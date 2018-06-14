部委通报多起环境问题 这地称群众举报不实被打脸

原标题：多地市“表面整改” 被环境部通报批评

日前，云南昭通、广西北海、江西南昌、广东清远、江苏泰兴、广西钦州、河北无极等多地因对中央环保督察“表面整改”、“假装整改”和“敷衍整改”被生态环境部通报批评。

5月底，第一批中央环保督察“回头看”启动，六个督察组陆续进驻河北、河南、内蒙古、宁夏、黑龙江、江苏、江西、广东、广西、云南等10省（区）开展督察工作。仅十天左右，生态环境部相继曝光一系列督察整改不力典型案件。

云南昭通市垃圾污染问题久拖不决

生态环境部13日通报，云南省昭通市至今尚未建成规范化垃圾处理设施，全市垃圾污染问题突出，群众反映强烈。2016年第一轮中央环保督察期间，督察组共转办6起相关群众投诉，近期“回头看”进驻不到一个星期又接到7起举报。

督察组现场检查发现，昭通市的督察整改承诺没有兑现，存在明显敷衍整改问题。

2016年7月第一轮中央环保督察期间，群众投诉三善堂垃圾堆场造成严重环境污染问题依然没有解决。督察组11日赴现场了解发现，通往三善堂临时垃圾堆场的路上，两边随处都是建筑垃圾，有的已经侵占稻田，现场只有一台处理车在抽取垃圾渗滤液。据督察人员估计，该临时垃圾堆场每天产生的垃圾渗滤液量正常应该达到200~300吨，加之混入大量生活污水，产生量更大。大量垃圾渗滤液得不到有效处理，长期污染地下水，而且三善堂垃圾堆场旁边不远处就是正在播种的稻田。

针对昭通市垃圾污染问题敷衍整改问题，中央第六环保督察组组长朱小丹强调，督察组将会进一步深入调查，对可能存在的不作为、慢作为问题，依法依规依纪严肃处理。

广西北海称群众举报不实被督察组推翻

生态环境部12日通报，第一轮中央环保督察期间，广西北海市北海诚德镍业有限公司曾因环境污染问题被群众举报，北海市核查后回复督察组：该公司手续齐全，各项污染物排放达标，群众举报不实。中央第五环保督察组进驻广西开展“回头看”后发现：该公司大量强碱性冶炼废渣堆填侵占滩涂约600亩；广西瑞德环保科技有限责任公司以废渣综合利用之名行违规倾倒之实；铁山港约1400亩区域满目疮痍、狼藉一片，环境状况触目惊心，群众反映的问题不仅未得到整改，反而愈演愈烈。

对此，中央第五环保督察组副组长、生态环境部副部长翟青专门约见了北海市党政主要负责人，强调必须坚决杜绝“虚假整改”“表面整改”“敷衍整改”等问题，尽快研究制定科学可行的整改措施并狠抓落实，切实推进问题解决。

广东清远市黑臭水体整治弄虚作假

黑臭水体整治是广东省中央环保督察整改方案明确的重要任务之一。广东省向中央环保督察组表示，截至2018年5月底，全省243个黑臭水体中有194个完成整治工程，实现了不黑不臭的初步目标，完成率达79.8%。清远市的上报资料显示，该市的黑臭水体整治后“清澈见底、鱼类成群”，水质监测均达到要求，公众评议结果为96%。

但是，中央第五环保督察组近日随机抽查清远市一黑臭水体的治理情况时发现，该河仍有阵阵臭味袭来，岸边留下黑色的污垢痕迹，河涌边有多处污水排放口，多数周边居民表示，这条河依然影响他们的生活，远没有达到不黑不臭。

对于上报100%消除黑臭实则没有完成整治工程的清远市，督察组将继续开展深入调查，坚决查实“假装治污”“表面治污”问题，并依法依规严肃处理，绝不姑息。

此外，江西南昌不落实卫生防护距离内居民搬迁工作、江苏泰兴两年内未处理长江边倾倒数万吨污泥、广西钦州一批应淘汰的“散乱污”小冶炼企业仍在违法生产和河北无极多家洗皮厂污水直排沟渠等多种敷衍整改问题也被通报批评。

对此，国家环境保护督察办公室副主任刘长根在接受采访时表示，按照中央要求，各地要认真对待中央环保督察整改任务，严禁表面整改、敷衍应对和不作为、得过且过等问题出现，绝不允许以破坏生态环境为代价而谋求一时一地的增长。

责任编辑：霍宇昂