上路难安家难上门难 快递的三大难题怎么破

原标题：“上路难、安家难、上门难” 快递的三大难题怎么破

“没有什么坏心情是拆快递解决不了的，如果不行，就拆两个……”

这应该是很多网购一族的共同心声。随着近些年网购热潮的兴盛，快递业服务目前已经深入人们的日常生活之中。据数据显示，2017年全国快递业务量完成400.6亿件，是2007年的33.4倍，十年间每年年均增长达到42%。

但是，物流业仍存在自己的行业难题。

比如，快递车辆受限，造成快递车辆“上路难”；快递网点用地与城市规划有冲突，造成快递网点“安家难”；快递投递方式存争议，造成快递包裹“上门难”。

如今，瞄准快递行业的“三大痛点”，27日国务院发布了《快递暂行条例》（以下简称《条例》），针对快递业现存的问题做了详细、具体的规定与要求。

资料图：山西太原，物流工作人员正在搬运快递。 张云 摄

车辆上路难

“快递三轮小区撞车不愿担全责”、“快递电动三轮车撞上宾利，宾利后期维修费用高达20万元”、“快递员骑着电动车撞上轿车车门”……

在历年电动车引发的交通事故中，其中不乏行色匆匆的快递小哥的身影。快递小哥为何成为“马路杀手”？

对此，快递物流专家徐勇对国是直通车说：“这是由于目前我国用于快递行业的电动两轮车、电动三轮车，缺少相关法律法规的规范，因此给城市交通管理带来了很多问题。”

实际上，部分地区已经在采取措施解决这一问题。深圳就为治理这一问题，规定外卖配送员交通违法被交警查处三次，将被辞退，并在一段时间内行业禁入。另外也有部分地区直接禁止快递车辆在市区通行或禁停路段临时通行。

但是，对于快递车辆上路难的问题，一律禁止或一味地处罚是行不通的。

这次新公布的《条例》中明确规定，县级以上地方人民政府公安、交通运输等部门和邮政管理部门应当加强协调配合，依法保障快递服务车辆通行和临时停靠的权利，不得禁止快递服务车辆依法通行。

不仅是快递业的路权问题，“相关法律法规滞后的另一个结果就是，快递企业无车可用，”徐勇说：“无论快递企业使用怎样的运输工具都存在不合法的情况，比方说企业不适用电动三轮车，改使用汽车的话，又会造成客货混装。中国目前没有对快递车辆进行专门的规定，在这方面，要比欧美以及日本国家滞后很多。”

这一问题在这次的《条例》中也有明确要求：邮政管理部门会同县级以上地方人民政府公安等部门，依法规范快递服务车辆的管理和使用，对快递专用电动三轮车的行驶时速、装载质量等作出规定，并对快递服务车辆加强统一编号和标识管理。

早在2016年末，北京市为了加强对快递车辆的管理，安排5.7万辆快递车统一标准、统一标识、统一保险。如有出现交通违法情况，方便交管部门直接根据编码向快递公司追责。

“北京市的做法值得推广，为细化条例提供了实践依据。”徐勇表示，“这次出台的《条例》也提到了，有关部门需要给快递快递企业一个合法的车辆运行标准和车型标准。”

资料图：快递工作人员搭起了临时取货仓库。 陈超 摄

网点安家难

“学校没有快递派件区，学生冒雨出校门领快件”“小区门口，快递小哥‘摆地摊’派送快件”……快递行业的另一个难题就是快递末端网点“安家难”。

而之所以产生这样的情况，其中一个重要原因就在于快递网点的设置、分拨货场的用地安排没有被纳入城市规划。

“随着城区空间不断拉大，城市人车数量倍增，城市物流配送体系规划未能同步协调，导致末端网点建设问题突出。”徐勇说。

对此，中国快递协会原副秘书长邵钟林也表达了相同的观点：“对于快递企业来说，当然是想派送网点距离派送服务的地区越近越好，但是实际上找到适合的地点并不容易。”

这次的《条例》明确提出，县级以上地方人民政府应当将快递业发展纳入本级国民经济和社会发展规划，在城乡规划和土地利用总体规划中统筹考虑快件大型集散、分拣等基础设施用地的需要。

但是，面对散落在城市中的众多快递网点，想将其全部纳入城乡规划和土地利用总体规划的难度不小。

邵钟林就指出，“规范土地使用上，在未来一段时间内，主要是指网点枢纽的规划安排，因为这涉及到使用面积比较大的土地资源，至于快递网点的规划，实施起来相对困难很多，还需要相当长的一段时间才行。”

造成快递末端网点“安家难”的另一个重要原因就是：成本。

据悉，由于目前较大城市房价、租金快速上涨，快递加盟网点租金成本已占运营成本的20%至25%。

对此，邵钟林也表示，“有些繁华地段，例如北京的长安街、CBD，这些都是寸土寸金的地方，对快递企业形成很重的成本负担。”

针对成本问题，邵钟林认为，解决这个问题可以从模式上进行改变，让多家快递企业将快件集中在某一处，再由专人进行共同配送。

“用新模式来解决老问题。”

邵钟林说：“在共同配送的模式下，派送效率比较高，对社会资源的占用比较少，也为政府规划土地用地减少难度。”

快递包裹上门难

“您的快递放在小区外面的超市了，请记得拿。”

你一定也收到过快递小哥这样的短信，不仅如此，你去了代收的超市还会发现，超市一角已经堆放满了各家的快递，签收快递也只需要和超市工作人员打个招呼就好。

说好的上门送件呢？

实际上，快递小哥无法上门送件也是有苦衷的。小区禁止快递车辆入内的情况并不少见，即便让进入，快递车辆进出还被要求复印身份证办手续，造成很多麻烦。

为破解快递“上门难”的问题，《条例》明确提出，企业事业单位、住宅小区管理单位应当根据实际情况，采取与经营快递业务的企业签订合同、设置快件收寄投递专门场所等方式，为开展快递服务提供必要的便利。

对此，邵钟林说：“通过设置快件收寄投递的专门场所，将该小区的用户的快递集中放在规划好的地区进行共同配送，有利于解决上门难的问题，也促进了快件配送规范。”

另一个快递业解决末端派送难题的理想途径就是在小区内设立智能快递柜。

在本次《条例》中也指出，鼓励多个经营快递业务的企业共享末端服务设施，为用户提供便捷的快递末端服务。“目前来看，所谓的企业共享末端服务设施指得就是智能快递柜。”徐勇说。

无论是设置专门的快递配送场所还是智能快递柜，他们存在的价值都是为了使用户更方便，杜绝快件“上门难”的问题。

“未来快递配送的模式一定是多种多样的，最重要是选择适合当地实际情况的，选择让配送过程的每一个参与者，无论是物业工作人员、快递小哥还是签收用户，都满意的配送方式。”邵钟林说。（杨佳欣）

责任编辑：张岩