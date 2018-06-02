侠客岛：美国真的跟盟友“撕”起来了

原标题：[解局]美国真的跟盟友“撕”起来了

六一儿童节前夕，我们再次领略到了特朗普总统的“弃约精神”。这次的主角，是一直以来充当美国“盟邦”的欧盟、加拿大和墨西哥。

当地时间5月31日，即将飞赴中国谈判的美国商务部长罗斯宣布，从6月1日起，取消对来自欧盟、加拿大、墨西哥的钢铝产品的关税豁免待遇，分别加征25%和10%的惩罚性关税。

时间先调回三个月前。

3月8日，美国宣布对进口钢和铝分别加征25%和10%的关税，但给予欧盟、北美自由贸易协定伙伴加拿大和墨西哥，以及阿根廷、巴西、澳大利亚和韩国临时豁免，豁免会在5月1日结束；4月30日晚间，白宫又将临时豁免延长至6月1日；如今，6月1日终于到了，延期了近3个月的关税，还是来了。

一直在争取美国关税豁免的美国盟友们，最终还是没能“幸免于难”。

过程

这三个月，美国的盟友们可谓是很心焦。

3月8日，特朗普宣布，以“国家安全”为由对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%惩罚性关税。

3月16日，拟在不能获得特朗普钢铝关税豁免权的情况下，欧盟公布了一份对美贸易报复反制清单，列入清单的美国对欧出口商品有农产品、服装、化妆品、烟酒、船舶、摩托车等几十种，价值64亿欧元，拟加征的报复性关税税率最高25%。

其中，清单上的哈雷摩托车、李维斯牛仔裤、波本威士忌酒等等，都是美国国会大牌共和党议员的家乡出品，精准打击了特朗普支持者的选区。

不过，在美国与欧盟的相关各方磋商期间，美国对欧盟等贸易伙伴的钢铝产品实施了临时关税豁免。欧盟开出了一个价码，只要美方向欧盟钢铝产品提供永久关税豁免待遇，欧盟可以与美方谈判，讨论其关心的汽车关税、进口美国液化天然气、政府采购市场、世贸组织改革等议题。

不过，这显然也没能拉回特朗普总统的心。

对此，长期强调英美“特殊关系”的英国，在美国宣布决定后发表声明，对美国此举十分失望，“英国和欧盟其他国家都是美国的亲密盟友，应当永久豁免美国针对钢铝制品的关税措施”，委屈抱怨之心表露无遗。

好在欧盟还算对特朗普有一定了解，对这回取消关税豁免也有了思想准备。

欧盟贸易委员马尔姆斯特伦事前在欧洲议会全会等场合上表示，她预计美国将在6月1日临时关税豁免到期之后，对欧盟钢铝产品出口实施配额限制，并表示届时欧盟将从6月20日起以牙还牙，对部分从美国进口的商品加征关税，且不排除扩大报复行动。

各国对美出口钢铁榜单，加拿大、墨西哥分列第一和第四

抵制

从更大范围上考察，可以发现，今年以来特朗普政府显著提高了主动发起贸易战的密度，且大大加强了烈度。

除了对全世界几乎所有钢铝产品出口国实施的限制措施外，美国前不久又以“国家安全”为名，对进口汽车整车及零部件启动“232调查”。

由于美国一年汽车进口额高达3000亿美元左右，预计此案如果走到公布加征关税清单的地步，整个涉案贸易额肯定会超过此次中美涉案贸易额规模，对全球工业生产和贸易的扰乱更甚。

而且，不管是对被视为“战略竞争对手”的中国，还是对长久以来的“盟邦”——欧盟、英国、加拿大、墨西哥、日本、韩国，特朗普政府都采用了“悬崖边缘”的讹诈式“谈判”战术，出尔反尔、“弃约精神”似乎正在成为美国政府对外经贸谈判的“新常态”。

