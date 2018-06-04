保姆纵火案二审宣判：驳回上诉 维持死刑判决

快讯：[杭州保姆放火案二审宣判：维持一审死刑判决]
今天下午，杭州保姆放火案二审在浙江高院公开宣判，法院判决认定维持一审死刑判决。去年6月22日，浙江一小区发生放火案，4人死亡，其中包括3名孩子，放火者为保姆莫焕晶。此前被告人莫焕晶一审被判死刑，莫焕晶不服，提出上诉。（央视记者李文杰 张赛）
来源：浙江省高级人民法院微博
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