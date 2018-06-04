四川侦破特大制贩毒案 摧毁跨省制贩毒通道

原标题：（法治）四川绵阳侦破一特大制贩毒案 摧毁跨省制贩毒通道

新华社成都6月4日电（记者吴光于）近期，四川省绵阳市公安局成功破获一起特大制贩毒案，摧毁了一条辐射川、鲁、沪、吉四省份的地下制贩毒通道。

2016年11月初，绵阳市公安局禁毒缉毒支队三大队在工作中得到线索——男子杨某贵长期在绵阳城区贩卖冰毒，交易频繁。侦查发现，他贩卖的毒品主要来自重庆男子杨某。杨某在绵阳已经建立了一个贩毒圈，涉及下线10余人，他的毒品来自绵阳女子赵某莉。种种迹象显示，这是一起涉及全国四省六市，错综复杂的制贩毒案。

侦查中，警方发现赵某莉的男友熊某成准备出资伙同前狱友姜某在遂宁选址制毒，准备将制成的毒品卖往山东青岛，同时还发现，赵某莉快递出的毒品一路畅通，没有留下任何蛛丝马迹。

专案组决定兵分两路展开侦查：一路奔赴成都、遂宁等地锁定熊某成、姜某等人的制贩毒情况；另一路继续侦查赵某莉毒品的流向情况。侦查员化装成快递员进入绵阳某快递公司，发现赵某莉每次都将毒品交给快递员罗某邮寄，并额外支付一笔费用作为好处费，这样她的“货物”就可以不用开包检查，甚至可以不过安检口直接快递。

警方在成都、遂宁、上海、绵阳等地布控实施抓捕，将姜某与其手下何某，熊某成、赵某莉和其他团伙成员一网打尽，共抓获犯罪嫌疑人17人，缴获冰毒6.5公斤、麻古9.8克、液态冰毒15.7公斤、麻黄素23.2公斤，捣毁制毒窝点2处。并联合邮政部门对涉案的快递公司处以20万元的罚款。目前，该案犯罪嫌疑人全部移送检察机关提起诉讼。（完）

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