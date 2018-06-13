新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国铁路总公司：12306网站未发生用户信息泄漏

中国铁路总公司：12306网站未发生用户信息泄漏
2018年06月13日 23:38 新浪新闻综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　[铁路12306网站未发生用户信息泄漏]

　　6月13日，网传“12306数据疑似泄漏”。经核查，该网站未发生用户信息泄漏，网传信息与铁路12306网站无关。

　　为确保个人信息安全，铁路部门提醒广大旅客，请通过铁路12306官方网站（www.12306.cn）和“铁路12306”客户端购票，避免非正常渠道购票带来的风险。

　　来源：中国铁路总公司官方微博

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区