原标题：章莹颖案明满1周年 美校园将办祈福活动：铭记她

中国访问学者章莹颖在美遭绑架致死案将于9日满一周年。（资料图）

海外网6月8日电 美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校（UIUC）中国访问学者章莹颖在美遭绑架致死案将于明日（9日）满一周年，UIUC中国学生学者联合会（简称联合会）宣布将在9日下午2点举办“章莹颖事件一周年——为莹颖祈福”活动。

综合美国芝加哥News Gazette网站及美国中文网消息，UIUC中国学生学者联合会副主席荆冀衡（英译，Jiheng Jing）表示，希望这次祈福活动不仅是一个纪念章莹颖、支持其家人的机会，也希望提醒大家，章莹颖将会被永远铭记。

报道称，祈福活动时长约为1小时，地点为香槟分校校中心，活动现场将会播放章莹颖朋友制造的纪念影片。

来自校方及校学生会的代表将会在祈福活动现场进行简短发言，参加者还会在签名板上留下自己的名字，以表示对章莹颖案的关注。联合会将在这场活动后，设立“网上祈福网页”。

联合会也提到，希望在固德温大道（Goodwin Ave。）夹克拉克街（Clark St。）口的公车站，也就是章莹颖最后出现的公车站前，设置永久纪念公园。

荆冀衡表示，学生会也会和章莹颖远在国内的家人进行联系，将他们想要说的话传达到现场。“这是我们能为章莹颖家人做的最好的事，让他们知道我们仍关心此事，” 荆冀衡说。

美国联邦调查局（FBI）2017年6月30日晚宣布，27岁男子克里斯滕森涉嫌绑架章莹颖，他在6月9日驾驶黑色土星轿车，在UIUC附近将章莹颖载走。FBI从该男子的手机上发现，他4月曾访问关于绑架和劫持计划的网站。

章莹颖失踪后，许多人在她失踪前出现的公交车站放鲜花和熊仔。（图源：美国中文网）

2017年7月，检察官正式对克里斯滕森提出控诉，如绑架杀人罪成，他将面临死刑或终生监禁，此案延期到明年（2019年）4月2日开始审判。在此之前，克里斯滕森将继续看押。

事实上，章莹颖案审判日期此前已多次延迟，章莹颖的父亲章荣高于今年2月曾表示，对美国方面做出的这个决定非常不满，不能理解“极其残忍的的嫌犯”为什么可以被推迟审判。

章莹颖的家人希望能在明年4月返回美国，参加对克里斯滕森的审判。在离开美国前，章莹颖的家人也向克里斯滕森的家人哀求，希望他们能说服克里斯滕森，讲出章莹颖的下落。

“我希望妈妈、爸爸可以和他沟通，他的妻子能不能也帮一下忙，让他告诉我们在哪里可以找到章莹颖，我们只是想带她回家。”章莹颖的家人说。

责任编辑：霍宇昂