苗圩学习时报撰文:加快制造强国网络强国建设步伐

原标题：苗圩学习时报撰文：加快制造强国和网络强国建设步伐

要坚定不移走中国特色新型工业化道路，牢牢把握高质量发展的要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定推进供给侧结构性改革，以制造强国建设为主题，与网络强国战略紧密结合，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，打造形成数字经济时代下制造业国际竞争新优势，有力支撑起质量第一、效益优先、协同发展、充满活力的现代化经济体系。

党的十九大高举中国特色社会主义伟大旗帜，作出中国特色社会主义进入了新时代等一系列重大政治论断，明确把习近平新时代中国特色社会主义思想确立为我们党必须长期坚持的指导思想，描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图，为新时代推进制造强国和网络强国建设指明了方向、提供了根本遵循。我们要把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，在学懂、弄通、做实上狠下功夫，自觉用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，把工业和信息化事业发展提升到新高度、新境界、新水平。

深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，增强推进新时代制造强国和网络强国建设的政治自觉和战略定力

习近平新时代中国特色社会主义思想深刻回答了新时代坚持和发展中国特色社会主义的一系列重大理论和实践问题，深刻揭示了新时代中国特色社会主义的本质特征、发展规律和建设路径，为我们在新时代坚持和发展中国特色社会主义提供了强大思想武器和行动指南。特别是，党的十八大以来，习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心，在带领全党全军全国各族人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的不平凡征程中，明确提出“国家强大要靠实体经济”“抓实体经济一定要抓好制造业”，围绕加快新型工业化、促进信息化发展，发表一系列重要讲话，作出一系列重要指示，形成了习近平总书记制造强国和网络强国战略思想。

一是提出工业是立国之本，中国梦具体到工业战线就是加快推进新型工业化，强调牢牢抓住振兴制造业特别是先进制造业，不断地推进工业现代化，推进中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、制造大国向制造强国转变，进一步明确了工业在国民经济和民族复兴中的战略地位，拓展了新时代工业战线的历史使命。

二是提出把我国建成“技术先进、产业发达、攻防兼备、网络空间综合实力全球领先、网络信息技术发展红利惠及全体人民”的网络强国，强调没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化，要打通信息“大动脉”，建立网络综合治理体系，做大做强数字经济，确立了网络强国建设的顶层设计和总体架构，规定了新时代信息通信业的使命担当。

三是提出新一代信息技术是革命性的，做好信息化和工业化深度融合这篇大文章，抢占新一轮产业竞争制高点，强调坚持新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，深入实施工业互联网创新发展战略，把推动信息化与工业化深度融合落实到具体行业、具体产业、具体产品上，发展智能制造，深刻揭示了新一轮科技革命和产业变革的核心特征，立起了统揽“两个强国”建设的总纲。

四是提出建设现代化经济体系，必须把提高供给体系质量作为主攻方向，强调供给侧结构性改革要向振兴实体经济发力、聚力，推动形成战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合、军民融合发展的新格局，进一步明确了全面实现工业现代化的目标引领，框定了“两个强国”建设的主题主线。

五是提出没有强大的科技，我们难以从大国走向强国，强调打造系统创新链，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，努力实现优势领域、共性技术、关键技术的重大突破，把科技创新真正落到产业发展上，深刻回答了实现由大变强的内生动力问题，指明了“两个强国”建设的战略支撑。

六是提出坚持富国与强军相统一，大力实施军民融合发展战略，强调国防科技和武器装备领域是军民融合发展的重点，也是衡量军民融合发展水平的重要标志，要做好国防科技民用转化这篇大文章，发挥国防科技转化运用对拉动经济的最大效益，加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，进一步明确了国防科技工业在军民融合发展战略中的突出重要地位，打开了以融合促强大的全新局面。

七是提出像保护眼睛一样保护生态环境，推动形成绿色低碳循环发展新方式，并从中创造新的增长点，强调绿色发展是最有前途的发展领域，加快构建绿色循环低碳发展的产业体系，决不以牺牲环境换取一时的经济增长，进一步明确了“两个强国”建设的时代要求，形成了既要金山银山、又要绿水青山的鲜明导向。

