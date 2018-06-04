人民日报评论：负面流行语别成“心灵雾霾”

原标题：负面流行语，别成“心灵雾霾” | 睡前聊一会儿

睡前聊一会，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。每隔一段时间，就会有一些网络流行语热起来。“世界那么大，我想去看看”，说出了不少人追求诗和远方的心声；体内爆发的“洪荒之力”，点燃了不少人的“小宇宙”；而“新四大发明”，更是带火了“秒杀”“刷脸”“抢红包”“高铁游”等一批新词……这些流行语汇，在一定程度上反映出时代的发展进步，也折射出人们的精神气质。

语言是交流信息的工具、表达思想的手段，影响着人们对自我和社会的认知。心理学上有这样一个实验：六名专业摄影师为同一个人拍摄肖像，拿到的却是不同的身份资料，结果为了“准确传达”这样的信息，六张肖像照迥然不同。有时候，哪怕只是一个语言标签，也容易带来先入为主，进而反作用于人的情绪和思想。可以说，无论是勾勒生活志趣，还是记录时光荏苒，抑或刻写时代变迁，一个语汇的背后，往往涉及一系列的价值判断。

现实生活中，有不少负面流行语正是这样，热衷于简单化归类的“贴标签”，极端的情绪、夸张的表达，渲染或消极、或焦虑的心态，如若被滥用，难免给社会心态带来雾霾。比如，有人用“杠精”来形容动辄抬杠的情形，可如果只是生活上有不同看法、工作中提出改进意见，就被如此称呼，岂不冤枉？又比如，有人用“积极废人”代指那些爱给自己定目标但永远做不到的人，可倘若每天这样揶揄别人或者自嘲，奋斗又该从何说起？实际上，不论是“隐性贫困人口”还是“逃避性的沮丧”或是“口头学渣”，这些网络热词看似随意调侃，却也用贴负面标签的方式传递着焦虑，放大了一部分人的负面情绪，带来不良影响。

传播学里有个概念叫“沉默螺旋”，是说当人们发现自己的观点处于弱势或者容易被批驳时，会选择沉默来防止被孤立。然而近年来，随着互联网技术对媒体的影响增大，有学者提出“反沉默螺旋”现象：曾经的“一己之见”“片面认识”“表面意思”，在“人人都有麦克风”的条件下，反而比以往更容易传播。一些负面网络流行语，正是因为抓住了人们对偶然际遇、偶发情绪的代入感而走红一时。我们需要认识到，被情绪裹挟的判断不会令人信服，被标签标注的生活无法让人热爱。正如短暂的阴雨不能反映整年气候，一两个热词并不足以勾画我们生活与工作的全貌，不要让流行语汇成了制造心灵感冒的病毒。

梭罗曾说，一切经得起再度阅读的语言，一定值得再度思索。网络热词的生命力，不在于会不会吸引眼球、是不是引人发笑，而在于有没有创造出社会价值、能不能经历时间的沉淀。从“任性”一词写进政府工作报告，剑指权力使用乱象；到“APEC蓝”来之不易，成为环保重要目标；再到“工匠精神”热度不减，一系列利好举措出台……这些经久不衰的流行语之所以能够深入人心，在于兼具了有效、有用、有趣的属性，既反映时代又推动时代的改变。而那些价值导向负面的流行语，终难逃昙花一现的命运，在大浪淘沙之后被人遗忘。

从1980年代的“个体户”，到1990年代的“下海”，再到2000年代之后网络技术带来的新词大爆发，再热极一时的流行语，也都要经历从广泛流传、不断打磨到沉淀结晶的过程，最终成为时代的一种书写。如果把语言比喻成一座城市，那么这些沉淀下来的流行语就是城市建设中的一砖一瓦。从热词中驱散负能量的寒霜，让流行语成为正能量的载体，才能让这座语言的花园更美丽、这个语言的城市更繁荣。

这正是：网络流行语，相映亦成趣。若只诉愁肠，何以流传续？

大家晚安。

（文 | 盛玉雷）

责任编辑：霍宇昂