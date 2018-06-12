山西临猗法院原副院长涉黑案:有人不知不觉成逃犯

原标题：山西临猗法院原副院长涉黑案调查

与郝万吉打了多年交道，姜晓辉对他的印象是霸道，“常年留着光头，一米八的大个儿，给人的感觉很横。他开着一辆别克商务车上班，从不挂车牌。”

临猗法院大门。新京报记者王瑞锋 摄

文|新京报记者王瑞锋 实习生 丁文婷

编辑 | 滑璇 校对 | 郭利琴

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戴着手铐、脚镣，中间连着铁链，太原老板刘明（化名）弯着腰，被带到山西运城的临猗县法院副院长郝万吉面前。

5月26日，回忆当时的情景，刘明说，他此时才意识到自己可能掉进了一个圈套。

因为借了别人的钱，刘明称，他在不知情的情况下被债权人起诉，没有接到传票、没有见到开庭公告就被临猗法院缺席判决败诉。随后，债权人又以其拒不执行判决为由，提起刑事自诉。而后，刘明被网上追逃。

被关进临猗县看守所后，刘明发现跟他情况类似的还有七八人。这些人的案子背后藏着同一个身影——历任临猗县法院执行局局长、副院长的郝万吉。

2018年4月25日，临猗县公安局发布通告，称“破获了以郝万吉为首的涉嫌犯罪团伙案件”。临猗警方另有一则悬赏通告，对马某、史某等4名涉黑涉恶案件在逃人员悬赏通缉。据《北京青年报》报道，悬赏的4人和郝万吉为首的涉嫌犯罪团伙相关。

据媒体公开报道，通告的前一日，郝万吉在临猗县委参加扫黑除恶专项会议后被公安机关带走。几乎同时被带走的，还有与郝关系密切的临猗法院法警刘涛。

临猗县扫黑除恶的标语。新京报记者王瑞锋 摄

不知不觉就成了逃犯

刘明是太原一家钢贸公司的老总。2013年4月，他在某银行的一笔贷款即将到期。因为资金周转不开，他经人介绍认识临猗人张国华。他向张借钱，好还上银行的贷款。

只一个电话，连面都没见，张国华就给刘明公司的账户上打了800万元，并约定年利率20%。刘明没想太多，但感觉张国华没见面就打款，“这人不是特别有钱，就是有特殊关系”。

3个月后，张国华到刘明的公司考察过一次，延长了借款时间，还主动提出“可以降一降利息”。

2016年2月，刘明首先偿还了800万中的50万，并与张国华重新签订了借款协议。双方约定，750万元于2016年6月5日还清。“利息争取同时还清，如有困难，利息再宽限三个月。”刘明告诉新京报记者，这次的协议还专门加了一条：如有争议，向临猗法院提起诉讼。

2016年6月13日，约定的还款日期过了8天，临猗法院受理了他们的借贷纠纷。但此前，为了生意24小时开机的刘明从未接到张国华的沟通电话或短信。此后，刘明本人或公司员工也没接到法院传票，没见过开庭公告或其他司法文书。

依据民事诉讼法，诉讼文书等文件可直接送达、委托送达、留置送达等。受送达人下落不明或采用其他方式无法送达的，可以公告送达。且自发出公告之日起，经过60日，才可视为送达。

对于刘明，他至今不知道临猗法院对他采用了哪种送达方式。从事后一年才获得的判决书看来，案件于7月26日公开开庭审理。彼时，距离法院受理案件尚不足45天。庭审时，被告刘明及其公司未到庭、未委托代理人、未答辩、未举证。

对此，中国政法大学民事诉讼法学教授宋朝武告诉新京报记者，如果当事公司和当事人没有接到诉讼文书，法院程序涉嫌违法，公司和本人应当提出异议。

山西天石建材有限公司（下称“天石建材”）也有类似遭遇。

2016年，天石建材陷入债务纠纷并被债权人起诉，却始终没有收到法院传票等诉讼文书。为此，天石建材认为临猗法院违反法定程序，并提出异议。但异议被驳回。

仅一周后，临猗法院对案件做出缺席判决，刘明及其公司败诉，应在判决生效后10日内返还原告张国华750万元及利息。此外，案件受理费67800元，亦由刘明及其公司承担。

刘明说，因为没有收到判决，败诉后，他及其公司均未上诉。2016年10月10日，临猗法院启动了本案的执行程序，2017年1月17日，张国华又提起了针对刘明的刑事自诉，称他涉嫌拒不执行判决、裁定罪，且成功立案。另据司法文书显示， 2月14日，临猗法院对刘明做出逮捕决定，并开始对其网上追逃。

