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安徽肥西发生持枪杀人案：一女子遇害 嫌疑人自首

安徽肥西发生持枪杀人案：一女子遇害 嫌疑人自首
2018年06月04日 17:41 政府网站
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　　#警情通报# 2018年6月4日下午13时许，犯罪嫌疑人雍某某持枪在肥西县上派镇水晶城附近一美容店将被害人赵某某（女）杀害。案发后，犯罪嫌疑人雍某某到合肥市公安局荷叶地派出所投案自首。经初步调查，犯罪嫌疑人雍某某系因感情纠纷作案，所持枪支系外地购买的自制枪械，案件正在进一步侦办中。

责任编辑：霍宇昂

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