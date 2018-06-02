男子闯入北京市民家中杀人后自杀身亡

情况通报
2018年5月29日13时许，李某东（男，54岁，辽宁省营口市人）因个人矛盾纠集李某锐（男，22岁，黑龙江省齐齐哈尔市人）等4人，闯入贾某（男，56岁，北京市人）家中，持刀将贾某杀死，并将贾某母亲于某（82岁，北京市人）扎伤，后在现场附近自杀身亡。经工作，海淀公安分局先后将李某锐等四人抓获并依法刑事拘留审查。目前此案正在进一步办理中。
来源：海淀公安分局
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