对于刘明的上述说法，5月30日，新京报记者向临猗法院求证，该院新闻发言人婉言拒绝，未予回应此事。

对此，宋朝武表示，判决生效后，法院会通知本人申报财产，如果拒不申报，可以对拒不执行判决、裁定罪刑事立案。但刘明说，他是一年后才在法院的档案室里知道自己曾被要求申报财产的。宋朝武认为，“这样的法院程序有问题。”

看守所内，多人都有类似遭遇

2017年3月，刘明从一名政法系统的朋友处得到消息：你的身份证有问题，成了逃犯了。

他这才意识到自己出了事，开始托关系，打听整件事的来龙去脉。“当初面都没见就给我打了800万，还专门约定有纠纷在临猗法院解决。然后缺席判我败诉，然后民事案件转为刑事案件。”大致摸清发生了什么后，他感觉自己掉进了一个圈套。

咽不下这口气，刘明向山西省和运城市纪检委实名举报了临猗法院，称该院剥夺了自己的答辩权、上诉权等诉讼权利，但未得到回复。

2017年8月，刘明公司一个750万余元的账户被临猗法院冻结。紧接着，他本人也被太原警方带走。“太原警察说，我是被临猗公安列为网上逃犯的。他们当面给临猗公安打电话（让他们过来）押人，但公安不来，让联系临猗法院。”刘明说，随后，自己被临猗法院法警押回临猗，并被送进看守所。

在看守所，刘明认识了七八个人，都和他有着相似的际遇。他们先是陷入债务纠纷，什么都不知道就被人起诉、缺席判决。其中一个叫张军民（化名）的和他一样，发现问题时已经被网上通缉，成了逃犯。

据了解，郝万吉在临猗法院分管执行和部分民事审判工作。刘明、张军民等数名当事人向新京报记者表示，他们的案子背后都有郝万吉的身影，案件受到了郝万吉的干预。

临猗某民办学校校长韩晓芳（化名）没被抓，但她认为自己的遭遇更窝火。

2018年5月23日，韩晓芳向新京报记者回忆，2008年5月底，临猗法院突然在她的学校里张贴了强制执行通知书，白底黑字的手写版，没盖法院的红章。通知书张贴后，建设到一半的学校停了工，700多名学生退学。韩晓芳这才知道自己被临猗县民政局起诉了，而且一审宣判已有三个月，早过了上诉期限。

韩晓芳说，这场官司的由头是2000年时自己向民政局购买了20亩土地的使用权，建校舍。双方约定总价款125万，韩晓芳先付33.55万头款，民政局将土地证转移到她名下后再付90多万尾款。“我付完头款后，民政局不给我办土地证。”韩晓芳说，剩下90多万她就没给。

为了问清官司的事，韩晓芳找过民政局和县政府。当年的副县长和民政局副局长坚称：绝对没有起诉。一个在临猗法院工作的朋友给她偷偷复印了判决书，上面写得清清楚楚：原告临猗县民政局。

“作为被告，没收到传票、没参加庭审、没收到判决，原告又否认自己是原告，但是法院要强制执行我。”韩晓芳觉得自己的处境太尴尬。

事后，她特意到法院查询过传票、起诉状、应诉举证通知书的送达回证。记录显示为“本人拒收”。

当事人被抓后上手铐脚铐

和刘明差不多，让张军民陷入不利境地的是一笔800万元的借款。

被关进看守所后，张军民请外面的亲友帮忙，先交了300万元还欠款，还抵押了价值2000多万的房子准备拍卖继续还钱。

“300万打进了法警刘涛的个人账户。” 2018年5月24日，张军民告诉新京报记者，打钱后他被放了，前前后后在号里蹲了一个多月。

刘明相对幸运，只在看守所待了5天。

他至今记得与郝万吉第一次见面的情景。从太原押到临猗的当天，下午6点多钟，刘明戴着手铐坐在法院的沙发上。一个一米八多的光头大个儿进屋后，几名法警迅速起立，法警刘涛还大声呵斥，“站起来，把他背铐上，站好。”来者正是临猗法院副院长郝万吉。

