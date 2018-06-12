原标题：资助副局长儿子赴美留学？这慈善公开到底怎么回事

今天，网友@也要楚天阔 在微博上发了两张骊山明圣宫的慈善账目明细，并称：“真正的信息公开”，引发了网友的热议。

慈善捐款到底流向哪里一直是公众非常关心的问题，明圣宫能将自家慈善账目晒出来，做法值得表扬。

只不过……这“坦诚相见”也太“坦诚”了……

连给副局长的儿子赞助美国留学费用都写出来了：

2013年的慈善记录显示，当年该慈善功德会给西安宗教局的副局长李社民的儿子资助了2万的“留美学杂费”。

这是什么情况？

这张截图是真的吗？

观察者网查询明圣宫的官网，点进慈善账目那一栏，显示的表格与截图一致。

（该官网现在已经进不去了）

随后该官网打不开，提醒网页已经404。

宗教局副局长李社民，是否真有其人？

截图已证明真实存在，那么截图里提及的副局长李社民，又是何许人也？

观察者网依据截图查询，西安市宗教局确有一位“副局长”叫李社民，在2013年时任副局长，2015年就任局长一职，在2017年再次连任。

而这件事的主角骊山明圣宫，位于西安市临潼区的骊山西绣岭。

它始建于1992年，是台湾道教徒，著名爱国人士颜武雄等人为报答映登仙祖保佑之恩，捐此修建一座大型道教观，表达了台湾同胞认祖归宗，渴望回归的爱国之情。

明圣宫的“明圣功德会”，其官网介绍中是这样写的：

成立于2012年10月9日；中文全称为：西安市临潼明圣宫慈爱功德会（简称：明圣功德会）。

本会为公益慈善非营利性社会团体，享有独立法人资格，依法登记注册，由热衷道教慈善事业、富有爱心及功德心的社会各界人士及其他社会组织自愿组成。

观察者网翻了翻明圣宫官网的历年慈善账目明细表，发现往年基本上都有“资助道教相关刊物发行”、“资助道观修缮”、“资助贫困大学生”、“资助贫困家庭”等项目。

在这么多“贫困大学生”中怎么混入了一位“副局长儿子”？

这条慈善账目到底怎么回事？

观察者网就此事联系了明圣宫的任理全道长。

任道长表示，慈善账目的事情归“功德会”管，而他恰好是功德会的管理人。但对于小编提及的2013年的账目是否为真，道长表示自己并不清楚具体的账目数字：“我们一年中资助大学生是资助了很多的，从开始到现在资助了有6、70人。（所以记不清了）”

也就是说，他不知道这个账目是否准确。

小编继续问道，为什么慈善账目中会有资助局长儿子赴美留学。任道长称，这条账目不一定是真实的。

他表示，庙里的各项账目输入到网上可能会出错，这应该也是出错了。“因为我们有时候打字的时候，会把网站上的一些东西打错，这个倒是会有。”他还称，13年的账目已经过去很久了，他需要再彻查一下才能给予回复。

那么，明圣宫功德会进行对外捐助的钱是从哪里来？有没有相关部门进行监管呢？

任道长称，功德会是明圣宫的一部分，“每年我们庙里会拿出一定的数目来资助这些贫困大学生和孤寡老人、大病人。还有一部分钱来自我们的信徒所捐的钱。”

他强调，功德会的捐赠是有人监督的：“我们每一次进行资助的时候，资助贫困户、大学生，搞这些的时候，宗教局主管这些的人会来查家。”“可能在输入的时候，负责网站的人将这个给弄错弄混了。”

“但是你说有没有资助这个钱，这应该是不可能的，因为为我们功德会有一些做慈善的大信徒，基本上每年（的捐助）都是透明的。”

在采访中，任道长的态度都非常和善，有问必答，并多次提及庙里的慈善捐款都是透明的。

他说自己去年才开始接管功德会，具体的一些问题也不太清楚，需要了解之后才能给出回复。对此，观察者网也将持续跟踪报道。

文/观察者网风闻社区 陈雅莉&大水

责任编辑：霍宇昂