如何评价俄在半岛无核化上发挥的作用 中方回应

原标题：如何评价俄在半岛无核化及和平稳定上所发挥作用，中方回应
[环球网综合报道]2018年6月1日外交部发言人华春莹主持例行记者会。会上有记者提问：据报道，俄罗斯外长拉夫罗夫在会见朝鲜最高领导人金正恩时表示，俄完全支持已提上日程的朝美领导人会晤及朝争取半岛无核化的決心和立场。报道称，双方就半岛形势交换意见，就举行朝俄最高领导人会晤达成共识。中方如何评价俄罗斯在半岛无核化和本地区和平稳定方面发挥的作用？
华春莹回应称，中方注意到，拉夫罗夫外长访问了朝鲜，同金正恩委员长和李勇浩外相举行了会见会谈。朝方重申无核化立场，强调朝方对半岛无核化的意志是不变的、一贯的、坚定的。俄方表示支持半岛和平进程，欢迎朝韩、朝美开展互动。中方认为，俄朝双方就半岛无核化问题释放的信息是积极的，对此表示欢迎。
俄罗斯是半岛近邻，也是六方会谈成员，一直积极致力于维护半岛和平稳定，推动通过政治外交方式解决半岛问题。中方欢迎俄方继续为推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程发挥积极作用。
中方乐见朝俄发展双边关系、加强高层往来，相信这将有助于推动半岛问题政治解决进程，维护半岛和东北亚地区的和平与稳定。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 当美国又针对中国 印度的这个动作亮了
- 【 军事 】 出鞘：我军登陆台湾会遇哪些决战兵器
- 【 财经 】 管清友谈掏空父母积蓄买房：谁不是这...
- 【 体育 】 NBA-库里准3双勇士会师骑士 火箭遭逆...
- 【 娱乐 】 郑爽儿童节送祝福疑回应发飙事件
- 【 科技 】 小米推出最新“全家桶”，为上市献礼...
- 【 教育 】 40所高校或将改名 新一轮结果正式出炉
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有