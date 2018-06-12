原标题：警察送考护考是在培养巨婴？别动辄上纲上线

人又不是机器，犯错误是正常的；而且，护考送考也是值得颂扬的现象。既然如此，又何必动辄说别人是“巨婴”呢？

文 |赵清源

近几日，一篇题为《警察服务高考，却在培养巨婴的道路上越走越远》的文章在朋友圈热传。

文章认为，公安机关过度重视高考期间对考生的服务，这些连高考都能迟到、忘带准考证、穿着带有金属物件衣服的考生，根本就不值得特别照顾，更不用说一些“白眼狼”受到照顾了居然还投诉警察。文章认为，“规则就是规则……违反规则理应后果自负。有人违反规则并且承受后果，这样，才能正确地逐渐地培养全社会的规则意识。”

没错，正如该文所说，规则意识是需要培养的。可是，警察服务高考并不违反规则，更没有破坏规则。比如考生迟到，规则是什么？规则是开考后半小时不得入场，那么，只要考生在开考后半小时之内入场，就不违反规则；再比如忘带准考证，规则是没有准考证不得入场，那么，只要考生在半小时内拿到准考证便可入场。总之，警察不论怎么服务高考，都在规则之内，不存在替考生违反规则埋单，这是其一。

其二，警察服务高考也好，社会人士服务高考也罢，这和我国重视人才、重视教育的文化传统是分不开的。在今天的时代，这样的传统仍然是有积极作用的，也是应当提倡的。

在古代，一般人多多少少都会对读书人高看一眼。在今天，我们对待考生也应当有惜才之心，遑论对待可能改变人生命运的高考。只要能为考生好，莫说警察，官员也会让路。比如，6月8日，青海省旅游产业发展大会在西宁召开。大会原定于上午9时召开，省委书记、省长王建军考虑到上午考试时间也是9时，决定将会议召开时间推迟半小时。此举得到了网友们的点赞。

另外，整体而论，像迟到、忘带准考证这类事情毕竟是极少数，不会影响考试的大局，更不至于培养巨婴。正所谓，天有不测风云，人有粗心迟到，要完全避免此类事件的发生，恐怕也是不可能的。

我想，包括警察在内的很多人之所以热心护考送考，内心的潜台词可能都是“考生不容易”“谁还不遇上点难事呢”“能帮一把就帮一把”，这是人性中恻隐之心的体现，也是互帮互助社会美德的体现。

反而是因为一点小事而给考生扣上巨婴帽子，进而否定服务高考的意义，这才是上纲上线，也是不讲逻辑的表现。难以想象，一个人要冷漠到什么程度，才会对人生大考中的急难袖手旁观。

当然，在护考送考的过程中，难免会出现一些不知感恩的考生，以为来自社会的服务高考都是应该的。这只是很少的一部分，更多的人对这个帮助心怀感激。以个体为引子去树立靶子，是标准的逻辑谬误。

总之，人又不是机器，犯错误是正常的；而且，护考送考也是值得颂扬的现象。既然如此，又何必动辄说别人是“巨婴”呢？

□赵清源（媒体人）

责任编辑：霍宇昂