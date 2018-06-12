新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

天安门本周五启动修缮

天安门本周五启动修缮
2018年06月12日 06:16 新浪新闻综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：天安门本周五启动修缮

　　来源：北京日报

　　本报讯 记者从天安门地区管委会获悉，天安门城楼及城台修缮方案已获国家文物局批准，将于今年6月15日正式开工。为避免修缮工程施工期间施工人员、设备设施与游人交叉造成安全隐患，结合施工计划安排，15日起天安门城楼停止对外开放。

　　据文物专家介绍，明清时期，天安门城楼曾进行过两次重大修建；新中国成立后，1970年对天安门城楼进行了翻建，翻建后的天安门城楼具有较强的抗震能力，同时增添了广播电视转播等设施。

　　近年来，经专业机构检测，天安门城楼及城台总体处于安全状态，但也出现了城台渗水、墙体抹灰局部空鼓，城楼彩画开裂，部分设备设施老化等问题，影响了天安门城楼的日常开放和重大活动使用需求。

　　本次主要针对上述问题进行修缮，预计明年4月底恢复对外开放，5月底全部完工。

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区