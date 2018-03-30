昆明西山区连夜整改黑白招牌 城管：以后多听意见

原标题：昆明西山区连夜整改“黑白招牌”，城管：以后要多听大家意见

3月28日，春城晚报报道昆明巡津街靠近金碧路旁部分商家“黑底白字”招牌后，引起社会关注。29日晚，记者从西山区城管局获悉，他们已与项目设计团队协商调整颜色搭配，计划将原来的黑色底色改成咖啡色，并连夜对巡津街商铺店招重新喷绘，尽量不影响商户生意、市民出行。

当晚9时许，记者来到巡津街与金碧路交叉口，街口小商店的老板忙着做生意，她告诉记者，当天已经有城管队员来店里征求整改店招的意见，“唉，去年整改的时候就耽误了将近一个月的生意，如果还要整改就希望速度快点。”

此时，一组设计团队与施工人员正在建材市场选配涂料颜色，另一组施工人员来到现场提前搭建起铁架，待原料到位他们将对店铺招牌的底色重新喷绘。

“喷绘耗时短，基本不影响商户正常经营和周边市民出行。”现场，一位西山区城管局工作人员介绍，29日当天他们在实地勘察后，认为市民反映的问题确实存在，但由于整治的点位比较分散、建筑结构形式多样等原因，造成了设计安装兼顾不到位的情况，有考虑不到位的地方。对此，他们将先从市民反映较为突出的颜色搭配问题进行整改，与项目设计团队共同协商调整颜色搭配，连夜就巡津街商铺进行整改。下一步，还将结合建筑风格、建筑颜色、街道风格，按照建筑跟招牌色彩相互协调的总体原则，再进一步优化设计方案。

据了解，为进一步优化城区环境，提高市民的居住舒适度和满意度，2017年，由西山区城管局牵头开展了环城南路、环城西路、巡津街及书林街城市景观及市容环境综合整治工程，具体组织实施环城南路、环城西路、巡津街及书林街沿线临街建筑外立面清洗粉刷、店招店牌的设计及安装工作。其中，针对店招店牌的设置，他们按照《昆明市店招店牌设置专项规划》要求，对杂乱而不合规的店招店牌进行了统一提升整治。

今后西山区城管局还将继续开展市容环境整治。同时针对市民关注的问题，西山区城管局也将认真听取市民提出的合理意见建议，总结经验，为提升城市形象做更多努力。

来源：春城晚报

责任编辑：张玉