正因为此，美方的单方面行动遭到了越来越广泛、越来越强烈的抵制。

美国—欧盟贸易柱状图

欧盟委员会主席容克当即声明：“这是世界贸易史上糟糕的一天，我们将立即启动世贸组织争端机制，并将在数小时内宣布反制措施。一个国家单方面采取影响世界贸易的手段，这是完全无法接受的。”欧盟贸易委员马尔姆斯特伦更是表示：“欧盟与美国进行贸易谈判的大门已经关闭。”

加拿大总理特鲁多则在新浪微博等社交媒体上多次发表声明：“我们始终捍卫本国工人的利益。今天我们宣布，采取报复性措施回应对我方产业的攻击。”“美方对加国征收一元，我们也将对美方征税一元。”

法国总统马克龙、德国总理默克尔均谴责美国这一做法是“非法的”；同样遭遇打击的墨西哥坚决谴责美国的措施，宣布“对多种产品采取对等措施”。

即使是给世人一贯印象对美国“俯首帖耳”的日本、韩国，此前也相继在世贸组织就美国的单方面贸易保护措施发起了申诉。欧盟理事会主席图斯克感慨：“有友如此，何须仇敌？”道出了许多美国盟邦的心声。

动机

但是，纵观特朗普的一系列举动，除了经济效果基本上是徒劳外，岛叔更可悲于特朗普出尔反尔中，不乏在美国不正常政治生态下的“自保”成分。

对于接受过经济学教育的人而言，并不太难理解特朗普的徒劳之处——

特朗普可能没有细想，在经济景气高峰、劳动力市场实现充分就业时期，实施这些气势汹汹的贸易保护措施，对美国经济意味着什么？

实施贸易保护，推动钢铝等基础产品价格大幅度暴涨，对下游制造业、对他一直宣称追求的复兴美国制造业目标意味着什么？

这些贸易保护措施，对改革已成为美国制造业“肿瘤”的工会体制意味着什么？

岛叔理解特朗普希望平衡美国宏观经济的心理，但无论是短期还是长期，特朗普如此密集的贸易限制措施，其带来的经济效果都是负面的。

特朗普如果不能超越自己的极端重商主义思维方式，完全有可能重蹈胡佛总统当年签署发布《斯穆特-霍利关税法》、导致1930年代大萧条变本加厉的覆辙。甚至可能更糟，把美国从繁荣加速推向萧条。毕竟，现在越来越多的经济研究者认为，美国这一轮经济景气将在2020年、即特朗普连任竞选年终结。

更可悲的是，特朗普屡次“弃约”的背后，还隐藏着洗清自己、以求自保的动机。

当初特朗普违背自己“美国优先”、与俄罗斯关系正常化理念，而向叙利亚发射导弹，目的之一是以此撇清政敌欲加的“通俄”罪名；这回5月29日陡然宣布重新准备对中国500亿美元商品加征关税，其中也有一部分动机是企图以此洗清政敌扣上的“通华”罪名。

2016年总统大选揭晓之后，败选方支持者长期不肯接受现实，而是不断举行大规模、暴力性游行示威，已经把美国向政治拉美化、甚至非洲化方向推进了一大步。此前美国在国外“颜色革命”的手段也在这些游行示威中得到广泛使用，更让人看到了美国政治演变的不祥之兆。

就是在就任之后，特朗普也没有过上正常的总统生活，日常施政不断遭遇全方位掣肘，对子虚乌有的“通俄门”调查煞有介事不断扩大范围，数十名民主党国会议员还罗织罪名，要求对他发起更加捕风捉影的“通华门”调查等等……

在此之下，特朗普不得不为了自保，不断改变自己一些原本还算符合美国国家利益的构想。这么看来，还有什么能比这，更让人为一个超级大国，为一个超级大国的元首而感到悲哀的呢？

文/梅新育

商务部国际贸易经济合作研究院研究员

编辑/百里云鹤

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