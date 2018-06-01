如何评价俄在半岛无核化上发挥的作用 中方回应

原标题：如何评价俄在半岛无核化及和平稳定上所发挥作用，中方回应

[环球网综合报道]2018年6月1日外交部发言人华春莹主持例行记者会。会上有记者提问：据报道，俄罗斯外长拉夫罗夫在会见朝鲜最高领导人金正恩时表示，俄完全支持已提上日程的朝美领导人会晤及朝争取半岛无核化的決心和立场。报道称，双方就半岛形势交换意见，就举行朝俄最高领导人会晤达成共识。中方如何评价俄罗斯在半岛无核化和本地区和平稳定方面发挥的作用？

华春莹回应称，中方注意到，拉夫罗夫外长访问了朝鲜，同金正恩委员长和李勇浩外相举行了会见会谈。朝方重申无核化立场，强调朝方对半岛无核化的意志是不变的、一贯的、坚定的。俄方表示支持半岛和平进程，欢迎朝韩、朝美开展互动。中方认为，俄朝双方就半岛无核化问题释放的信息是积极的，对此表示欢迎。

俄罗斯是半岛近邻，也是六方会谈成员，一直积极致力于维护半岛和平稳定，推动通过政治外交方式解决半岛问题。中方欢迎俄方继续为推动半岛无核化和半岛问题政治解决进程发挥积极作用。

中方乐见朝俄发展双边关系、加强高层往来，相信这将有助于推动半岛问题政治解决进程，维护半岛和东北亚地区的和平与稳定。

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