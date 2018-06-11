女生应聘模特疑遭猥亵 杭州警方：已行拘嫌疑人

警方通报#[女生应聘模特疑遭猥亵案调查情况通报]

2018年6月8日17时许，下城长庆派出所接杭州某高校女生报案，称其在下城区某文化传媒公司应聘模特时，遭遇一名男性工作人员猥亵。下城警方接报后，立即开展相关调查取证工作。经查证，嫌疑人陈某猥亵他人违法行为属实，现依法对其处以行政拘留十日处罚。

来源：杭州市公安局下城区分局官方微博

责任编辑：霍宇昂