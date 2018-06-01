美军称有能力摧毁中国“人工岛”？胡锡进这样说

原标题：美军宣称有能力摧毁中国“人工岛”？胡锡进：中国不怕威胁，解放军也有核心能力

[环球网报道]美军联合参谋部主任、海军陆战队中将肯尼思·麦肯齐5月31日在回答美国记者提问时称，美军有在西太平洋摧毁小岛的丰富经验，被媒体解读为，他宣称美军有能力摧毁中国造的“人工岛”。6月1日，环球时报总编辑胡锡进在微博上评论此事时称，中国不怕威胁，解放军也有自己的核心能力。

以下是胡锡进微博全文：

在回答美国是否有能力摧毁中国造的“人工岛”的问题时说：“我只想说，美国军队在西太平洋有丰富的摧毁小岛的经验。这是美军的一个核心能力。”不过他又说，中国“不应过分解读这句话，这只是陈述历史事实”。

作为前军人和今天的国际政治评论员，老胡想说，第一，麦肯齐的话未必是威胁，但他明显说的有点多。第二，中国不怕威胁。第三，美军摧毁小岛不难，但众所周知，今天的解放军有能力摧毁对中国小岛实施打击的任何攻击源，包括摧毁那样做的海上大型移动平台和军事基地。这也是解放军的核心能力。老胡也只是陈述一个事实。和平可贵，和平万岁。

责任编辑：霍宇昂