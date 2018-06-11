湖南高院回应公众号文章对办案法官质疑:认真核查

原标题：关于微信公众号“韶山路0号”反映我院一再审案件存疑的回复

6月11日，微信公众号“韶山路0号”刊发文章，针对湖南凯达财信公司与深圳卓越公司一案，认为办案法官计算错误，省高院“拒绝纠正低级错误”。

我院对反映的情况高度重视，田立文院长立即作出批示，责成纪检监察和审判管理部门组成调查组，对案件进行认真核查，依法依纪严肃处理。

欢迎广大网友对我院工作依法进行监督。

湖南省高级人民法院

2018年6月11日

另据微信公众号： 韶山路0号 文章

384+535=974？！湖南高院彭春玲法官这结论导致的后果何止千万国资流失！

384+535等于多少？

小学生的答案是：919；

而湖南省高级法院彭春玲法官的答案是：974。

湖南凯达财信投资有限责任公司（以下简称“凯达财信”），系湖南国有投资经营有限公司与凯达（湖南）房地产开发有限公司合资设立的房地产开发公司。

15年前，凯达财信从长沙市望城县国土局受让了位于岳麓山下的含浦镇左栗线旁944亩土地用于“麓山别墅”房地产项目开发。第一期、第二期共开发了约384亩，剩余土地拟进行第三、第四期开发。

岳麓山下的麓山别墅项目，开发商赚得盆满钵满

2006年11月，深圳卓越置业集团有限公司（以下简称卓越公司）计划在长沙河西寻找有价值的地块，投资开发高端别墅楼盘。

卓越公司与凯达财信经过多次磋商洽谈，双方同意对原“麓山别墅”第三、四期进行合作开发。通过成立项目公司，并由凯达财信向项目公司注入土地，再向卓越公司逐步进行股权转让的方式实现合作共赢。为此双方陆续签订了房地产合作经营合同、股权合作协议。

合作期间，凯达财信由于母公司主营业务进行战略转型等多方面原因，决定退出“麓山别墅”项目第三、第四期开发，通过在省联合产权交易所公开挂牌的形式，将全部股权均转让给了卓越公司。

从理论上说，“麓山别墅”项目用地总共944亩，已经开发了384亩，应当还剩余土地560亩。

但奇葩的事情出现了。

2008年，长沙市进行局部区划调整，将原属于望城县的含浦镇划归岳麓区管辖，“麓山别墅”项目的土地需要换证。岳麓区国土资源局在核发新证过程中，核准第一、第二期项目土地为383.67亩，但对第三、第四期土地调减为535亩，比理论上的560亩少了25亩。

也就是说，同样的一块地，望城县和岳麓区的测量结果，竟然相差整整25亩。据0号君调查，岳麓区的结果较为准确，“幺蛾子”应当出在望城县。

卓越公司因此对凯达财信提出异议，认为凯达财信少给了自己25亩地，属于欺诈行为。

凯达财信跟卓越公司协商，提出两条理由：1。凯达财信不存在故意欺诈的问题，即便有问题，也是国土部门的问题；2。凯达财信向卓越公司转让的是股权，不是卖地，转让之前双方对资产都予以认可，该宗土地的所有问题随着股权的转移，已与凯达财信无任何关系，卓越公司应该自己去找政府主张权利。

经过多次协商，双方终于达成共识，停止了争议。

到2012年，卓越公司独立开发麓山别墅也已全部售罄、完美收官。卓越公司从中获取了巨大利益。以至于凯达财信部分员工因此还埋怨公司领导把好处让渡给别人了。

但资本的逐利本性很快就露出来了。

“人心不足蛇吞象”。2012年，在“麓山别墅”项目赚得盆满钵满的卓越公司，在广东某律师的指点下，向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙中院”）提起民事诉讼，要求凯达财信赔偿25亩土地的费用700余万元和利息。

长沙中院经过两次审委会讨论之后，认为这是股权交易，土地面积少了点是瑕疵，如果有错的话也是国土部门，遂判决凯达财信胜诉。

卓越公司上诉至湖南省高院。省高院指定审判监督三庭受理此案。二审法官认为，凯达公司跟卓越公司名义上是股权转让，实际上是土地买卖。既然凯达财信少给了卓越公司25亩土地，那么应该赔偿。于是凯达财信宣告败诉。

凯达财信认为，卓越公司的行为，突破了法律和商业道德的底线。如果凯达财信出让的是土地，那么股权转让协议就不具备法律效力，交易行为无效，卓越公司应将资产转回。且卓越公司在2008年就知道了土地面积的问题，当时完全可以选择放弃合作。等到开发完了，房子卖完了，钱赚足了，再来找凯达财信，令人费解。你要找，也该去找政府。

