乾隆抱月瓶拍410万欧元 法国买家击败17名中国人

原标题：乾隆抱月瓶拍出410万欧元 法国买家击败17名中国人拍得

参考消息网6月12日报道 法媒称，在法国的一场拍卖会上，一个属于18世纪中国乾隆皇帝的稀有瓷瓶在一场竞标战之后以410万欧元（1欧元约合7.56元人民币——本网注）的价格被卖出。

据法新社6月10日报道，拍卖估价人菲利普·鲁亚克指出，加上手续费等，总价达到508.9万欧元。他称这次拍卖“具有历史意义和传奇色彩”。通过电话达成拍卖的买家不希望回答记者们的问题。

这个圆形抱月瓶上有佛门八宝图案，并且有皇帝的印章。这个起拍价为50万欧元的瓷瓶的拍卖持续10多分钟。鲁亚克强调：“最终是一位法国女性拍得（代表买家通过电话）。”这位法国买家在这场持续约10分钟的竞拍中胜过了17名中国买家。

鲁亚克称：“全世界类似的瓷瓶就出现过两个，因此是为无价。”

远东艺术品专家艾丽斯·若索姆认为，这个瓶子可能是现存的乾隆皇帝曾拥有的两个此类瓷瓶之一。另一个类似的瓷瓶由苏富比拍卖行在2016年在香港以180万欧元拍出。

鲁亚克指出，6月10日被拍出的瓷瓶将“放于一位收藏家在巴黎的公寓”，有可能“会出借给吉美博物馆”。吉美博物馆是位于巴黎专门收藏亚洲艺术品的国家博物馆。

鲁亚克认为，瓷瓶可能是由法国海军军官从中国带回的。（编译/刘卓）

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