八是提出要做一个强国，就一定要把装备制造业搞上去，提高先进制造业水平，强调对一些关系国计民生和产业命脉的领域，加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，进一步聚焦了工业通信业由大变强的关键选项，指明了“两个强国”建设的战略重点。

九是提出坚持引进来与走出去并重，对产业链布局进行整体谋划，增强我们引领商品、资本、信息等全球流动的能力，强调实体经济振兴要利用好国际国内两个市场、两种资源，突出技术、品牌、市场，更深更广融入全球供给体系，促进我国产业迈向全球价值链中高端，进一步明确了开放包容的国际合作思维，为在“两个强国”建设中汲取世界营养提供了思想方法和工作方法。

这九个方面的重要论述，是习近平总书记制造强国和网络强国战略思想的核心要义，是习近平新时代中国特色社会主义经济思想的重要内容，是习近平新时代中国特色社会主义思想的有机组成部分，是工业和信息化战线一切工作的根本遵循和行动指南。习近平新时代中国特色社会主义思想特别是制造强国和网络强国战略思想，已经并将继续引领我们开拓一个制造强国和网络强国建设的新时代，必须更加自觉、更加坚定地始终坚持。

科学认识我国工业和信息化发展新的历史方位，把准新时代推进制造强国和网络强国建设的着力点

中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位，也是谋划好新时期工业和信息化发展大计的时代坐标和科学依据。党的十八大以来，在新中国成立特别是改革开放以来取得重大成就的基础上，工业和信息化发展站在了新的历史起点上。

立足国情，我国工业通信业发展面临三个“基本事实”。一是我国整体进入工业化中后期，制造业传统比较优势逐步削弱，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，亟须跨越转方式、优结构、换动力的关口； 二是我国在完善基础设施、丰富人力资本、完备产业体系、广阔市场空间、高效动员体制等方面形成了突出优势；三是我国产业技术水平越来越接近全球前沿，整体处于技术追赶后半程，高铁、特高压输变电、通信设备、网络应用等部分领域跻身世界先进行列。

放眼全球，新一轮科技和产业革命加速兴起，信息网络、生物科技、清洁能源、新材料与先进制造等孕育一批颠覆性技术，工业互联网、物联网、车联网等新型网络形态不断涌现，大数据、云计算、人工智能等应用技术拓展升级，5G时代正在开启，军民“一体化”国防科技创新和生产体系深度整合，工业加速向高端、智能、绿色、服务方向发展，数字经济正成为全球产业变革和经济增长的重要驱动力，世界主要国家都在加紧对高端领域的布局，力图抢占未来竞争制高点。

面向未来，随着我国社会主要矛盾的变化，工业通信业发展面临诸多不平衡不充分问题，集中表现为“六个不适应”。即中高端供给能力与人民对美好生活的需要不适应、价值创造能力与产业迈向全球价值链中高端的需要不适应、核心技术掌控能力与日趋严峻的安全风险形势不适应、绿色发展能力与“既要绿水青山，也要金山银山”的要求不适应、生产力布局调控能力与区域城乡之间包容普惠发展的要求不适应、大中小企业融通发展能力与产业国际竞争的体系化态势不适应。

我国发展基础条件、社会主要矛盾以及面临形势的变化，意味着制造业在我国经济社会发展中的地位和意义发生重大变化，将从经济增长的主要动力逐步转变为技术创新的基础依托和实现经济良性循环、把控经济命脉的关键；意味着中国特色新型工业化道路进入战略攻坚期，将从量的积累、点的突破逐步转变为质的飞跃和系统能力的提升；意味着中国产品、中国企业、中国制造将更多地在价值链高端深度参与国际竞争与合作，从技术、标准、规则的模仿者、跟踪者、遵守者逐步转变为赶超者、创制者、引领者。这些变化，是全面深刻的变化、影响深远的变化、鼓舞人心的变化。我们必须立足长期积累形成的战略优势，充分发挥社会主义市场经济条件下新型举国体制优势，紧扣我国社会主要矛盾的新变化新要求，把推进“两个强国”建设作为战略任务、长期事业，大力推进质量变革、效率变革、动力变革，集中力量提升中高端供给能力、价值创造能力、核心技术掌控能力、绿色发展能力、生产力布局调控能力和大中小企业融通发展能力，加快建成适应科技新变化、人民新需要、优质高效多样化的产业供给体系，支撑和引领国民经济体系的现代化。