刘明说，当晚，他的弟弟就给郝万吉送了十几条烟和一些土特产。

第二天去公安局办理羁押手续，看守所给刘明解除了手铐，法院的法警却给他戴上了手铐和脚镣，之间还有铁链连着。刘明只能弯着腰挪步前行，“就跟死刑犯一样，上车时要法警把我抬上去。”在法院看到这一幕，他的妻子哭了。刘明认为，郝万吉是在通过这种方式向家属施压。

办完手续，刘明和家人来到郝万吉在法院的办公室。郝万吉说，欠款要按照月息五分（相当于年息60%）计算。刘明不知对方是怎么算出的利息和本金，总之，除了公司被冻结的750万，郝万吉说“还要再交五六百万才能放人。”

两天后，张国华来到法院，与刘明和家人达成了和解协议。第一，冻结的750万公司资产用来还钱；第二；刘明的弟弟现凑了48万元转到法院账户；第三，还要再还300万，偿还前，先用亲戚家500平米的房产作担保；第四，张国华对刘明的刑事自诉撤诉。也就是说，刘明要想获释，前后共要支付1098万元。

郝万吉还提供了一张检讨书模版，让刘明对着抄一遍。“模版是这么写的，本人欠钱不还，在法院的教育下深刻认识到自己的错误，所有的事情都是我自愿的，感谢法院对我的批评教育。”刘明说。

达成协议当天，临猗法院就为刘明办理了取保候审手续。刘明说，妻子当时还要求复印判决书和案卷，但遭到了档案室的拒绝。“在我爱人的一再要求下，对方请示了郝万吉才让复印判决书。”

刘明说，临走前，郝万吉还留下一句话，“我们后边还没完，必须把钱（指300万）还了才能撤诉。随时都能把你抓回来。”

事后，刘明曾当面质问张国华，为什么不肯沟通，一声不吭就去法院起诉了？张国华私下里表达了歉意，“他说走到这一步他也没有办法，这不是他的本意。但他做不了主，起诉我他花了债务的30%。”刘明说。

2018年6月9日，新京报记者就此向张国华电话求证。张国华说，案子已经了结，不便接收采访。

据接近郝万吉的人士透露，郝万吉通过法院外人士控制着两个小额信贷公司，放贷的同时利用司法程序收债。

外地房地产商称遭威胁“官司赢不了”

从2008年5月底贴出强制执行通知书，韩晓芳的学校就被查封了，至今没有拍卖。彼时，郝万吉还是临猗法院执行局局长，资金链断裂的韩晓芳多次到他家里求情。

二人是小学校友，郝万吉喊韩晓芳“校花”。登门拜访时，韩晓芳会带些小礼品，有一次买了几斤虾。那次，郝万吉对她带来的东西不屑一顾，打开别人送来的成箱的虾，“看人家给我送的大虾，你看你拿的都是啥东西！”

多次求情后，郝万吉终于说出了自己的意图。“他说学校的项目只要让他接手，就可以欠十万还八千。”韩晓芳说，同样的意思郝万吉后来说过多次，但她一直不同意。

直到2010年8月，韩晓芳差点迎来曙光。彼时，临猗县国土局来了新局长，将县民政局的20亩土地重新招拍挂。韩晓芳交了138万定金，公示7天后就能挂牌办证了。“就在那时候，临猗法院执行局的法警拿来一张A4纸，上面写着法院执行拍卖的土地不能办证。”韩晓芳说，那张纸上没有法院公章，只有郝万吉的签名。

郝万吉试图接手的另一个项目是怡锦苑，一个外地老板2013年开发的商品房小区。2018年5月25日，怡锦苑的项目负责人姜晓辉（化名）告诉新京报记者，2015年因为几件债务纠纷，临猗法院陆续查封了该项目的400多套房子，禁止这些已经预售的房产过户、买卖。

姜晓辉说，郝万吉查封房产的目的是把项目部赶走，自己接手开发。在法院办公室，郝万吉曾对他直言，“你们公司的官司赢不了。不如我帮你们找个接手人，你们离开临猗，就算我帮你们了。”

据接近郝万吉的人士透露，身为公务员，郝万吉实际参与开发了临猗县的尚品名仕源和老年公寓小区。他以同样手段赶走了外地开发商，自己找熟人接盘，捞取了第一桶金。

临猗县尚品·名仕源小区。新京报记者王瑞锋 摄

2016年12月，怡锦苑向临猗县人社局交纳的82万元农民工工资保障金也被临猗法院强行划走。2018年5月27日，临猗县人社局副局长向新京报记者证实此举正是郝万吉所为。

