湖北一药厂泄漏含硫气体 63人赴医有孩子肺部感染

原标题：湖北一药厂泄漏含硫气体 多名村民身体不适入院检查

近日，一个孩子站立不稳、流鼻血的视频在网络流传。有网友爆料称，湖北省黄石市汪仁镇百花村林家庄附近的黄石世星药业有限责任公司（简称世星药业），于6月12日6点半左右，突然排出大量农药般刺激性气味，“跟浓烟一样扑面而来”。

爆料人称，当时正是小学生等校车时间，持续半小时，不少孩子当场出现呕吐症状。“味道太难闻了，跟农药味似的，大人闻着都受不了，犯晕。”百花村村民刘军（化名）告诉重案组37号（微信ID：zhonganzu37），之后，不少村民带孩子去黄石爱康医院检查，发现部分孩子存在不同程度的肺部感染。

6月13日下午，世星药业所在地的黄石经济技术开发区管委会相关负责人回应，世星药业“因回收处理废弃设施老化导致部分气体泄露”，造成周边少数群众身体不适。此次泄露物料为二甲基亚砜（DMSO），是一种含硫有机化合物，“身体接触会对眼有刺激作用，最为常见的为恶心、呕吐”，对人体无明显伤害。

“刺激性气体中毒”

村民刘军平时都是7点多起床，6月12日当天，他6点多就醒了，“被气体的臭味呛醒的。我打开窗户往世星药业方向看，一片白茫茫，开始还以为起雾了。”刘军说，自家距世星药业约500米。6月12日6时15分左右，他10岁的大女儿到村里校车停靠点，等校车去四棵小学上学，“刚到那里时，她就看到很多孩子在呕吐，还有一个孩子流鼻血，吓得她赶紧跑回家。回来时，手一直捂着鼻子。”

当天，女儿身体没有什不适，反倒是在家里的3岁儿子晚上开始呕吐。6月13日上午，他将3岁的儿子带到黄石爱康医院检查。经抽血化验，医生判断为急性炎症，建议住院治疗。“村里很多孩子都有类似症状。”刘军告诉重案组37号。与刘军儿子同一病房的是一名不到两岁的女童。女童母亲王婷婷（化名）说，世星药业气体泄露后，她在家里也闻到刺鼻的味道，“有点像农药味”，之后，她的女儿一天都精神萎靡、嗜睡。12日下午，她把女儿送医检查发现，女儿肝、心脏都受到损伤。

▲王婷婷女儿被诊断为刺激性气体中毒 。受访者供图

王婷婷提供一张女儿的影像检查申请单显示，主要症状及体征为“刺激性气体中毒”，临床诊断为“中毒”。重案组37号查看另外两名儿童的影像检查申请单，均有同样的诊断结论。

多名村民介绍，这两天送来爱康医院检查的儿童，还存在不同程度肺部感染。村民林美玲（化名）出示的一张影像检查报告单显示，其8岁的女儿“两肺野散在感染，建议治疗后复查”。目前，她的女儿仍在住院，“何时能出院还不知道，得看治疗情况。”

▲林美玲女儿被诊断肺部感染。

四棵小学一名随车老师告诉重案组37号，当天校车行驶到百花村停靠点时，他看到马路边有一名男孩出现流鼻血等不舒服症状，当时就被送往医院。学校在发现有气体泄露后，立即对各班级学生进行排查，几个不舒服的学生由学校通知家长、或任课老师直接送去医院检查。这名老师还说，四棵小学离世星药业较远，平时在学校闻不到刺激性味道，但是6月12日上午，他到学校后，闻到了一种“说不出”的味道。

▲一个孩子站立不稳、出现流鼻血症状。视频截图

官方通报气体对人体无明显伤害

在村民们看来，上述流鼻血的男童是这次事件中，中毒相对严重的孩子。不过，据一名接近这名男童家庭的村民透露，6月13日下午，家属已将这名男童接回家，“从医院开了点药回去吃。”爱康医院急诊科一名工作人员告诉重案组37号（微信ID：zhonganzu37），事发后两天，也有几十名成年人到医院检查。

