军委纪委印发《纠正形式主义 官僚主义问题清单》

原标题：（军事）军委纪委开列纠正形式主义、官僚主义问题清单 立起“靶标”精准施治

新华社北京6月19日电经中央军委批准，近日军委纪委制定印发《纠正形式主义、官僚主义问题清单》，这是贯彻落实习主席关于纠正形式主义、官僚主义问题重要指示，推动精准纠治、精细落实的有力举措。

清单针对官兵反映强烈的突出问题，把形式主义、官僚主义种种表现亮出来，从贯彻上级决策部署、学习教育、练兵备战、依法管理、检查调研、会风文风、服务部队、担当尽责等8个方面，列摆了52种具体表现，为各级领导和机关深挖根源、查找差距提供了参照、树起了靶子。

下一步，军委纪委将督导各级坚持“靶向治疗”，对照清单认真抓好纠治整改，引导广大党员干部特别是领导干部把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，举一反三深入查摆表现、查找差距，自我警醒、相互监督，做到有的放矢、精准施治。同时，采取集中检查、专项督查、问题倒查等方式，严纠严治形式主义、官僚主义问题，抓住典型的人和事通报曝光，以强力的监督执纪问责推动作风根本好转。（完）

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