英国伦敦金融城市长鲍满诚……

全国“两会”后，北京市领导从3月23日至27日分别会见了21位国际知名企业和国际组织负责人。这份长名单便是市委书记蔡奇、市长陈吉宁、市人大常委会主任李伟分别会见的15位重量级外宾。这个密度，让市外办的小伙伴们都感慨“前所未有”！

蔡奇会见法国施耐德电气董事长兼CEO赵国华

作为国际交往中心，北京开展国际交流合作有“近水楼台”的优势。3月24日至26日，中国发展高层论坛在北京举行，吸引大量全球商界领袖、国际组织和国际学者参加。北京自然不会放过这个绝佳的推介机会。

陈吉宁会见美国苹果公司全球首席执行官蒂姆·库克

市领导们对会见可是高度重视。据介绍，为了配合外方行程安排，市领导们利用周末和吃饭的时间安排会见。为了提升会见的效率和质量，市领导们在会见前充分了解对方情况，全方位介绍北京优势和合作意向。

每次会见，蔡奇、陈吉宁介绍时都有一项“固定内容”。为了让外宾们理解中国当前所处的历史新方位，他们会详细地将去年召开的中国共产党第十九次全国代表大会和这个月刚闭幕的全国“两会”所取得的成果和对中国及北京发展的重要意义告诉外宾。

除了介绍国家发展大势，对北京的推介也是每次会见必不可少的内容。识政君（微信ID：PoliticalInside）发现市领导对北京的推介主要聚焦三个关键词。

第一个关键词是城市总体规划。市领导几乎每次会见都跟外宾着重介绍，新版北京城市总体规划进一步明确了“四个中心”的城市战略定位，北京进入减量发展和转型发展的关键时期。这让外宾们理解北京当前发展的大逻辑。

第二个关键词是对外开放。尤其是服务业扩大开放综合试点几乎是市领导们每次必提的北京发展优势。“北京是中国第一个、也是目前唯一的服务业扩大开放综合试点城市。”这句言简意赅的话能迅速让外宾特别是国际企业家意识到来北京发展的机遇所在。

第三个关键词是营商环境。市领导们多次向国际企业家们表示，北京将持续优化营商环境，为外资企业在京发展提供更多支持和便利。这些承诺让外资企业吃了“定心丸”。陈吉宁在会见世界银行首席执行官格奥尔基耶娃和营商环境咨询专家时，还认真听取他们对北京改善营商环境的指导建议。

如果仔细分析，还会发现这些外宾所在的企业有着共同的特征。

这些国际知名企业都是它们所在行业的领军者，有世界顶尖高科技公司如苹果、高通、谷歌，有高端装备制造企业如戴姆勒、施耐德电气，有生物医药企业诺华，最多的是金融企业如黑石集团、贝莱德基金公司、瑞士再保险集团等。

为充分发挥科技创新的战略引领和支撑作用，北京去年底制定出台了新一代信息技术、集成电路、人工智能、医药健康等10个高精尖产业发展指导意见，同时加快培育金融、科技、信息、文化创意、商务服务等现代服务业。

细细对照，这些企业与这份高精尖产业“路线图”恰好可以对应。他们都符合首都城市战略定位和构建高精尖产业结构的需要，都是北京实现高质量发展需要的“白菜心”。

据了解，外宾所在企业和机构对北京贡献突出，双方有着密切合作的基础。比如德国戴姆勒公司在华主要研发机构均设在北京；瑞士诺华集团在华三大生产基地之一就在北京；美国苹果公司在京设立了中国研发总部；法国施耐德电气、美国VISA等在京也设有中国总部。

蔡奇、陈吉宁与外宾们会见时，除了大力宣传北京扩大对外开放、优化营商环境的政策举措，还密集释放北京吸引外资、深化国际合作的积极信号。

蔡奇会见VISA公司首席执行官艾克礼

蔡奇在会见法国施耐德电气有限公司董事长兼首席执行官赵国华时就说，希望施耐德进一步加大在京研发布局投入和产业化力度，在智能制造、智慧城市建设和公共建筑能效提升中发挥更大作用。在会见VISA公司首席执行官艾克礼时，希望VISA公司积极参与和支持北京构建高精尖经济结构和构建安全支付环境。

陈吉宁会见英国普华永道全球董事长罗浩智

陈吉宁也多次向国际企业家、金融家表达合作愿望，希望外资企业抓住机遇，扩大在京投资和业务，加强在新能源汽车、医药研发与流通、信息技术和集成电路等产业的合作，在更高水平、更宽领域参与北京建设和发展。

市领导五天的密集会见取得了丰硕成果。外宾们表示，将全力支持北京城市总体规划实施和产业发展，抓住北京市服务业扩大开放综合试点的机遇，在新机场等重大项目、2022年冬奥会、金融产业、生物医药产业等多方面与北京加强深度合作。

责任编辑：张玉