中国铁路总公司：12306网站未发生用户信息泄漏

[铁路12306网站未发生用户信息泄漏]

6月13日，网传“12306数据疑似泄漏”。经核查，该网站未发生用户信息泄漏，网传信息与铁路12306网站无关。

为确保个人信息安全，铁路部门提醒广大旅客，请通过铁路12306官方网站（www.12306.cn）和“铁路12306”客户端购票，避免非正常渠道购票带来的风险。

来源：中国铁路总公司官方微博

责任编辑：霍宇昂