民航铁路发布失信“黑名单” 有这些行为要被禁乘

原标题：民航、铁路发布失信“黑名单” 这些行为将禁乘

据中国之声 新闻纵横报道。“粉丝追星导致飞机延误”、“打开机舱门只为透透气”、“女子扒门阻拦高铁发车”。公共交通中，一个个让人大跌眼镜的“任性行为”时有发生。人们在吐槽批评的同时，不禁思考，这些扰乱公共场所秩序、扰乱公共交通秩序的旅客，当真无法约束了吗？

昨天（1号），由民航局政策法规司发布的“民航特定严重失信旅客名单”正式生效。86名旅客因自己的失信行为，付出了“禁止乘坐民航航班一年”的代价。与此同时，铁路部门首批31名严重失信人则将被限制乘坐火车。那么，到底是哪些失信行为使得他们被列入黑名单？各部门又该如何发挥作用，逐步建立社会信用体系？

《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐民用航空器 推动社会信用体系建设的意见》由国家发改委牵头，民航局等7个部门联合签署，于5月1号起实施。对机场或者航空器内实施9种行为的旅客采取限制使用民用航空器的措施。民航局政策法规司司长 颜明池 表示，《意见》明确限制范围包括两类：一类是旅客在机场或航空器内实施相关行为被公安机关处以行政处罚或被追究刑事责任的；另一类是在其他领域与严重违法失信行为有关责任人。“例如编造、故意传播涉及民航空防安全虚假恐怖信息的；使用伪造、变造或冒用他人乘机身份证件、乘机凭证的；堵塞、强占、冲击值机柜台、安检通道、登机口（通道）的行为。”

颜明池表示，其他六种行为还包括：强行登占、拦截航空器，强行闯入或冲击航空器驾驶舱、跑道和机坪的；妨碍或煽动他人妨碍机组、安检、值机等民航工作人员履行职责，实施或威胁实施人身攻击的行为等。民航局会在每月第一个工作日在民航局官网和“信用中国”网站发布限制乘机名单信息、异议处理部门及联系方式。

颜明池说：限制期限明确限定为一年，即被列入限制名单之日起，有效期一年，一年期满自动移除。

此次被公示的失信旅客共有86人，进入“黑名单”的依据主要是全国各地公安部门发布的行政处罚决定书。其中，处罚原因最多的为“在机场安检中查出随身携带国家法律、法规规定的违禁品（藏匿仿真枪）、管制物品（藏匿刀具）、危险品（藏匿子弹和打火机）而被处以行政处罚”，占比超过一半。

中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌在接受中国之声采访时表示：如果涉及到公共安全，将对公共安全构成潜在危险的，或者实施危险的行为人，拒绝登机，我认为这是应该的， 航空公司有责任也有义务保护公共利益。

同一天，中国铁路客户服务中心（12306）网站、“信用中国”网站还公示了31名经认定有严重失信行为即将被限制购买车票人员名单。对在动车组吸烟、扰乱站车秩序、倒卖车票、被行政处罚的，限制购票180天；对无票乘车、越站乘车拒不补票的，至补齐所欠票款前限制购票。

近日在陕西杨陵南站，35岁的罗某因迟到错过检票时间无法进站，本来他可以通过退票或改签等方式解决，但是他却执意跳过检票闸机口的护栏，不顾工作人员阻拦往站台上冲。

陕西西安铁路公安处杨陵南站派出所民警袁祥向中国之声介绍：他与工作人员发生撕扯，将工作人员的左前臂扭伤并推倒在地，拒不配合我们的正常检查，正常的询问一律不配合，一律大喊大闹。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，对其做出行政拘留7日的行政处罚，同时铁路相关部门将其纳入失信人员黑名单，180天内禁止其乘坐火车。

这是陕西省开出的首个铁路黑名单罚单，5月1号，由国家发展改革委等八部门联合发布的《关于在一定期限内适当限制特定严重失信人乘坐火车 推动社会信用体系建设意见》（以下简称《意见》）正式实施。中国铁路总公司发布的《关于限制铁路旅客运输领域严重失信人购买车票的管理办法》（以下简称《办法》）同步实施。

如今，“黑名单”制度不仅在铁路、民航等领域，还覆盖了家政服务、婚姻登记、缴费、纳税等领域，在福建莆田、湖北武汉等地，路人会因闯红灯的行为被纳入黑名单。未来，该如何联合各个部门发挥作用，逐步建立社会信用体系？北京岳成律师事务所律师岳屾山建议，针对失信人员应多部门联合，使得失信人员一处失信，处处受限。“一个制度体系的建立一定是横向和纵向，网格化的。所有都能联系在一起，不是单一的孤独的，自己一个领域设立黑名单，法院的失信名单、铁路部门的失信名单、旅游部门的失信名单，应该是融合在一起的，有一个大的数据库融合在一起的。还有纵向的，有中央的有地方的，纵向的也能连接在一起，互相进行衔接和配合。”

记者：车丽

责任编辑：霍宇昂