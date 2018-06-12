原标题：出海记|中国企业与力拓合作全球探矿 海外在建项目275个

杜加尔河锌矿选矿厂。（企业供图）

参考消息网6月12日报道 外媒称，全球第二大矿商力拓与中国国有企业中国五矿集团正式组建一家合资企业，寻求先是在中国，然后在世界其他地区发现矿体。

据美国《彭博商业周刊》网站6月8日报道，力拓6月7日表示，在中国勘探大宗商品资源将成为该合资企业的首要任务，未来将在全球扩大勘探范围。

总部位于伦敦的力拓在澳大利亚、加拿大、南非等国均有业务，并通过向中国出售矿产而跻身全球矿业巨头，但尚未在中国开展采矿业务。中国是全球最大的大宗商品消费国，但也是铁矿石、黄金、锌和铅等原材料最大的生产国之一。

“正式组建矿藏勘探合资企业是我们与中国和五矿的合作伙伴关系日益加深的一个重要里程碑。”力拓首席执行官Jean-Sebastien Jacques在声明中表示。两家公司向该合资公司注入的初始资本金均为550万美元。

英国《金融时报》6月8日报道称，一些分析师认为，五矿可能有意买断由力拓控股、在蒙古开发奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜矿的加拿大上市公司Turquoise Hill的少数股东的股份。有报道称，五矿还已向力拓的加拿大铁矿石业务发出收购要约。

近年来，五矿集团在全球广泛进行矿产资源开发与合作，这些地区遍及澳洲、南亚和中亚地区。

参考消息网-出海记记者了解到，去年11月，五矿集团旗下五矿资源宣布其所有的澳洲杜加尔河（Dugald River）锌矿项目建成投产。据悉，杜加尔河锌矿项目是中国五矿把握全球矿业周期成功实施的又一项世界级矿业开发项目，是全球已知规模最大、品位最高的锌矿之一。

此外，中国五矿在南亚和中亚地区，开展了大量的资源合作项目，共拥有铜资源量1202.66万吨、锌资源量132.53万吨、铅资源量46.63万吨。2016年1月，中国五矿所属的秘鲁邦巴斯铜矿投产，标志着中国金属矿业史上迄今实施的最大境外收购项目取得重要阶段性成果。

综上可以看出，五矿集团已经在锌、铜、铅等矿产资源的采掘上进行了阶段性布局，其资源基础正在日益增强。相对而言，也助力了中国金属矿产的进出口贸易。

在金属贸易方面，中国五矿曾长期发挥中国金属矿产品进出口主渠道的作用。相关资料显示，2015年至今，中国五矿与印尼建立了锡锭、镍铁、氧化铝长期贸易合作关系；2016年与伊朗国家矿业公司签订了电解铜和铜精矿采购长单；于2016年和俄罗斯NOK公司签订了5000吨铅精矿的采购协议；2017年，与哈萨克斯坦最主要的电解铜生产企业签订电解铜贸易合同。中国五矿也是国内第一家与保加利亚铜生产厂家签署长期供货合同的企业。

此外，中国五矿与波兰铜业集团电解铜采购协议堪称国际产能合作的典范。自1997年至今，中国五矿与波兰铜业集团签署电解铜采购协议已有20年历史，中国五矿也由此成为从波兰进口商品总额最大的贸易商。双方的合作既缓解了中国国内铜资源供应短缺的局面，又极大改善了中国对波兰乃至欧盟的贸易顺差局面。2016年6月份，中国五矿与波铜集团又签署了总价值约30亿美元的电解铜长期采购合同。

作为中国金属矿产品进出口的主力军，中国五矿目前已在波兰、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、新加坡等数十个国家和地区开展金属矿产品贸易业务。

重组后的中国五矿发力“一带一路”建设，重点布局七大领域、30个重要目标市场。截至目前，中国五矿已在27个国家和地区成功开展业务，内容涉及工程承包、资源开发、金属冶炼、矿产品贸易、房地产开发、融资服务等。

来自中国五矿集团公司的消息显示，截至2017年上半年，中国五矿在建海外项目共275个，合同额达138.99亿美元。

责任编辑：霍宇昂