新京报记者获取的材料显示，2016年11月和2017年1月，县人社局曾两次致函临猗法院，反对强行划扣怡锦苑的工资保障金。函中写道，“保证金所有权暂属人社局，法院从我局的工资保证金账户扣划款项十分不妥。工资保证金账户实行专款专用，只能用于偿付拖欠职工（含农民工）的工资。”

几经争执，工资保证金还是被划走了。

涉嫌团伙成员被指收“保护费”

除了涉足房地产，郝万吉还实际控制着山西安皓保安服务有限公司（下称“安皓保安”），由手下为其经营。

工商信息显示，该公司成立于2014年11月，注册资金200万元。公司经理、股东之一的史晓波，还担任山西汉杰实业有限公司的法人代表、执行董事。而汉杰实业的登记地址临猗双塔北路1825号，正是郝万吉开发的老年公寓的所在地。此外，在今年4月25日临猗警方发布的悬赏通缉中，史晓波也在列。

姜晓辉说，2015年初，安皓保安的人到怡锦苑的工地收保安费，“说只要有人闹事，郝万吉就派人来摆平，一年保安费10万，平常不派人。”姜晓辉说，保安费实际就是“保护费”，“公司不想惹麻烦，只交了5万。”

2016年怡锦苑被法院查封时，郝万吉又和姜晓辉提及保安费的事。“他说你们还欠我们5万保安费，先把5万块钱交了，再办公事。”姜晓辉回忆。

与郝万吉打了多年交道，姜晓辉对他的印象是霸道，“常年留着光头，一米八的大个儿，给人的感觉很横。他开着一辆别克商务车上班，从不挂车牌。”

2016年怡锦苑被查封后，曾引发业主和讨薪民工的群体性事件。为解决问题，临猗县委副书记、副县长召集开发商和住建局、信访局、公安局、法院、司法局等部门开协调会，郝万吉代表法院出席。

开会时，姜晓辉称事件的起因在于法院不依法办事。“还没说几句，郝万吉拍着桌子说不开了，摔门就走了。”

据接近运城政法系统的人士透露，郝万吉的飞扬跋扈在临猗法院很出名。2015年郝升任副院长后，运城政法系统的领导到临猗法院视察，法院制作的欢迎牌上郝万吉排在另3名副院长之后，“他当场就把欢迎牌扔掉了。”

同样被认为嚣张的，还有与郝万吉关系密切的法警刘涛。

2018年5月21日，临猗农民侯立刚告诉新京报记者，两年前刘涛执行他哥哥的宅基地纠纷案时，未出示任何手续，还将他76岁的母亲推倒致昏迷。侯立刚跟刘涛理论后，将母亲送到医院。在医院门口，刘涛带着十多个人殴打侯立刚，随后临猗法院以“阻碍司法人员执行公务”为由对侯拘留15天。“当时我身上有600多块钱，拘留的时候钱被刘涛没收了，他说这是拘留费。”侯立刚说。

从拘留所出来后，侯立刚将上述经历发在了网上，有人把帖子标题改成“临猗法院郝院长给我一个说法”。不久，侯立刚接到郝万吉的电话，“他说你赶紧把帖子删了，不删信不信把你给办了！”侯立刚说。

据媒体报道，在郝万吉被公安机关带走后不久，临猗县公安局民警来到法院带走了法警刘涛。

另据此前媒体报道，来自郝万吉专案组的《悬赏通告》显示，4月26日凌晨，郝万吉团伙的一名成员曾将一支长80厘米左右的枪支扔进黄河。公安局为此悬赏两万元查找。

不过，临猗法院此前给媒体北京时间提供的《新闻通稿》称，郝万吉“对工作热情又能吃苦”。通稿称，郝万吉1983年10月刚满16岁不久进入该院当打字员，两年后参军入伍，当了两年多义务兵后，又于1988年9月被退伍安置回法院，从助理审判员做起，一步步高升为副庭长、庭长，之后进入党组和审判委员会，担任了将近10年的执行局长。2015年11月，晋升为副院长。

5月30日，临猗法院新闻发言人告诉新京报记者，采访需经运城中院政策研究室批准，运城中院政策研究室主任姚运星则表示，目前郝万吉案正处于侦查阶段，不便接受采访。临猗县公安局宣教科的负责人也表示，此案案情重大，宣传部门目前对此案一无所知。

听到郝万吉被抓的消息时，正在高铁上的韩晓芳嚎啕大哭。十多年来，学校烂尾至今，校园里的荒草已经一米多高。

这一次，她觉得曙光真的近了。

责任编辑：霍宇昂