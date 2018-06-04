广东省政协原常委 港澳台委员会原主任陈国兴被查

据广东省纪委监委消息：广东省政协原常委、港澳台委员会原主任陈国兴涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
陈国兴简历
陈国兴，男，汉族，1956年11月出生，广东高明人，1976年10月加入中国共产党，大学本科学历。
1986年1月起，任广东省宗教事务局综合秘书组组长
1990年1月起，任省委台办经济组组长
1992年2月起，任省委台办经济处处长
1999年6月起，任省委台办秘书人事处处长
2001年1月起，任省委台办助理巡视员、机关党委副书记
2003年6月起，任省委台办副主任
2007年4月至2016年9月，任省委台办主任，期间，2008年1月起，兼任省政协常委、港澳台委员会副主任，2016年1月起，兼任省政协常委、港澳台委员会主任
2018年1月起，不再担任省政协常委、港澳台委员会主任
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