为避免国有资产损失，凯达财信向省高院主要领导申诉，请求再审。

省高院主要领导认为此案确实存在重大问题，批示启动再审程序。审判监督一庭法官彭春玲担任审判长。

再审合议庭认为，凯达财信和卓越公司之间，是股权转让关系。但随后，彭春玲法官做出了比望城县国土资源局更奇葩的判断。

以彭春玲法官为审判长的合议庭认为，本案的焦点在于人民政府是否少给了地、凯达财信是否存在故意少给地的行为。

0号君认为，如果真按照这个逻辑判案，确实既公正，又简单，而且答案不言自明。0号君请楼上邻居家在长沙市燕山小学上二年级的小盆友做了一下这道算术题：政府卖给凯达财信的土地是944亩，第一、第二期用地实测为约384亩，第三、第四期土地实测为535亩，两宗地相加共919亩，政府少给了凯达财信25亩。

然而，这个连小学生都能心算出正确结果的“1000以内的加减法”，湖南省高院的彭春玲法官经过“神算”后，却得出了另外的结论：凯达财信向望城区购买的土地为944亩，但经过岳麓区国土部门重新测算，这宗地已经开发383.67亩，剩下535亩，“除去截留卓越公司的25.2亩，还多出28.72亩。可见，区划变更后重新测绘，宗地面积并没有缩水，而是富余了30亩”。按照彭春玲的这一逻辑，这块经岳麓区国土部门测量面积为919亩的地，变成了974亩。

根据这一数学史上最奇葩的计算方式，彭春玲法官得出结论：政府多给了凯达财信30亩地，而凯达财信少给了卓越公司25亩地，没有任何理由不赔偿卓越公司的损失。彭春玲据此认为凯达财信刻意隐瞒事实，欺诈卓越公司，欺骗人民法院，并向分管副院长和院长做了汇报。

0号君觉得，按照彭春玲法官的理解，这55亩土地被凯达财信“截留”了，藏起来了——问题是，凯达财信究竟是把这55亩地“截留”后当饼吃了，还是把它藏在裤裆里了？彭法官未进行调查分析和说理。

2017年6月7日，湖南省高院作出了（2016）湘民再253号民事判决，判令凯达财信退还卓越公司700多万元，加上利息合计上千万元。

凯达财信不服判决，向湖南省检察院提起抗诉申请。该院民行处调阅案卷、反复推算后，认为法官计算结果严重错误，影响审判结果，于是跟原审法官进行了沟通，并给省高院审监一庭提出了自行纠正的建议。

省高院审监一庭庭长伍某某听取当事人意见后，做出三点表态：第一，我不可能否认自己庭里的判决；第二，长沙市中院执行局如果执行本案，我没法阻止；第三，若要重查此案，必须由院长以发现错误为名批示再审，而此案已被院长“发现错误”再审了一次，是否还能继续“发现”，我不得而知。

由于省高院拒绝纠正低级错误，长沙市中级法院迅速启动了执行程序，拟对凯达财信在“麓山别墅”的一个会所进行拍卖。市价在4000万元以上的该会所，经过长沙市中院指定的评估机构评估，评估价仅为2000万元。

凯达财信面临的刚性损失可能接近3000万元！

一个受过高等教育的法官，怎么会算错简单的加减法？0号君发现，此类“神算”判决在湖南省高院并非孤例。10年前，0号君在调查湖南省高院法官王先涛办理的一起案件时，发现王法官的算法也是“好不奇葩”，案情就不赘述了，单讲他的“算术题”：电杆单价每根430元，2根电杆共计1290元。

凯达财信员工分析说，彭春玲放弃了连小学生都可以随便想到的简便方法，把简单问题复杂化，导致结果错得离谱。

由于这一结果错得太令人费解，0号君采访了彭春玲法官的4位同事，想知道她究竟是真傻呢，还是装傻。几乎所有受访者都介绍，彭春玲业务能力不便评价，但其常常自以为是是事实。但他们认为，业务能力再差，也不至于算错加减法且拒不纠正。

凯达财信反映，在法庭上，彭春玲对于卓越公司及其律师的理由照单采信，允许他们“知无不言，言无不尽”；而凯达财信的律师很难有机会开口，有理莫辩。因此直到闭庭，庭审调查事实都没有触及到案件的核心问题。案件争议的合同标的本质是一块土地，但这块地坐落何处、四至范围、状况如何？彭春玲一概不知。

一知名法学家告诉0号君，在国家反腐败形成压倒性态势的情况下，还有人敢把数千万国有资产拱手送给民营企业，简直匪夷所思，新成立的监察委对此不能视而不见！

湖南省检察院一资深检察官说，省高院个别法官的态度是很可笑的，你当然不能纠正你自己办的案件，但对于明显错得离谱的案件，你们不能报告吗？你们能当睁眼瞎吗？你们没有自我纠错的机制吗？

原来规划的山体公园，一大半被开发商侵占

截至发稿时，0号君又获悉，在开发麓山别墅项目的过程中，望城县规划局违规变更规划，将大片绿化和健身用地变成建设用地，增加建筑面积几万平米，卓越公司多赚了几个亿。这些，都有待于进一步的调查。

责任编辑：霍宇昂