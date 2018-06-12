原标题：天安门本周五启动修缮
来源：北京日报
本报讯 记者从天安门地区管委会获悉，天安门城楼及城台修缮方案已获国家文物局批准，将于今年6月15日正式开工。为避免修缮工程施工期间施工人员、设备设施与游人交叉造成安全隐患，结合施工计划安排，15日起天安门城楼停止对外开放。
据文物专家介绍，明清时期，天安门城楼曾进行过两次重大修建；新中国成立后，1970年对天安门城楼进行了翻建，翻建后的天安门城楼具有较强的抗震能力，同时增添了广播电视转播等设施。
近年来，经专业机构检测，天安门城楼及城台总体处于安全状态，但也出现了城台渗水、墙体抹灰局部空鼓，城楼彩画开裂，部分设备设施老化等问题，影响了天安门城楼的日常开放和重大活动使用需求。
本次主要针对上述问题进行修缮，预计明年4月底恢复对外开放，5月底全部完工。
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