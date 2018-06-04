公安部A级通缉犯行凶致1死 警方悬赏提高至20万元

原标题：请关注！公安部A级通缉犯，张北警方悬赏金额提高至20万元！！！
悬赏通告
2018年5月31日凌晨，河北省张家口市张北县大河镇公沟村发生一起故意杀人案，致一人死亡。经侦查，确认王力辉（公安部A级通缉犯）有重大作案嫌疑。
王力辉（别名王辉、王中兴），男，39岁，汉族，初中文化，河南省洛阳市洛龙区人，身高167CM左右，体态中等。操不标准普通话，带河南口音。案发时蓄山羊胡，两鬓有络腮胡，出逃时上身穿深色棉衣，下身穿深蓝色牛仔裤，脚穿黑色皮鞋或白色旅游鞋，头戴白色鸭舌帽，携带一蓝色双肩包，内装一本算命书，可能携带尖刀一把。
王力辉左前臂外侧有香烟烫痕，颈部有一处缝合伤痕，长约2—3厘米，嗜烟酒，有驾驶机动车技能，有多年放牧经历，无身份证件，与人沟通时避谈个人及家庭情况，见生人回避，警觉性高，不喜欢出入人员较多的场所，经常以给人放牧、打工、捡垃圾为生。
请社会各界踊跃提供线索，对提供线索抓获该犯罪嫌疑人的，公安机关将给予奖励人民币20万元，并为举报人保密。
联系人：
米警官：15612310009
俞警官：15612311051
郭警官：15612311052
张警官：15612311059
张北县公安局
二0一八年六月四日
来源：平安乌兰察布
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