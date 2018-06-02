陕西一男子涉嫌非法拘禁在逃 游览乐山大佛时落网

原标题：陕西一男子涉嫌非法拘禁在逃 游览乐山大佛景区时落网

民警将陈某控制住（公安供图）

封面新闻记者 李昕锋 丁伟

6月1日上午11时许，一名疑似陕西籍的网上追逃人员来到乐山大佛景区游玩。乐山市公安局特巡警支队接到信息后，立即组织民警身着便衣，赶往景区核实该情况。

当日14时许，在乐山大佛景区凌云寺门前，便衣民警找到该男子，随即依法对其盘查，该男子表示，自己未携带任何个人身份证件，而且无法对民警提供个人有效身份信息。

便衣民警计划将其带回支队继续调查，于是将其带出景区。一行人走到景区东门时，此时景区游客众多，且遇有车辆进出景区，该男子突然向龟城山方向拔腿就跑。便衣民警与现场执勤的大佛景区分局警员见状迅速追赶，约追了五六百米时，该男子慌不择路，逃进一处闲置民房内躲藏，民警立即对该处闲置民房实施布控，并很快从房内一处柴堆里成功将其找到并控制。

经查实，该网上在逃人员陈某（男，24岁，西安人）。2017年7月8日凌晨2时许，陈某在西安市某村使用警用手铐将两名受害人张某、王某某铐在车后备箱上，后驾驶车辆将两名受害人拖拽了几百米，期间还辱骂、言语恐吓威胁两名受害人，且使用洋镐把对受害人王某某实施殴打，前后非法限制两名受害人人身自由近三个小时。此后，陈某被当地警方上网追逃。

陈某对其涉嫌非法拘禁他人的事实供认不讳。目前，陈某已被移交给相关部门进一步处理。

责任编辑：霍宇昂