美国防部长马蒂斯再挑事 解放军中将：访华来谈

原标题：香格里拉对话丨马蒂斯再挑事，我军展大度：访华来谈

在印度总理莫迪开发表了一场基调积极的开幕演讲之后，第二次到访新加坡香格里拉对话会（以下简称“香会”）的美国国防部长马蒂斯在6月2日的第一场大会主旨演讲中 “来者不善”。

不出所料，马蒂斯再在“南海问题”上将矛头指向了中国，质疑“中国南海政策”背后的目标，在会议现场制造了“火药味”。尽管他在演讲中强调“地区国家不必在中美之间选边站”，但自相矛盾的是他毫不讳言五角大楼将在“南海问题”上与中国展开“大力竞争”。

不过，马蒂斯也重申了和中国合作的意愿，并在演讲中透露了很快将访问中国的计划。“美国将继续寻求对华建设性、结果导向性的关系，在可能的时候进行合作，”他说道，并承认任何可持续的地区秩序离不开中国的参与。

中国人民解放军代表团团长、军事科学院副院长何雷中将在演讲后回应称，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，同时，中国历来主张在尊重历史和国际法的基础上，与当事方通过协商谈判的和平手段，解决南海岛礁和海域的争议。

“最近几年，在中国和东盟有关国家的共同努力下，现在的南海，稳定向好，没有发生大的冲突和争议。”何雷回应称，关于所谓”南海岛礁军事化”问题，真正在南海造成军事化的，恰恰是那些用军机军舰到中国岛礁临近海域和上空进行抵近侦察和军事活动的国家，“甚至到中国岛礁12海里耀武扬威，”他说，“实际上，（这才）是南海军事化的根源。”

何雷同时表示，马蒂斯在演讲中谈到近期要访华，”我们中国军方欢迎他如期访华。”

“可能的时候进行合作，必须的地方进行竞争”

诚如会前多位曾参与香格里拉对话的中外专家所言，马蒂斯在2日的演讲中就地区安全问题采取了更具攻击性的立场。

“中国在南海的政策与我们战略承诺的开放性形成了鲜明对比，”面对台下来自50多国的嘉宾听众对于美国在本地区安全政策的疑惑，马蒂斯则在演讲中将矛头对准了中国。

5月27日，即“香会”开幕前4天，美国“安提坦”号、“希金斯”号两艘宙斯盾军舰未经中国政府允许，擅自进入中国西沙群岛领海。中国军队当即行动，派遣舰机依法对美舰进行识别查证，并予以警告驱离。国防部发言人吴谦当晚即对美军舰行为表示坚决反对，并重申“西沙群岛是中国固有领土”，根据《中华人民共和国领海及毗连区法》，中国政府于1996年公布了西沙群岛的领海基线。

“美国将继续寻求对华建设性、结果导向性的关系，在可能的时候进行合作，在必须的地方，（我们）进行竞争……”马蒂斯在演讲中说道，并承认任何地区安全秩序都不可或缺中国的角色。

在马蒂斯演讲后，中国军事代表团成员、军事科学院战争研究院研究员赵小卓迅速就“南海军事化”进行提问——美军军事装备在南海进行的所谓“航行自由”行动违反所在国法律，是否才是真正的“军事化”。

马蒂斯再次就“航行自由”进行了辩解，并再次提及了他即将访问中国，并将就这些议题展开更多讨论。

中国人民解放军代表团团长、军事科学院副院长何雷中将在演讲后迅速就中国的南海政策和主张进行回应，在不点名批评美国军机军舰的行动才是“南海军事化的根源”的情况，也谈及了中美两军关系的积极进展。

“马蒂斯防长也讲到中美两军要增强战略互信，要加强管控。这都是有利于加强中美两军关系的重要举措。” 何雷说。

“香会”主办方IISS海军与海上安全问题高级研究员尼克·查尔德（Nick Childs）在听完演讲后告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），尽管马蒂斯在演讲中就南海发表了强硬言论，但表述中仍然强调中美合作的可能性，而马蒂斯两次提及很快将要访华让他印象深刻。

澳大利亚战略政策研究所研究员多贝尔（Graeme Dobell） 在会后告诉澎湃新闻，马蒂斯让他印象最深的一句话是，中美“在能够合作的地方进行合作，在必须竞争的地方进行竞争”。

他认为，马蒂斯演讲一个很明显的特征是多次提到“南海军事化”，这背后反映了美国战略界对于关于南海问题的关切。

竭力安抚盟友，政策阐释仍显宽泛

而面对地区各国对美朝领导人会晤前景的观望，马蒂斯在演讲中仅简要提及。

就在同日，美国总统特朗普表示，他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤将如期于6月12日在新加坡举行。美国当地时间6月1日，特朗普在白宫会见朝鲜劳动党中央委员会副委员长金英哲。特朗普在会见后对媒体说，与朝方打交道“是一个过程”，双方目前正在“建设关系”，这是一个积极势头。

马蒂斯在演讲中重申了这一外交努力，目标仍然是朝鲜半岛的“彻底可核查、不可逆的去核”。

在演讲中，马蒂斯着墨不少以消除地区盟友的不安和忧虑。对于特朗普此前表示在与朝鲜达成协议方面，可能将美国利益置于其他国家之前，韩国和日本表达了担忧。

“我们将重点放在和韩国、日本盟友关系的现代化，将这些关键盟国转变以应对21世纪的挑战。”马蒂斯说道，美国将致力于提升和盟友的联合行动能力。

“美国已经扩大了（对地区的）介入，深化了整个地区的相互联

责任编辑：刘光博