全面贯彻党的十九大作出的战略部署，把新时代制造强国和网络强国建设不断推向前进

党的十九大作出从全面建成小康社会到基本实现现代化、再到全面建成社会主义现代化强国的新时代中国特色社会主义发展的战略安排。实现现代化，工业化是前提，制造业是主导力量，信息化是强力支撑。我们要坚定不移走中国特色新型工业化道路，牢牢把握高质量发展的要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定推进供给侧结构性改革，以制造强国建设为主题，与网络强国战略紧密扣合，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，打造形成数字经济时代下制造业国际竞争新优势，有力支撑起质量第一、效益优先、协同发展、充满活力的现代化经济体系。

着力构建产学研深度融合的技术创新体系。围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资金链，更加注重以企业为主体、市场为导向的应用技术研究，以国家制造业创新中心为支点，聚焦战略性、引领性、重大基础共性需求，打造高效立体的开放型创新网络体系。加快建立系统化、体系化创新机制，分梯度、分门类、分阶段推进国家信息领域核心技术和设备跨越式发展。完善普惠性支持政策，支持量大面广的中小企业提升创新能力，培育一批核心技术能力突出、集成创新能力强的创新型领军企业。

着力促进我国产业迈向全球价值链中高端。坚持以供给侧结构性改革为主线，将“三品”战略理念融入工业通信业发展各领域、各层面、全过程，大力弘扬企业家精神、劳模精神和工匠精神，提升供给体系质量。坚持做强增量和调优存量并举，既聚焦关系国计民生和产业命脉的领域，加快发展先进制造业，培育世界级先进制造业集群，又瞄准国际标准大力推进企业技术改造，全面推行绿色制造，发展现代生产性服务业，提高全要素生产率，实现高质量发展。坚持引进来与走出去并重，加快构建全球研发创新网络，统筹产业链国内外布局，进一步提高开放性和灵活度。

着力推动信息网络技术和实体经济特别是制造业深度融合。坚持以智能制造作为两化融合的主攻方向，发挥制造大国和网络大国的双重优势，推动工业经济向数据驱动型创新体系和发展模式转变。大幅提升网络设施支撑能力、核心技术创新能力、产业融合引领能力、网络空间防护能力和依法管网治网能力，推动互联网、大数据、人工智能等信息网络技术与制造业深度融合，前瞻布局工业互联网，大力发展智能融合型产业，打造一批具有生态控制力的平台型企业，构筑形成网络化、智能化、服务化、协同化的数字经济新形态。

着力推动形成军民融合深度发展格局。坚持统筹富国与强军两大目标、发展与安全两件大事、经济与国防两种实力，坚持战略导向、目标导向、问题导向，在“统、融、新、深”上下功夫，抓住改革和创新两个关键、“民参军”和“军转民”两个抓手，坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛，加快形成军民结合、寓军于民的小核心、大协作、专业化、开放型武器装备科研生产体系，实现军民资源互通共享、相互支撑、有效转化，建设形成中国特色先进国防科技工业体系，带动国民经济相关产业转型升级、做大做强。

着力推动建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。充分发挥“中国制造2025”的战略导向作用，引导技术、人才、劳动力、资本等生产要素发挥叠加效应，协同投向实体经济特别是先进制造业，促进企业技术进步、行业供需衔接和产业优化发展。更加注重政策供给能力，依靠制度创新、举措创新、机制创新，推动降低实体经济企业成本负担，推动科技成果转化为现实生产力，推动资本、资产、资金支持产业发展，推动形成多层次人才队伍，推动大中小企业融通发展，协同促进实现产业体系从数量扩张向质量提高的战略性转变。

作者：苗圩

来源：学习时报

责任编辑：张玉