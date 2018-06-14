网传北京延庆“海市蜃楼”视频 气象局：建筑投影

原标题：延庆“海市蜃楼”实为建筑投影

网友拍摄的视频截图，气象局称是建筑物投影

昨天下午，延庆雨过天晴

昨天下午，一段“延庆出现海市蜃楼”的视频在网络广泛传播。北京青年报记者联系到拍摄视频的杨女士，她介绍画面实际上是透过窗玻璃拍摄。北京市延庆区气象局表示，网友所传视频并非海市蜃楼，而是附近建筑物投影到玻璃上所致。

视频显示，在天空中，出现了一幢灰色的建筑物轮廓。视频中有女士称看到了“海市蜃楼”。拍摄者杨女士对北青报记者介绍，她是延庆一家珠宝店的员工，昨天中午下雨后店里没客人，就透过店面的窗玻璃拍了一段视频发到了朋友圈。“当时正好借助窗户的透光和特定的角度拍出了视频里的效果，单纯觉得好玩，就配了海市蜃楼的解说，没想到引发了那么多的关注。”

事发地附近多名居民表示，当天下过雨后，天气阴沉，雾气朦胧，但并未看到网传视频中“海市蜃楼”的景象。随后，延庆天气转晴，雾气消散。

昨天下午，北青报记者从北京市延庆区气象局了解到，网友所传的视频并非海市蜃楼，只是附近建筑物投影到玻璃上所致。

针对这一现象，中国气象局气象工程师卞赟进行了解释。他告诉北青报记者，网友所拍摄画面实际上是因为室内外亮度不同，导致其他地方的景物出现在了玻璃上。

卞赟表示，海市蜃楼是大气折射而产生的一种光学现象，而这种折射主要是由上下层空气的温度和密度所致，一般多出现于海上和沙漠中。在海面上，由于近海面的地方温度较低密度较大，而空中温度较高密度较小，光线发生折射将远处物体的虚像呈现在海面之上，而出现我们常说的海市蜃楼。而沙漠中则正好相反，下热上冷光线发生折射，在沙地中形成倒像，往往将远处的景象呈现出来，让人误以为有湖水、绿洲。

卞赟告诉北青报记者，城市中的海市蜃楼一般出现在夏天的柏油马路上。在炎热的夏天，柏油马路吸收光和热的能力很强，地表温度高，会在路面上空形成上层的空气冷、密度大，而下层空气热、密度小的分布特征，这与沙漠里的情况相似。

但柏油马路上的海市蜃楼一般成像不清晰，而且是一种倒像，不大可能出现在空中。因此，延庆网友拍摄的并非海市蜃楼。

责任编辑：霍宇昂