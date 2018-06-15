中国北斗又被盯上?傍北斗圈钱圈地风险应警惕

原标题：聚焦 | 小心，中国北斗又被盯上了！

随着北斗卫星加快组网，一些投资商和地方政府近几年纷纷筹资金、给扶持，以北斗为旗号建设各种产业园。记者近期在重庆调研发现，两个建设多年的北斗产业园，一个成了烂尾的商业楼盘，另一个声势虽大，但研发、产品充满谜团。业内人士认为，北斗导航定位相关产业的技术门槛高、市场化特性强，各地如不认真甄别，盲目上项目、给扶持，不仅造成资源浪费，还会冲击北斗军民领域产业的培育。对于傍北斗圈钱圈地风险，应当警惕。

农民利用北斗导航播种蔬菜。 王鹏摄

多年建设至今烂尾

两江新区北斗导航产业园于2011年3月启动建设。媒体刊发的开工报道显示，该产业园是两江新区的重大项目，总投资50亿元，规划占地面积380亩，主要发展卫星导航、授时、通信等以北斗卫星导航系统推广应用为基础的高新技术产业，2020年年产值将超过500亿元。

但记者近日走进这个位于两江新区水土高新园云汉大道277号的产业园看到，被围墙围住的地块上，一栋栋未建成的楼房矗立，一些楼房的主体结构尚未完工，墙体已陈旧发黑。围墙外张贴的工程简介写着“北斗导航产业园一期工程；造价8787万元；计划竣工日期为2015年12月30日”。

绕行到产业园临街方向，记者看到一栋已建好的6层大楼，门口挂着“北斗招商中心”标牌。工作人员告诉记者，园区几年前就停工了，现在作为商业楼盘，门面房可以租。工作人员随手拿出一张租售广告，上面写着“国家级战略产业基地，一起赢未来”“一线临街，5年回本50%，北斗星街璀璨登临，多项选择，全球租售中”等字样。

针对北斗导航产业园的现状，记者联系了两江新区管委会有关部门，对方转达两江新区水土高新园管理部门的回复表示，目前的局面是投资企业自身原因造成的，具体原因不便透露。

记者又辗转联系到投资方之一的重庆北斗导航应用技术公司，该公司负责人介绍，园区最初是在两江新区优惠政策支持下规划的，原想通过北斗技术研发带动应用开发企业和终端生产商聚集，当时政府提供的地块还很偏僻，产业氛围也没起来，但政府一直催尽快动工、先把楼修起来。公司先后投入近2亿元建设资金，后来和两江新区一起商谈引进的几个项目出现变故，合作方资金断链，最终导致项目烂尾，“我们也是苦不堪言，正准备退出这个项目”。

企业让人看不透，产品研发皆似谜

在沙坪坝区大学城，一个由北斗（重庆）科技集团主导的北斗民用产业园近年来声势不小，相继曝出“即将上线北斗地图APP，导航功能精确到1米以内”“基于北斗精准定位的物联网模组全球首发”等消息。然而，记者调查发现，这个园区和企业的研发、产品好似一个个谜团，企业自己说不清，也让人看不透。

最近，记者走进北斗民用产业园，北斗科技集团负责人带记者参观了园区产品展示大厅，大厅内北斗手机、北斗物联网模块、北斗地网产品等一应俱全。他介绍，公司业务包括基于北斗的消费类电子产品、北斗地图、北斗芯片以及北斗大数据等。走进园区中试生产车间，记者并未看到研发中的北斗产品，只见几名工人在加工一批笔记本电脑键盘。该负责人解释称“为了养北斗研发，承接了一些配件加工订单”。

这位负责人还表示，北斗科技集团是北斗导航民用服务正式资质单位，下一步研发重点是北斗地基增强系统和北斗人工智能高精度芯片，北斗地基增强系统准备明年开始铺设，高精度定位芯片预计一年内可以拿下，同时北斗手机已接到部队100万台的订单。

记者在中国卫星导航定位应用管理中心网站查询并向该中心电话核实发现，北斗（重庆）科技集团及其关联企业，并不在北斗导航民用服务资质单位名单内。而根据《北斗导航民用服务资质管理规定》，无论开展北斗导航定位相关应用项目开发，还是生产北斗卫星导航芯片、模块和整机，上述资质都是必要条件。记者同时了解到，北斗科技集团也尚未获得任何军工资质。对于企业提及的北斗地基增强系统，重庆经济管理部门的一位干部表示，这套系统实际是国家交由中国兵器工业集团承建，“事关国家地理信息安全，不可能交给一家小公司”。

更让人疑惑的是，沙坪坝区多个部门对该产业园讳莫如深。面对采访要求，一些部门表示“这个项目不好说”，一些部门称“不接受采访”。后经多方联系，记者见到了沙坪坝区科委有关负责人，他坦承，对这个园区和企业研发情况了解并不多，“很多成果都是领导去调研时企业自己说的”。但当地给予园区企业诸多荣誉及扶持。据了解，北斗科技集团下属的北斗民用战略新兴产业研究院去年被评为“重庆市新型高端研发机构”，获扶持资金约1000万元；当地政府平台公司还为该集团建造办公楼和厂房；另据北斗科技集团负责人透露，通过“机器换人”“技改”等还获各级政府补助2000多万元。

傍北斗圈钱圈地风险应警惕

部分北斗研究专家和干部表示，北斗产业是我国军民深度融合发展的一个重大战略方向，近两年发展较迅速，但也出现打着北斗旗号圈地圈钱的苗头，一些地方招商盲目追求高大上，对此类项目不加甄别，对此必须高度警惕。

重庆经济管理部门的那位干部表示，北斗导航相关产业的管理涉及军口和民口多个部门，有时部门间、地方和上级间信息不对称，一些人利用这一点，打着北斗旗号，把项目说得很玄乎，招商部门也很难辨别真伪，“去年，有个部门带着几位香港商人过来，说要对接北斗项目，提了很多要求，我们也拿不准”。

“打北斗歪主意的主要有两类人：一类是借北斗圈地搞房地产；第二类是表面做些所谓研发，通过外包搞几个样品，炒热概念后到资本市场圈钱。”中科院北斗方面的一位研究员表示，这些一哄而上的北斗产业园，不仅浪费了土地、资金，还挤压了真正做研发、做应用的单位的发展空间。一位专家则透露，根据行业机构估算，2020年我国北斗产业市场规模约为3000亿元左右，但不少北斗产业园动辄宣称产值可达四五百亿元，一些地方政府为让招商成绩好看，也愿意跟着唱和。

专家建议，在加快推动北斗应用的同时，亟待进一步理顺北斗民用领域管理机制，规范北斗相关资质认证和信息公开工作，对以军民融合为名义的北斗重大项目，由国家主管部门审查备案；同时对各地北斗产业园进行清查，对骗取国家项目和资金、盲目招商和扶持造成公共资源损失的行为，严肃追责。

来源：半月谈（ID：banyuetan-weixin）

责任编辑：乔雷华 SN098