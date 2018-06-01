美国澄清对中国公民各项签证等政策没变 中方回应

原标题：美澄清对中国公民各项签证等政策没有改变，中方：欢迎
[环球网快讯]2018年6月1日外交部发言人华春莹主持例行记者会，环球时报-环球网记者提问，据报道，美国国务院日前表示，美国对中国公民的各项签证政策都没有改变，中国学生赴美仍然获得最长5年的签证，美国对敏感专业申请人的审查程序也没有变化，并且不针对中国公民。美国国务院强调，美国欢迎愈来愈多的中国公民访问美国。中方对此有何评论？
华春莹回应称，我们注意到有关报道，对美方澄清表示欢迎。正如我们此前所指出的，人员往来是促进中美两国间各领域交流与合作的基础。中美签证便利化是对等互惠的事情，符合两国人民共同利益。中美双方应采取更加积极的措施，使两国人员往来更加便利，进而为两国各领城交流合作创造更好的条件。
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