6月13日下午，黄石经济技术开发区管委会相关负责人回应新京报称，12日当天，世星药业发生废气泄露时，有“8人感到身体不适、入院检查，其中3人留院观察，目前相关群众已全部从医院检查回家。为防止出现恐慌，消除部分群众质疑，只要个人提出意愿，政府提供免费检查，共有63人赴医院检查。”对于村民普遍反应的泄露气体刺鼻难闻（如农药味），黄石经济技术开发区管委会相关负责人回应重案组37号称，此次泄露的物料是二甲基亚砜（DMSO），是一种含硫有机化合物，常温下为无色无臭的透明液体，“身体接触会对眼有刺激作用，最为常见的为恶心、呕吐”，对人体无明显伤害，人员到新鲜空气区域正常呼吸后，会在短时间恢复。6月13日，有村民出示了一条该村干部发在朋友圈的情况通报，落款为“黄石世星药业有限责任公司”。该通报称，6月12日早上5点40分，世星药业五车间生产作业时，因入孔盖处垫片发生破裂，导致DMSO气体漏出，并随风飘散到公司西边区域。由于DMSO具有吸湿性，吸收空气中水分出现气雾现象，对附近部分居民造成不适反应。世星药业在相关部门的共同参与下，迅速安排不适村民就医检查，“目前已无大碍”。6月13日晚，世星药业工作人员刘元胜告诉重案组37号，公司平时用真空管吸收废气，6月12日早晨，因电源跳闸，导致作业短暂中断，“很快就恢复了。”不过，对于泄露持续时间，刘元胜则表示，他在外地出差，具体并不清楚。对于村民反映的中毒现象，其表示，村民有所夸大，“如果有毒，我们公司员工怎么都没事？”

该厂此前曾被多次投诉

6月13日下午，重案组37号（微信ID：zhonganzu37）在百花村附近看到，世星药业位于百花村村民居住区东侧，距离大概一公里，中间还隔着远大医药黄石飞云制药有限公司、黄石燕舞药业有限责任公司两家医药企业。

▲湖北黄石世星药业设备老化致气体泄漏 。新京报记者陈景收摄

在村民看来，飞云制药、燕舞药业两家医药企业有时候也会有气味飘出，但最严重的还是世星药业，“世星药业是做原料药的，另外两家是做中药，还好。”刘军说。多名百花村村民表示，在此次事故前，世星药业就经常飘出刺激性气味的气体。“通常都是晚上十点后可以闻到，到早上九点多就慢慢淡了。”村民林祥（化名）告诉重案组37号，泄露事故前的6月8日晚上，他就闻到明显的刺激性味道，“那天晚上，家人都睡了，我一个人在玩手机，一股农药味很重。当时，我开着空调，门窗都还是关着的。”刘军也说，印象中世星药业从2015年左右开始投产，从那时候起，村里就经常飘着刺激性气味。他最近一次投诉是在大概两个月之前。湖北省环保厅官网上一份2018年1月份环境信访事项办理情况公示显示，1月16日，村民反映黄石市大冶市汪仁镇黄金山开发区百花村的飞云制药、燕舞制药、世星制药都在居民区附近，生产过程中气味特别难闻。“经黄石市环保局调查，当时世星药业偶尔有异味气体外排，是因该公司配套建设一套新废气处理设施与旧设施交替对接时所至。”据《黄石日报》2016年2月28日报道，2013年4月世星药业黄金山工业区项目开工，用地面积约260亩，总建筑面积约8万平方米，总投资10亿元人民币。项目建成后可年产阿奇霉素200吨，克拉霉素400吨，罗红霉素200吨，实现年产值13亿元，年利税1.6亿元。

新京报记者 陈景收

责任编辑：霍宇昂