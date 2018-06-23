每月5000元个税起征点合不合适？委员们这样建议

原标题：每月5000元的个税起征点，究竟合不合适？

撰文 | 孟亚旭

今儿政知见（微信ID：bqzhengzhiju）来说点大事儿。

前两天，有一个关系咱们每个人的草案提请全国人大常委会审议——个税法修正案草案。这个草案一大亮点就是，将起征点由之前的3500元上调至5000元/月（6万元/年）。

合不合适？应不应该？相信每个人都有自己的衡量和看法。

昨日上午，十三届全国人大常委会第三次会议分组审议了这个草案，来看看委员们的建议。

“不要搞全国一个标准”

有不少委员认为，起征点还可提高。

“起征点还是有点偏低”，李晓东委员说。

他说，修正案草案虽上调了起征点且幅度挺大，但考虑到工资占GDP收入的比例，以及物价上涨和通货膨胀的情况等，起征点还是有提高的空间，“我个人认为8000到1万的起征点是比较合适的”。

徐如俊委员还列了一组数据：

2007年12月改革由1600元调整到2000元，增加400元；2011年6月从2000元调整到3500元，增加1500元，这次从3500元调整到5000元，增加幅度与上次一样，都是1500元。

“七年之后，我们的经济总量肯定和过去不一样了，起征点能不能再增加一点？”

也有不同看法。

“现在5000块钱如果加上各种扣除的话，实际是月收入在1万左右才有可能会实质性交纳个人所得税。因为有各种扣除、附加，扣掉以后不是真正收入5000就纳税，7、8千以上才会去纳税。”冯军委员说。

要不要考虑到区域不平衡，也是大家关注的重点。

全国人大代表蔡毅建议，可授权省级人大常委会根据当地的实际情况，在法定的幅度范围内具体确定适用标准，上报全国人大备案，“例如广东、上海是否可以考虑8000元到9000元。”

鲜铁可委员也认为，“不要搞全国一个标准。”

他举例说，2015年各省份地区之间的人均消费支出数据最高的是上海，人均34783.6元/年，比最低的西藏人均8245.8元高几倍。

“两个家庭的实际生活负担不同”

起征点到底怎么计算出来的呢？

周敏委员说，自己不清楚5000元/月的起征点是怎么计算出来的：

“为什么从3500元/月提高到5000元/月？为什么不是4000元/月或者6000元/月？建议有关方面作一个说明，让我们了解提高到5000元/月是适合的，也是可执行的，确实是考虑了人民群众消费支出水平增长等一些因素，体现了一定的前瞻性。”

政知见（微信ID：bqzhengzhiju）注意到，不少委员建议，个税征收还要考虑到家庭因素。

彭勃委员也举了个例子。

同样两个家庭，一个家庭是夫妻双方都有工作，两个人的收入都是4500元，按照新的纳税标准都不够纳税，但是这个家庭的实际月收入是9000元，而另一个家庭丈夫工作，收入6000元，得纳税，妻子不工作，这样家庭月收入6000元的就要纳税，家庭月收入9000元就不用纳税。

“国外在这方面还是比较关注的。除了实际个人所得以外，还考虑家庭人均所得的基数情况。如果在这方面予以考虑，会更合理一些。”彭勃说。

全国人大代表余少华也建议，改为以家庭为单位。

“我了解到的情况，很多家庭有的失业了，有的致残了，但是这个家庭只有一个人工作，这一个人的工资超过5000元以后还要收税，很不平等。”

鲜铁可委员说，逐步过渡到按照家庭收入为单位纳税的方式才能全面体现税收公平。

“随着‘4·2·1’结构的家庭迅速增多以及二孩政策的推行，家庭用于育儿养老方面的支出压力不断增大，生活成本上升，其中一个家庭既无需要抚养的子女又无需要赡养的老人、家庭成员身体健康，没有医疗费用，而另外一个家庭则需要抚养子女、赡养老人，并且为老人看病支出高额的费用，那么显而易见，这两个家庭的实际生活负担是不同的”。

“要考虑赡养老人等因素”

先来说个背景。

个税法修正案草案增加规定子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等与人民群众生活密切相关的专项附加扣除。

“赡养老人的费用应该纳入进去”，徐绍史委员说。他说，从整个人口结构上来说，一个最突出的问题是老龄化和少子化。

朱明春委员建议，专项扣除要增加赡养老人和婴幼儿照顾的支出。

“现在抚养比在迅速提高，几个年轻人对着上面一堆老人，这个情况不加以考虑不合适。我国人口结构已经很不合理，现在已经放开二孩了，个税法不考虑到对婴幼儿的照顾，也不合理。”

专项扣除究竟该如何扣？

“去上辅导班的费用扣不扣呢？比如钢琴班或其他班，在这个法里没有明确，也不清楚，会不会造成新的不平等？医疗也同样，生病了毫无疑问，美容医疗费用就不能算吧？这些细则现在还不太清楚。”杨震委员说。

杨震希望国务院早日出台专项扣除的标准。

个税法修正案草案将住房贷款利息和住房租金专项附加扣除，对此，不少委员也发表了看法。

吕薇委员说，北京、上海同样面积的租房费很高，三四线城市就很低。吕薇建议下一步从范围到标准都要对此进行细化，既与国家的公共政策和相关政策相衔接，又能体现公平性。

“住房贷款和租金的问题很复杂”，冯军委员说。

冯军举例称，“现在北京还有一个人有多套房的，这样的贷款利息如果扣除掉了，是不公平的，租金问题也是一样的，去租别墅和保障性、改善性的一居室、两居室，性质是完全不同的。”

冯军建议，具体的标准、范围、操作办法应通过制定行政法规来确定，以更好体现税收法定的改革方向。

你怎么看？

校对 | 李喆

责任编辑：霍宇昂